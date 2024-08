Alle vreemde dingen die je waarschijnlijk niet wist over Hugh Hefner

De man die pornografie normaal maakte, Hugh Hefner, stierf vandaag op 91-jarige leeftijd in het bijzijn van familie en vrienden. Hij stierf niet zoals hij leefde – omringd door plastic tieten en niets verhullende lingerie.

Maar wat weinig mensen weten is dat Hefner, de punchline van de popcultuur, een IQ van, naar verluidt, rond de 150 had en psychologie gestudeerd had. Hij wist heel goed welk karikatuur hij vormgaf. Dat is interessant, want terwijl zijn kaarsje nu is opgebrand, zitten wij ons af te vragen wie er precies onder dat karikatuur verscholen zat. Wat wilde deze Citizen Kane van de pornografie eigenlijk echt van het leven?

Laten we even kijken naar zijn vreemde verleden en proberen iets van betekenis achter zijn silhouet te vinden.

ZOALS DE MEESTE VERHALEN OVER MACHTIGE MANNEN, BEGINT DEZE OOK MET SEKSUELE AFWIJZING

Hefner werd toen hij 16 was, in zijn geboorteplaats Chicago, afgewezen door een meisje op school. Vlak daarna begon hij zichzelf ‘Hef’ te noemen in plaats van Hugh, veranderde hij zijn garderobe en tekende hij een stripverhaal – een gefantaseerde versie van zichzelf die al snel zijn nieuwe realiteit zou worden. Toen hij in 1959 zijn magazine promootte, gaf hij zijn imago nogmaals een opkikker door te verschijnen in een wijnrode badjas – zoals hij de geschiedenisboeken in gaat. Het was zo’n weloverwogen keuze, dat je je bijna kunt afvragen of hij wel van deze planeet kwam. Of misschien waren we gewoon getuige van een man die een imperium bouwde rondom een man die niet bestond, maar die toevallig in zijn lichaam leefde.

WAT HUGH HEFNER VOORAL ACHTERLAAT IS HUGH HEFNER

Terwijl alle artefacten uit het leven van Shakespeare zelfs nog in een kleine schoenendoos zouden passen, kan de wereld de komende 30 jaar lekker vooruit met beeldmateriaal van Hugh Hefner. De man stond in het Guinness Book of Records met zijn persoonlijke plakboekcollectie. Het archiveren van zijn eigen leven was een van zijn narcistische obsessies (niet te verwarren met Playboy’s Narcistic Anal Obsessions Vol. IV, VHS of Betamax). Zijn plakboeken beginnen met foto’s van toen hij een jaar of zes was. Hij nam zijn eigen, persoonlijke archivist aan, die foto’s en filmpjes maakte van alle pikante gebeurtenissen uit Hef’s leven.

Geschiedenis wordt niet alleen verteld door overwinnaars, maar vooral door de mediabedrijven die al het copyright, audio en video bezitten. In die context kun je verwachten dat zijn reputatie de komende jaren flink gepolijst wordt. Voorbeeld: Amazon maakt nu al gebruik van hun toegang tot 17.000 uur aan persoonlijk beeldmateriaal en meer dan 2.600 plakboeken, om er een documentaire van te maken: American Playboy: The Hugh Hefner Story.

DE VERSIE VAN FLASH GORDON UIT 1930 HEEFT ENORM VEEL INVLOED GEHAD OP HEDENDAAGSE WESTERSE SCHOONHEIDSIDEALEN

In een interview met de LA Times, herinnert Hefner zich dat hij, als kind, Alice Fay voor het eerst in een film zag. Hij raakte vanaf dat moment gefascineerd door een bepaald schoonheidsideaal, namelijk blond haar en grote borsten. Een fixatie die hij vanaf toen onafgebroken had, voor de rest van zijn leven.

ZELFS HEFNER VOELDE AF EN TOE ‘LIEFDE’

In 1949 trouwde hij met het eerste meisje waar hij ooit seks mee had gehad: Mildred Williams. Hij “had zichzelf voor haar bewaard”. De flirtfase bestond uit “twee jaar voorspel”. Maar tijdens hun verloving, biechtte Mildred op een affaire te hebben gehad toen Hefner in het leger zat. Hefner – toen nog maagd – voelde zich alsof hij voor altijd de tweede seksuele keuze van zijn vrouw zou zijn. “Daarna heb ik altijd het gevoel gehad dat die andere man ook bij ons in bed lag.” Tien jaar later scheidden ze en vanaf toen maakte Hefner een begin aan zijn leven vol seks en vrouwen – al was het om de etterende pijn van de scheiding te verminderen.

In 1989 trouwde hij voor de tweede keer – met Kimberley Conrad. Hij heeft haar blijkbaar nooit bedrogen en het koppel bleef elf jaar bij elkaar. Ze brachten twee kinderen ter wereld. Toen ze uit elkaar gingen, verhuisde Kimberley samen met haar zonen naar het huis naast Hefner.

In 2012 ruilde hij zijn spannende seksleven weer in voor iemand waarmee hij over koetjes en kalfjes kon praten. Maar eerst moest Crystal Harris de ijzersterke en waterdichte huwelijksvoorwaarden tekenen, waardoor ze nu niets erft.

