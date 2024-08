Wat er met je lichaam gebeurt als je alleen fruit en groente eet

Twee ons groente en twee stuks fruit per dag was jarenlang de maatstaf voor een gezond dieet. Maar in 2017 werd in een onderzoek van Imperial College London geconcludeerd dat twee keer zoveel groente en fruit nog veel gezonder zou zijn. Het zou wereldwijd zelfs 7,8 miljoen vroegtijdige doden per jaar kunnen voorkomen. Toch zijn deskundigen er vrij zeker van dat niemand genoeg groente en fruit eet.

Dagfinn Aune, de hoofdauteur van het onderzoek, zegt dat fruit en groente het cholesterolgehalte en de bloeddruk verlagen, en de gezondheid van onze bloedvaten en het immuunsysteem verbeteren. Aune zegt dat dit door het complexe netwerk van voedingsstoffen komt en suggereert zelfs dat de antioxidanten – die mogelijk ook DNA-schade kunnen verminderen – ervoor zorgen dat je minder risico op kanker loopt.

Als tien porties groente en fruit aantoonbaar beter is dan vijf, zou je je kunnen afvragen of het niet nóg beter is om uitsluitend groente en fruit te eten. Voor de mensen die overwegen om zichzelf zo’n dieet aan te meten, of eraan denken om kilo’s groente en fruit te eten om te compenseren voor alle rotzooi die ze de afgelopen tijd naar binnen hebben geschoven (even dat je het weet: zo werkt het niet), dit is wat er waarschijnlijk zal gebeuren.

Je macronutriënten raken uit balans

Er zitten veel vezels en koolhydraten in fruit en groente, maar niet genoeg vetten en eiwitten. En laat dat nou net twee van de belangrijkste onderdelen van je dieet zijn. Vet is nodig voor een gezonde geest, energie, stofwisseling en effectief twerken. Eiwitten zijn nodig voor sterke spieren en een robuust immuunsysteem.

Als je alleen op fruit en groente zou leven, ga je waarschijnlijk spiermassa en kracht verliezen, zegt Amy Shapiro, een voedingsdeskundige uit New York. “Je kunt de eiwitten die je nodig hebt uit een plantaardig dieet halen, maar zonder granen wordt het moeilijk om regelmatig genoeg eiwitten binnen te krijgen.”

Je lichaam zal minder ontstoken raken

Als je geen vlees, kaas en bewerkte voedingsmiddelen meer eet, zal je lichaam waarschijnlijk minder ontstoken raken. Een ontsteking is een negatieve bijwerking van je lichaam dat zichzelf probeert te genezen na een verwonding, zichzelf wil beschermen tegen virussen en bacteriën, en beschadigd weefsel probeert te repareren. Uit een onderzoek van 2013 bleek dat al die etenswaren geassocieerd worden met meer ontstekingen. En erger nog: chronische ontstekingen worden in verband gebracht met aderverkalking, hartaanvallen, beroertes, diabetes en auto-immuunziekten.

Plantaardige diëten zijn daarentegen van nature ontstekingsremmend, omdat ze rijk zijn aan vezels en antioxidanten en veel minder stoffen hebben die als trigger voor ontstekingen kunnen werken, zoals verzadigde vetten en endotoxinen (giftige stoffen die vrijkomen bij bacteriën die vaak in dierlijk voedsel worden aangetroffen). Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een plantaardig dieet aanzienlijk minder C-reactief proteïne hebben, een eiwit dat laat zien dat er een ontsteking in je lichaam zit.

Je hebt waarschijnlijk minder energie

Als je een actieve man bent, verbrand je tussen de 2400 en 2800 calorieën per dag. Voor een vrouw ligt dat aantal tussen 1800 en 2800. Als je geen granen, zaden, noten en oliën binnenkrijgt, wordt het bijzonder lastig om je benodigde hoeveelheid calorieën te halen. Ter illustratie: 2200 calorieën zijn ongeveer 100 kommen geraspte kool, 23 appels of een monsterlijke hoeveelheid pruimen.

Dat zijn natuurlijk niet je enige opties. Een avocado zal je bijvoorbeeld zeker een calorieboost geven. Maar zelfs als je je energiebehoeften uitspreidt over elke groente– of fruitsoort die je kunt bedenken, moet je er alsnog overdonderend veel van eten voordat je genoeg calorieën binnen hebt. En dan ontbreken alsnog de soorten koolhydraten die ons helpen focussen en kracht geven in je dieet.

Je krijgt niet genoeg belangrijke vitaminen en mineralen binnen

“Met alleen groenten en fruit als brandstof krijg je te weinig belangrijke voedingsstoffen en te weinig calorieën binnen,” zegt Stephanie Di Figlia-Peck, een voedingsdeskundige uit New York. Ze legt uit dat veel populaire diëten – zoals het DASH-dieet of een Mediterraans dieet – rondom groente en fruit draaien, maar ook evenwichtig alle andere voedselgroepen bij het dieet betrekken.

Als je die voedselgroepen niet in je dieet zou betrekt, zal je te weinig vitamine B12 en vitamine D binnenkrijgen. Je krijgt waarschijnlijk ook een ijzertekort. Hoewel spinazie en donkergroene bladgroenten veel ijzer bevatten, bevatten ze ook fytaten, waarvan wordt aangenomen dat ze de opname van ijzer blokkeren. Dat kan mogelijk leiden tot bloedarmoede, wat betekent dat het bloed onvoldoende gezonde rode bloedcellen of hemoglobine heeft.

Je zal afvallen

Groente en fruit zorgen er dankzij hun hoge vezel- en waterinhoud door dat je sneller voldaan voelt. “De meeste mensen zullen het ermee eens zijn dat je minder eet als je een vol gevoel hebt, wat kan leiden tot gewichtsverlies,” zegt Di Figlia-Peck. En met een dieet van alleen groente en fruit ga je ook kakken als een dolle beer, waardoor je je zeker lichter zal voelen dan voorheen.

Je zal niet meer zo’n opgeblazen gevoel hebben

Shapiro zegt dat je je hoogstwaarschijnlijk beter voelt als je geen zuivel en granen meer eet, maar dat hangt wel af van je lichaam en je microbioom, oftewel de verzameling micro-organismen die in ons lichaam leven. Sommige mensen hebben volgens haar moeite met het verteren van de koolhydraten of suikermoleculen in bepaalde fruit- en groentesoorten, wat een opgeblazen gevoel kan veroorzaken.

Het cholesterolgehalte in je bloed zal waarschijnlijk dalen

Onderzoeken tonen aan dat het cholesterolgehalte in je bloed met maar liefst 35 procent kan dalen als je overstapt op een plantaardig dieet. In veel gevallen is die daling gelijk als wat je voor elkaar kunt krijgen met medicijnen, dus dat is goed nieuws voor mensen die hun cholesterol willen verlagen, maar niet aan de pillen willen. “Planten hebben veel vezels, wat belangrijk is voor het verlagen van het cholesterolgehalte,” zegt Shapiro. Ook bevatten ze geen vet en minder suikers – belangrijke ingrediënten waarvan je ook zo min mogelijk moet eten als je je cholesterol omlaag wilt krijgen.