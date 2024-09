Alle reclame in dit metrostation is vervangen door kattenplaatjes

In een van de Londense metrostations zie je momenteel een keer niet de gebruikelijke stortvloed aan musicaladvertenties en restaurantreclames. In plaats daarvan zie je alleen maar gigantische katten die goedkeurend op je neerkijken.

Het is alsof je voor even in een parallel universum stapt als je het metrostation Clapham Common betreedt. Het project komt uit de koker van het kunstcollectief Glimpse en heet Citizens Advertising Takeover Service, of kortweg: CATS. Het collectief, onder leiding van oprichter James Turner, startte een Kickstarter om geld op te halen voor asielkatten. Ze fotografeerden de katten en kochten vervolgens alle 68 advertentieruimtes in het metrostation voor twee weken op.

“In plaats van op het probleem te focussen, willen we juist een glimp tonen van een wereld waar dingen wat beter gaan,” legt Turner uit in een post op Medium. Hij benadrukt dat Glimpse niet per se “tegen reclame is,” alhoewel de verademing van een project als CATS natuurlijk wel voortkomt uit het idee de publieke ruimte voor even terug te claimen van de commercie.

Dergelijke ’takeovers’ zijn eerder uitgevoerd door groepen als Brandalism, een collectief dat tijdens de klimaattop in Parijs zeshonderd publieke posters overnam met eigen kritische boodschappen. Andere voorbeelden zijn hackers als NO AD en Brand Killer, die hun gevecht tegen massareclame naar het digitale domein trokken in de vorm van augmented reality-apps waarmee gebruikers fysieke reclames kunnen vervagen of vervangen met moderne kunst.

De hartverwarmende reacties van reizigers op CATS is geen verrassing. Turner: “We wilden dat de asielkatten beroemd zouden worden, dus we hadden iets nodig waar het internet uit zichzelf al verliefd op is: kattenplaatjes.”

Inmiddels werkt het collectief aan een vervolgproject rond, hoe kan het ook anders, honden. “We hopen dat reclamebureaus en merken bewust zijn van de macht die ze hebben om positieve waardes in de samenleving te verspreiden. Dingen als empathie, tolerantie en samenhorigheid verdienen een plekje in het hart van onze cultuur.”