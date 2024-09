Alle soorten klanten die je tegenkomt als sekswerker

Of het nou zomer of winter is, diepe crisis of ongekende economische welvaart, sekswerk gaat altijd door. Het gebeurt overal om ons heen, in vijfsterrenhotels met infinitypools en een uitgebreid arrangement aan gebak, tot smerige steegjes vol uitgedrukte peuken en gebruikte condooms. En het gebeurt constant, op elk moment, ook al praten wij er als maatschappij liever niet over.

En als we er dan over praten, hebben we vooral de neiging het over de sekswerkers zelf te hebben — of dat nu gaat om mensenhandel, of die ene guy die het lumineuze idee had om een café te openen waar je een pijpbeurt bij je koffie kan bestellen. Waar we het zelden over hebben, zijn de mensen die de sekswerkers van werk voorzien: de klanten.

Om wat meer te weten te komen over deze kant van de business, vroeg ik Sarah, een 22-jarige escort en blogger, om te vertellen wat voor klanten ze zoal tegenkomt in de seksindustrie.

De machtshebber

Dit type heeft een sociaal sterke positie; ze zijn erg zelfverzekerd en hebben vaak een goede baan. Advocaten, mensen in het bankwezen en beroemdheden, bijvoorbeeld. Mensen die graag praten over hoeveel macht ze hebben.

Wat ze uit de ervaring proberen te halen is of een egoboost, of totale vernedering. Het zijn vaak juist deze klanten die zelf gedomineerd willen worden; hun levensstijl is zo veeleisend en ze zijn de baas over een hele rits mensen, dus vinden ze het leuk om — achter gesloten deuren — te worden vernederd en gekleineerd, omdat dit het tegenovergestelde is van hoe ze worden behandeld in het dagelijks leven. Veel machtshebbers vinden het bijvoorbeeld leuk om vastgebonden te worden. Of ze willen dat ze financieel domineer en misbruik van ze maak, en willen dat ik om heel dure cadeaus vraag. Ik heb een heleboel dure schoenen die ik niet eens leuk vind, gekregen van klanten met een voetfetisj.

De feestneus

Ik heb gemerkt dat klanten vaak het tegenovergestelde willen van hun normale levenswijze, als het op seks aankomt. De feestneus, bijvoorbeeld, is de tegenpool van de machtshebber. Deze mannen willen gewoon even weten hoe het is om een mens te bezitten. De machtshebber kent dit gevoel al door zijn dagelijkse sociale dominantie, terwijl de feestganger ernaar snakt om dit een keer te ervaren.

Het is vaak een feestbeest, een macho: hij houdt van coke, houdt van drinken, straalt zelfvertrouwen uit maar heeft dat misschien helemaal niet. Ik bedoel, hij heeft wel degelijk zelfvertrouwen — dit is te horen in elk stoer verhaal over kroegruzies en knokpartijtjes — maar dat komt pas naar buiten na de juiste hoeveelheid drank en drugs. Na een paar lijntjes zwalkt hij de wc uit als een soort combinatie van een pornoster uit de jaren tachtig en een personage uit Oh Oh Cherso.

Deze klant zal je vragen waar je grenzen liggen, zodat hij je kan pushen om net een stapje verder te gaan. Het is bijna alsof het een uitdaging voor hem is om jou dingen te laten doen waarvan je al hebt aangegeven dat ze een absolute no-go zijn. “Ik weet zeker dat je het leuk vindt als ík het doe,” zal hij zeggen. Eh, nee. “Wat als ik je meer betaal? Of je een goede review geef?” Nog steeds nee.

De schuldbewuste klant

Goed, dat waren de twee voornaamste categorieën. Maar er zijn zeldzamere types die je om de zoveel tijd tegenkomt, zoals de man die een plotselinge, last-minute aanval van schuldgevoel krijgt tijdens de daad. De laatste die ik in deze categorie had was een klant, rond de 35 jaar oud, die binnen was gekomen met een grote hoed op. Toen hij binnen was, checkte hij nog een keer of de deur wel op slot zat — echt paranoïde. Ik was letterlijk halverwege het pijpen, toen hij ineens overeind schoot en riep: “STOP! Ik kan dit echt niet doen.” Ik vroeg hem of het aan mij lag, en hij zei: “Nee, ik heb een vrouw; ik moet de hele tijd aan haar denken.”

Anders neem je haar de volgende keer gewoon mee paintballen als je op zoek bent naar een adrenalinekick, toch?

De gast die denkt dat hij Richard Gere in ‘Pretty Woman’ is

Deze mannen fantaseren over het wegvoeren van een vrouw van lichte zeden, om ze een beter leven te bieden — waarschijnlijk omdat ze helemaal geil worden van het idee dat ik alleen voor hen een braaf meisje wil zijn en mijn oude leven achter me zal laten. Een klant uit deze categorie zei een keer tegen me dat hij me zou helpen aan een baan als makelaar, zodat ik “dit niet meer hoefde te doen”.

Het punt is alleen dat ik nog liever in mijn eigen spuug stik dan dat ik op een Vespa’tje door de stad scheurt, en mensen probeer te overtuigen om een fortuin uit te geven aan appartementen die ze haten.

