Alle verhalen van Broadly vind je vanaf nu op vice.com

Vanaf vandaag vind je onze verhalen niet meer op een aparte site onder de naam Broadly, maar op vice.com. Ook ons archief krijgt op die url een eigen plek. Dit betekent dat de verhalen die we in de afgelopen vier jaar met zoveel plezier en toewijding hebben gemaakt op vice.com verder zullen leven, en dat onze nieuwe verhalen een nog breder publiek kunnen bereiken.

In 2015 lanceerde Broadly in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en een jaar later in Nederland. Broadly begon als een kanaal met verhalen over de belevingswereld van vrouwen, maar gedurende de jaren werd deze invalshoek steeds breder en richtten we ons op gender en identiteit, in alle mogelijke betekenissen van die twee woorden. Met onze prijswinnende journalistiek besteedden we aandacht aan verhalen die in mainstream media vaak onderbelicht blijven, en onderzochten we de structuren die verantwoordelijk zijn voor deze zogenaamde ‘blinde vlekken’.

In Nederland brachten we veel persoonlijke verhalen over straatintimidatie, huiselijk– en seksueel geweld, lieten we de wereld zien door de ogen van veel verschillende lhbtq+’ers, keken we mee met de nieuwste generatie intersectioneel feministen, leerden we lessen van de generaties vrouwen vóór de onze, en keken we hoe het ervoor staat met vrouwenrechten na #metoo. Ook over seksisme, sekswerk, seksuele gezondheid, geestelijke (on)gezondheid, onconventionele relatievormen, anticonceptie, abortusrechten en vrouwenvoetbal werd op Broadly veelvuldig gepubliceerd.

Dit blijven we allemaal doen op vice.com. Het is ons doel om nóg meer en betere verhalen te maken over de wereld van vrouwen en lhbtq+’ers, en ervoor te zorgen dat deze verhalen de aandacht krijgen die ze verdienen als de belangrijkste en relevantste thema’s van deze tijd.