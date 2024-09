Alle monniken van deze boeddhistische tempel zitten in de afkickkliniek vanwege hun methverslaving

Bij een kleine boeddhistische tempel zijn deze week alle monniken in de abdij ontdaan van hun gewaden, ontslagen, en weggestuurd naar een revalidatiecentrum nadat er bij elk van hen sporen van methamfetamine in het bloed werd gevonden.

Alle vier de monniken van een tempel in het Bung Sam Phan-district in de provincie Phetchabun, in centraal Thailand, moesten onder dwang van de politie urinetests doen. Allevier, waaronder de abt, haalden de test niet.

De monniken zijn vervolgens naar een verslavingskliniek gestuurd om af te kicken, vertelde plaatselijk ambtenaar Boonlert Thintapthai aan AFP. Er zijn nu geen heiligen meer om de tempel te onderhouden en plaatselijke gelovigen zijn bezorgd dat ze hun rituelen – oftewel het doneren van eten aan de monniken als een goede daad – nu niet meer kunnen uitvoeren.

Boonlert zei dat er meer monniken naar de tempel zouden worden gestuurd, zodat mensen hun religieuze plichten konden nakomen.

Het is niet duidelijk waarom de politie specifiek deze tempel of deze monniken in het vizier had voor drugstests – maar het optreden maakt deel uit van een nationale onderneming om de handel van illegale drugs tegen te gaan.

Thailand heeft de afgelopen twee jaar, net als een hoop andere Zuidoost-Aziatische landen, een flinke toename in door het land verhandelde meth meegemaakt. Een groot deel daarvan kan worden teruggeleid naar de Gouden Driehoek – een beruchte bron van synthetische drugshandel, op het drielandenpunt van Thailand, Laos en Myanmar – en specifiek naar de door conflicten verscheurde heuvels van de staat Shan in Myanmar.

In de nasleep van de Myanmar-coup in februari 2021, waarbij het Birmese leger de overheid afzette en waardoor het land in chaos is vervallen, zijn er recordbrekende hoeveelheden van zowel crystal meth als meth-pillen (ook wel bekend als ‘yaba’) uit de Driehoek gekomen, die de regio volledig hebben overspoeld. De productie van en handel in illegale synthetische substanties bereikte in 2021 een nieuw hoogtepunt; autoriteiten namen bij elkaar bijna 172 ton methamfetamine en meer dan een miljard yaba-tabletten in beslag.

Dit is niet de eerste keer dat Thaise monniken zich hebben misdragen. In de laatste paar jaar is de heilige instelling van het Thaise boeddhisme bezoedeld door een reeks belangrijke arrestaties en schandalen omtrent corruptie, moord, en drugshandel onder de geestelijken.

In maart werd Luang Pu Tuanchai, een monnik die in 2020 bekend werd door zijn claims van alwetendheid, veroordeeld voor rijden onder invloed en drugsbezit, en moest vervolgens zijn gewaad inleveren toen de politie ontdekte dat hij tientallen methamfetaminepillen bij zich had. Twee maanden eerder moest een andere monnik ook zijn gewaad afstaan nadat hij werd betrapt met methamfetaminepillen, die hij zelf consumeerde en aan plaatselijke jongeren verkocht.

Dergelijke schandalen hebben het publieke vertrouwen in de boeddhistische monniken van Thailand aangetast; experts lieten VICE World News weten dat de nationale boeddhistische kloosterorde moet worden hervormd om de rotte appels te verwijderen en het imago van puurheid en rechtvaardigheid van de religie te herstellen.

“Het uiteindelijke doel van boeddhisme is de verlichting van het volk,” zegt Somboon Chungprampree, een sociaal activist en directiesecretaris van het Internationale Netwerk van Betrokken Boeddhisten. “[Maar] een groot deel van de maatschappij ontdekt nu dat niet iedereen die saffraan draagt heilig of respectabel is.”

Boeddhisme is de officiële godsdienst van Thailand en wordt door zo’n 93 procent van de bevolking belijd. Er wonen meer dan 300.000 monniken.

