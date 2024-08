Alle spetterende dingen die gisteren niet gebeurden in Temptation Island

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Wat is er aan de hand met seizoen 11 van Temptation Island? Ik weet het niet. Ook in aflevering 3 gaat er niemand écht de seksmist in. En dat terwijl de programmamakers zo hun best doen. Er wordt gemasseerd, er wordt gezwommen en gezopen, de verleiders doen hun stinkende best, maar de stelletjes blijven braaf. Goed, dat is natuurlijk ook de reden dat ze meedoen aan het programma (ze vragen zich immers af: kunnen wij deze ultieme relatietest doorstaan?), maar my god wat is het tot nu toe saai. Je kijkt naar een programma dat allerlei wilde beloftes doet (drama! slippertjes! tranen!) maar ze vervolgens niet waarmaakt.

Goed, er gebeurt dus teleurstellend weinig in deze aflevering en daarom schrijf ik hier gewoon alle dingen op die niét gebeurden. Een overzicht:

#1 Laura heeft het weer eens niet naar haar zin

Ik kan me herinneren dat Deborah vorig seizoen haar vermaakmuts ook pas laat opzette, maar Laura heeft ‘m geloof ik gewoon thuis laten liggen. Eigenlijk is dat ook wel leuk. Het lijkt misschien saai, maar je moet je realiseren: zij heeft het gewoon echt, echt vreselijk daar. Dat betekent maar één ding: leedvermaak! Als een van de verleiders haar ontbijt op bed brengt, kijkt ze hem aan met een blik die zegt: ‘Kruip jij effe een graf in.’ Als ze zegt dat ze in de stemming is om te dansen, sjokt ze als een zak aardappels achter een polonaise aan. Om half tien vindt ze het mooi geweest en kruipt ze richting café De Bedstee.

#2 Rick Brandsteder heeft weer geen schoon shirt aan

Het zal heus warm zijn, maar kom op: kon de stylist niet effe met een doekje over dat borsthaar wrijven? Mogen we alsjeblieft in de waan blijven dat mensen op televisie extra hun best doen om er goed uit te zien?

#3 Laura smeert zich niet in

Als ik een oncoloog was, had ik hier toch even mijn brilletje naar beneden geschoven. Daarna zou ik een wenkbrauw optrekken en haar adviseren om het bonnetje te zoeken en die huidkankerkousen als de wiedeweerga terug te brengen naar de winkel.

Lizzy stopte effe wat blikken frisdrank in haar tassen, want dat is natuurlijk een logische plek om frisdrank in te vervoeren.

#4 Lizzy en Roger neuken elkaar niet

Het lukt Lizzy weer niet om dichterbij Roger te komen, want Roger houdt zich nogal afzijdig. En dat doet hij bewust, want Lizzy is zijn Temptation. Het is voor de kijker in elk geval helder dat deze man liever de lakens deelt met Lizzy (een vrouw met kreeftrood haar) dan met zijn eigen Laura (letterlijk een kreeft). Maar tsjongejonge, dit potje ketsen staat in de sterren geschreven! Schiet er toch eens mee op!

#5 Gaetan maakt geen punt

Als de verleiders voor het eerst de vriendjes ontmoeten, zegt Gaetan tegen Roger: “Roger, qua uiterlijk lijken we op elkaar, maar wat jij mist, is dit.” Maar wat bedoelt Gaetan hier nou precies? Een scheve mond? Een gezicht met een gek oog? Een nekbaard? Een fakkel? WAT?!

#6 Milou begaat geen wipslipper

Iedereen had verwacht dat Milou – trekker van de Temptation-partykar en degene die bij Jietse zo heerlijk zichzelf aan het zijn is – in deze aflevering wel een wipslipper zou begaan.

In de vorige aflevering zagen we immers beelden waarop het leek alsof ze met iemand in bed lag. Niets blijkt minder waar. Wel moet ze een paar tranen laten, want ze had effe gezwommen met een paar jongens en Jaimy was even op haar kamer geweest om een hommel of een of ander insect te vangen en dat zou nog weleens verkeerd kunnen vallen bij Heikki als hij tijdens het kampvuur de beelden zou zien. Goed van Milou, jammer voor de kijkers.

Lieve mensen van Temptation Island: zullen we bij deze afspreken dat jullie volgende week tenminste een beetje gaan tongen? Lijkt me hartstikke leuk.