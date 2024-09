Alle types waarmee je te maken krijgt als je na een kroegavond de rekening gaat splitten

Er is weinig zo chill als met je vrienden naar het café gaan om daar een paar glazen te drinken, moppen te tappen, te klagen over je baas en meesterlijke weekendplannen te smeden. Maar als jullie na uren eindelijk uitgedronken en -gelachen zijn, staat er altijd opeens een flinke rekening open die betaald moet worden. Het is in de geschiedenis van de mensheid waarschijnlijk nog nooit voorgekomen dat daar géén gedoe over ontstond. Want wie heeft er in godsnaam drie gin-tonics gedronken? Wie heeft van de bitterballen gegeten? En waar is Robin eigenlijk opeens?

Gelukkig is ook daar een app voor. Zo heb je in de Mobiel Bankieren App van ING sinds kort de functie Betaalverzoek. Daarmee kan je via een simpel berichtje in WhatsApp of iMessage de uitstaande bedragen van de vorige avond met je vrienden verrekenen, zodat niemand de volgende ochtend met een kater én een extreem lege bankrekening wakker hoeft te worden.

Nu terugbetalen daarmee letterlijk zo makkelijk is geworden als een app’je sturen, kijken we nog één keer met weemoed terug op alle types waarmee je vroeger te maken kreeg als je na een avond stappen de rekening probeerde te splitten. Te beginnen bij:

De Sjaak(eline), die altijd opgescheept wordt met de rekening

Jullie hebben de hele vrijdagavond zitten drinken met collega’s, in die ene wijnbar om de hoek van kantoor. Als tegen het einde van de avond iedereen is afgedropen, is er altijd nog die ene collega van Sales over, die de lul is bij het betalen van de enorme openstaande rekening. Omdat ze niet de moeilijkste wil zijn, trekt ze elke keer weer haar portemonnee, waardoor ze de rest van het weekend moet leven op instant noodles en kraanwater. Dat gun je niemand.

De Houdini, die er altijd tussenuit knijpt vlak voordat hij een rondje moet geven

Dit is de jongen (of meisje, maar laten we eerlijk zijn: het is vaker een jongen) die enthousiast mee drinkt, tot het zijn beurt is om een rondje te geven. Dan is hij opeens even verwikkeld in een zeer belangrijk telefoongesprek, of hij is er plotseling vandoor om pas een week later weer op te duiken, als er toevallig nét weer rondjes worden gehaald. Dit herhaalt hij tot iedereen zich langzaamaan begint af te vragen waarom jullie ook alweer vrienden zijn. Omdat-ie verder best aardig is, kun je hem – in plaats van ‘m te verstoten uit de vriendengroep – voortaan ook gewoon gelijk een betaalverzoek sturen. Weer een vriendschap gered.

De Lone Wolf, die niet meedoet aan rondjes en altijd alleen z’n eigen drankjes afrekent

Veel Hollandser dan deze vriend kom je ze niet tegen. Als je soms een gek klossend geluid hoort terwijl je zit te drinken, dan is het deze vent die op zijn klompen voorbij komt zetten. Bang als hij is om meer dan zijn deel te moeten betalen als de rekening eenmaal op tafel komt, slaat hij steevast elk rondje af en haalt hij telkens alleen een drankje voor zichzelf aan de bar, dat hij vervolgens meteen afrekent. Zo ontstaat er geen verwarring, behalve misschien over wat nou eigenlijk precies zijn probleem is.

De Zelfonderschatter, die altijd denkt dat ze minder heeft gedronken dan ze heeft gedronken

Deze vriendin is hartstikke aardig en in het dagelijks leven heel behulpzaam – daar ligt het allemaal niet aan. Maar als het aankomt op het betalen van de rekening houdt ze altijd bij hoog en laag vol dat ze hooguit vier biertjes heeft gedronken, terwijl ze de afgelopen vijf uur onafgebroken drank in haar lijf heeft zitten gieten, en twee keer op haar bek gaat als ze probeert op haar fiets te stappen. Als je haar de volgende ochtend een betaalverzoek stuurt heeft ze zoveel hoofdpijn dat ze wel beseft dat het misschien toch iets meer dan vier biertjes waren

De Connaisseur, die een belachelijke dure wijnsmaak heeft

Terwijl jij en je vrienden allemaal gewoon wat biertjes willen drinken, voelt deze jongen elk rondje de noodzaak om zich te onderscheiden van het plebs door een glas Chateau

Pape Clément van 12 euro te bestellen. Als er aan het eind van de avond afgerekend moet worden is hij de eerste om semi-nonchalant voor te stellen om de rekening gewoon te splitten, om zo zijn vrienden te laten opdraaien voor zijn idioot dure wijnsmaak. Met Betaalverzoek zorg je er gemakkelijk voor dat deze pretentieuze amigo gewoon voor zijn eigen glazen vol complexe boeketten met een hint van rode bessen betaalt. Wel zo makkelijk.