LIK VOORAL NIET AAN DE KRANEN IN DE PLAYBOY MANSION

Een paar jaar geleden werd Hef gedwongen om zijn Playboy Mansion te verkopen, vanwege oplopende schulden. De vastgoedwereld kreeg de touwtjes in handen over zijn sekspaleis. Hij verkocht het aan een privé-investeerder, Daren Metropoulos, voor honderd miljoen dollar, met de voorwaarde dat hij het van hem kon huren voor een maandelijkse huurprijs van een miljoen. Larry Flynt – zijn aartsvijand – was blijkbaar een andere geïnteresseerde koper. Hij wilde de Playboy Mansion veranderen in een Hustler Mansion, en dat wilde Hef niet toelaten.

Een groot deel van het pand was vergane glorie. De gordijnen waren verkleurd door de zon. De TV’s waren oud. De hele mansion had een flinke metamorfose nodig. “Vastgeroest in de jaren tachtig”, zo omschreef een Playmate het. In april 2011 liepen 123 mensen die op een fundraiser waren Legionella op uit het zwembad.

Met 29 slaapkamers heeft de Mansion nu een grote kans om gerenoveerd te worden tot een luxe hotel. Misschien wel in de fantasie-vorm die het publiek altijd voor ogen had.

SEKS MET HUGH HEFNER WAS VAAK ALSOF ER EEN KLEDINGKAST OP JE VIEL

“Er was nul intimiteit,” volgens Holly Madison, die lid werd van het seksteam begin 2000. “Niet zoenen, niets. Het was zo kort dat ik me niet eens goed kan herinneren hoe het voelde, behalve dat er een zwaar lichaam bovenop me lag. Seks was nooit het hoogtepunt uit onze relatie.”

Crystal Harris, zijn laatste vrouw, gaf toe dat ze maar een keer seks hebben gehad en dat het maar “twee seconden” duurde.

MAAR ALS JE IN ZIJN HAREM ZAT, WAS DE PLASTISCHE CHIRURGIE GRATIS

En duizend dollar per week ‘kleedgeld’ en gratis schoonheidsbehandelingen in de salon aan huis. Hefner nam blijkbaar een polaroid van alle meiden die bij hem in de mansion kwamen en keurde ze met een A, B of C. Hij baseerde zich daarbij op een complexe formule, waarin onder andere hun gedachte over Heideggers Being and Nothingness een rol speelde, en uiteraard hun uiterlijk. Zodra je in de harem zat, werd je zijn bezit – niet meer naar buiten na 21 uur, geen vrienden op bezoek en Hugh mocht de dames waarschuwen als hij vond dat ze dikker werden. Sommigen vonden hem bazig en dachten dat hij de dames opzettelijk tegen elkaar opzette.

Het was niet alleen botox en catfights. De meiden mochten ook meedoen met Hefs avondritueel: een ‘orgie’ met de meiden, met Koning Hugh in het midden, een jointje erbij, porno aan en meedoen. Maar “hij maakt het altijd zelf af”, volgens Holly Madison. Een echte gentleman.

HIJ HEEFT PORNO KIJKEN ZO GOED ALS UITGEVONDEN, MAAR HIJ ZOU OOK WILLEN DAT JE BESEFT DAT HIJ VOCHT VOOR JOUW RECHTEN

Wat geef je een man die alles al heeft? Wat denk je van een nalatenschap. Blijkbaar hield Hefner zijn plek in de geschiedenis goed in de gaten, waardoor hij zich plots omringde met de good guys. Misschien heeft hij The People Vs Larry Flynt gekeken? Wie zal het weten.

Hij wilde herinnerd worden als uitvinder van seks, vrijheid van meningsuiting en van multiculturalisme. Hij werkte in 2009 mee aan een documentaire, Hugh Hefner: Playboy, Activist en Rebel en probeerde daarmee zijn inzet voor burgerrechten te benadrukken.

Hefners Playboy Club in Chicago werd in 1960 geopend voor iedereen – ongeacht kleur of afkomst. Zijn praatshow in de jaren zestig, Zoo TV, waarin Hef over feestjes wandelt en kletst met zijn beroemde vrienden – was daar net zo zorgeloos over. Vroeg in de jaren zestig eiste hij, in zijn beroemde opiniestukken, meer tolerantie. En natuurlijk werd er geïmpliceerd dat seks maar een vervelende taak was, totdat Hefner dat even veranderde.

Hoe dank ook, Hef won. De jongen die cartoons tekende over zijn ideale leven heeft dat leven tot in het kleinste detail kunnen vervullen. Alles wat hij deed werd een succes. Maar het is moeilijk om je niet af te vragen of er geen goede reden is dat de man meer geparodieerd werd dan aanbeden. Zou hij echt gelukkig zijn geweest?

Ik denk dat we dat nooit te weten komen over de multimiljonair die met duizenden vrouwen sliep, en stierf op een rijpe, oude leeftijd na een kort ziekbed, met zijn familie om zich heen en een wereld die hem prijst om zijn bijdrage aan de mensenrechten.