De bruidegom

Deze klant boekt een hotelkamer voor het einde van zijn vrijgezellenfeestje. Hij maakt vaak een dubbele afspraak en komt dan met z’n getuige opdagen. Ze geven openlijk toe dat ze een vrijgezellenfeest aan het vieren zijn, en laten soms zelfs foto’s zien van de aanstaande bruid. Sommigen van hen zijn heel aantrekkelijk.

Advertenties (foto van Per Gosche, via)

De gast die ‘m niet omhoog krijgt en zijn geld terug wil

Seks hebben voor geld kan een intimiderende bezigheid zijn voor sommige mannen — wij hebben veel ervaring, en zij misschien niet — en dit kan effect hebben op hun prestaties. Sommigen lachen het weg en vertrekken, maar anderen willen hun geld terug als ze geen erectie kunnen krijgen. Zo werkt het natuurlijk niet; we geven geen ‘niet tevreden, geld terug’-garantie.

De gast die thuis niet aan z’n trekken komt

Hun partner is misschien recentelijk overleden, of ze komen net uit een lange relatie en zijn nog niet helemaal gewend aan de nieuwe regels van het datelandschap. Of ze zijn juist helemaal tevreden met elk aspect van hun huwelijk of relatie, behalve hun seksleven. Het zijn er meer dan je denkt die zeggen: “Ik hou ontzettend veel van mijn vrouw en ik wil voor altijd bij haar blijven, maar ik wil geen seks meer met haar.”

Het zijn er zelfs zoveel, dat ik er oprecht een lichte afkeer voor trouwen van heb gekregen.

De maagd

Voor een jongen van rond de twintig die nog maagd is, weegt de sociale druk zwaar. Zo nu en dan krijg je een jongen wiens vrienden voor hem betalen, buiten blijven wachten terwijl het gebeurt en juichen wanneer hij als een echte vent naar buiten komt. Elke prostituee heeft dit weleens meegemaakt. Ik vraag me soms af hoeveel jongens hun maagdelijkheid op deze manier zijn kwijtgeraakt.

De emo

Er was ooit een vent van rond de vijftig die ik regelmatig zag. Toen ik voor het eerst met hem afsprak, verwachtte ik dat hij voor een neukpartij kwam, maar hij zei: “Ik wil hier alleen liggen en knuffelen, als dat mag. En misschien kunnen we een beetje praten over hoe onze dag was.” Hij was een weduwnaar en miste de connectie van huid-op-huid-contact. Of van die momenten waarop je precies weet wat de ander voelt, en gewoon samen op bed wil liggen. Dit zijn de lastigste klanten, want hoewel je ze wil helpen, moeten ze uiteindelijk toch in de echte wereld op zoek gaan naar een oprechte connectie met iemand die ze ervoor niet betalen.

De duistere klant

Deze mensen hebben seksuele neigingen die ik als nogal pervers beschouw. Als ze openlijk voor hun fantasieën zouden uitkomen, zou dat sociale zelfmoord zijn — zoals mannen die het leuk vinden als een achttienjarige escort zich verkleedt als een klein kind, of zelfs de kamer omtovert tot een kinderslaapkamer. Veel meisjes in de industrie zouden zoiets nooit doen, maar het gebeurt natuurlijk wel.

De gast wiens vrouw halverwege opduikt

De escortbureaus die onze boekingen aannemen krijgen veel telefoontjes van vrouwen die zeggen dat ze op de rekening hebben gezien dat hun echtgenoot dit nummer vaak belt. De medewerkers kennen het scenario wel — ze hebben het al duizenden keren meegemaakt — dus doen ze alsof we een gewoon uitzendbureau zijn. Maar sommige vrouwen zijn volhardend; ze volgen hun ontrouwe echtgenoot naar het appartement waar de daad plaatsvindt. Zo krijg je boze, huilende vrouwen die buiten staan te schreeuwen.

Ik was halverwege een sessie met een man van middelbare leeftijd in een appartement in het centrum, toen de intercom begon te zoemen. We waren beiden naakt, lekker bezig, en nog lang niet klaar. Normaal gesproken betekent dat dat het bureau een dubbele boeking heeft geplaatst, maar toen ik belde kwam ik erachter dat dit niet het geval was. Ik nam dus maar op, en hoorde een vrouwenstem, die alleen maar “hallo” bleef herhalen. De man, alweer volledig aangekleed, rende weg door de voordeur en ontsnapte met de auto die hij had geparkeerd bij de dichtstbijzijnde supermarkt. Dit is een van de redenen waarom we klanten aanraden in de buurt te parkeren, en niet voor de deur waar de actie plaatsvindt.

De homo die test of hij bi is

Je ziet ze niet veel, maar ze maken zeker onderdeel uit van de clientèle. Soms komen ze erachter dat ze inderdaad bi zijn, en soms niet.

De gast die zorgwekkend veel uitgeeft

Een klant die geld uitgeeft is goed, maar soms gaat dit te ver, tot het punt dat het gewoon too much wordt. Het komt niet vaak voor dat een vaste klant — of een “brood op de plank-vent”, zoals wij ze noemen — maar één meisje regelmatig ziet. Dus wanneer ze wekelijks al zo’n duizend euro aan jou alleen uitgeven, dan weet je dat ze gigantisch veel uitgeven aan het bureau in totaal. Dit zijn vaak de mannen die ons seksueel willen bevredigen en zelf niks hoeven. Het windt ze ontzettend op dat ze een mooie vrouw tevreden kunnen houden tussen de lakens.