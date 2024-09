Alle vragen die bij ons opborrelden over de column “Obama fan van ‘pussy’-hiphop”

Er waaide deze ochtend een collectieve zucht door Nederland, veroorzaakt door iedereen die per ongeluk de column van Leon de Winter in de Telegraaf onder ogen had gekregen. Als je het nog niet hebt gelezen en zin hebt om je ogen met zwavelzuur in columnvorm te overgieten, dit is ‘m:

Het is moeilijk om in één keer te begrijpen wat er allemaal gezegd wordt, maar laten we het toch proberen, aan de hand van een lijstje vragen. Hier gaan we.

Videos by VICE

Waar te beginnen?

Dit is de lastigste vraag van allemaal. Laten we gauw doorgaan naar de volgende.

Wat is het punt van de column?

Het punt van de column komt ongeveer hierop neer: mensen zeggen dat Trump een seksist is, zeker sinds zijn uitspraak “grab ‘m by the pussy” – maar ho jongens, Obama is geen haar beter, want hij luistert weleens naar liedjes van Jay-Z, en Jay-Z rapt in die liedjes soms over kutten en pooiers en zo – ik, Leon de Winter, heb op Google zelfs een lied van deze wrapper op weten te snorren dat ‘Pussy’ heet, hoe duidelijk wil je het hebben dat Obama net zo’n grote seksist is?! Maar nee, omdat Trump rechts is en Obama en Jay-Z, en trouwens ook Beyonce en Miley Cyrus (die nogal eens heel geilig dansen) links zijn, krijgt alleen Trump kritiek.

Leon’s punt is kortom: “[…] geil is goed, zolang het maar geilig links is.”

Wat zijn de argumenten voor dit punt?

Het feit dat Obama goede maten is met Jay-Z, ondanks zijn verderfelijke teksten, die Leon speciaal voor deze column uitvoerig heeft uitgeplozen en vertaald naar het Nederlands.



Zoals uit het nummer Pussy: “‘De kracht van de P-O-E-S, dat is waarvoor elke klootzak zich opmaakt, elke geslaagde schoft die zich de beste kar kan veroorloven, voor de macht van de P-O-E-S. (Laten we feest hebben.)’”

De zin “One dip in the girl pool, that’s all it took” vertaalt Leon als “Eén duikje in haar meidenbad, dat was genoeg.” (Als je iets in mijn broek ziet bewegen, dat komt door het beeld van Leon de Winter die over z’n leesbrilletje tuurt en het woord ‘meidenbad’ typt.) Het feit dat niemand valt over het feit dat Obama bevriend is met Jay-Z, die weer getrouwd is met Beyonce. Beyonce, nota bene, die “niks [draagt] dat haar sensuele dansbewegingen ook maar enigszins kan beperken.”

Leon zegt het twerken (“ofwel ritmisch met haar billen zwaaien, en dat doet ze niet alleen om te sporten maar ook om toeschouwers seksueel op te winden”) schitterend te vinden, maar wat hem dwars lijkt te zitten is dat niemand daar ooit aanstoot aan neemt, terwijl Trump door het stof moet voor zijn opmerking over hoe je vrouwen ongevraagd bij de kut kan pakken, om ze te versieren. Het feit dat “links” ook nooit een probleem heeft gehad met de volgens Leon rijke en linkse Miley Cyrus – “ook zo’n artiest met een verhitte focus op haar ‘pussy’.”

Kun je even in het kort opschrijven wat Leon nou dwars zit want ik snap hier niks van???

Leon vindt het hypocriet dat (linkse) mensen massaal over een presidentskandidaat heen vallen omdat die opschept over dat hij vrouwen aanrandt, maar dat diezelfde mensen het niet erg vinden dat er (linkse) muzikanten zijn die over vagina’s zingen en twerken, en dat zelfs de huidige Democratische president soms naar liedjes van Jay-Z luistert.

Hoe bedenk je zoiets?

Misschien dat het uit de vlijmscherpe geest van de columnist kwam, maar het zou ook kunnen dat Leon Tea Party-activist Katrina Pierson op CNN Trump zag verdedigen, door hiphop de schuld te geven van verkrachting in Amerika (hieronder te zien, vanaf 4 minuten). Mogelijk zag hij (ook) Betsy McCaughey op CNN hetzelfde zeggen, want hij gebruikt exact dezelfde lyrics van Beyonce die Betsy McCaughey op CNN hardop voorlas, om hetzelfde punt te maken.

Wat voor onderzoek heeft Leon moeten doen om tot dit huzarenstukje te komen?

Omdat Leon waarschijnlijk op de hoogte was van de vriendschap tussen Obama en Jay-Z, zal hij op het lumineuze idee zijn gekomen om “jay-z + pussy” te googelen, waarschijnlijk. En ja hoor, bingo, er bleek zelfs een nummer Jay met ‘pussy’ als titel! Vermoedelijk heeft Leon vervolgens het nummer opgezet, bedachtzaam naar het plafond gestaard, het nummer nee schuddend nog eens op gezet, de lyrics erbij gezocht, en gedacht: godverdomme wat is dit toch een hypocriete linkse rotwereld.

Hoe heeft de columnist zoveel woorden kunnen schrijven over zo’n slecht punt?

Het lijkt een hele opgave om genoeg woorden te vinden om een column met een punt als deze mee te vullen, maar Leon deed het door niet één, maar twee lappen tekst van Jay-Z-nummers te vertalen en op te schrijven, en hup, waarom niet, ook nog even een flinke lap uit Formation van Beyonce.

Wat weet Leon over Jay-Z en Beyonce dat de rest van de wereld niet weet?

Leon weet dat Jay-Z muziek maakt die zich laat omschrijven als “een vorm van monotone ‘urban jungle’ muziekpatronen met agressieve en seksueel beladen teksten”, en wat Leon ook weet, is dat Beyonce na Blue Ivy in het geniep nog een keer heeft lopen baren, want “ze hebben samen twee kinderen.”

Goed. Allemaal leuk en aardig, maar kan iemand Leon de Winter even uitleggen waarom hij de plank zo intens mis slaat?

Leon schrijft: “Links heeft daar [met o.a. Beyonce’s geiligheid] nooit problemen mee gehad, want geil is goed zolang het maar geilig links is. Grof geil rechts is daarentegen vrouwvijandig fascistisch. Dit zijn de regels van het spel.”

Ik weet niet over wat voor spel Leon de Winter het hier heeft, maar waar het hierom gaat is dat hij een “geilig” dansende Beyonce en een “geilige opmerking” van Trump op één hoop gooit, terwijl het verschil niet groter kan zijn. Beyonce bepaalt namelijk zelf hoe geilig ze danst, omdat ze zelfbeschikking heeft over haar eigen lichaam. Trump eist het lichaam van een ander op en heeft een broertje dood aan consent, wat – in tegenstelling tot bijvoorbeeld twerken – een uiting is van geweld en van zijn machtspositie, niet van geiligheid. Er is helemaal niks “geiligs” aan iemand ongevraagd en ongewild bij de kut grijpen.

Tot slot: wat vindt Leon de Winter van het nummer en tevens hiphopklassieker Big Pimpin van Jay-Z?

[Lees dit voor met de stem van een verbitterde oude man, die per ongeluk op een discofeest is beland en met zijn armen over elkaar vanuit de hoek naar de partyende menigte kijkt, en met een bromstem die overloopt van sarcasme zegt]: “Wie hierbij niet de neiging krijgt lekker te gaan dansen, is van steen.”