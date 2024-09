Alleen hipsters komen dit weekend binnen bij de Hipsterbar in Rotterdam

Instagram blijft maar groeien en dus ook het aantal hipsterfoto’s. Maar de vraag blijft natuurlijk hoe een hipster er nu precies uitziet. Dat weten we eigenlijk nog steeds niet, maar tijdens Art Rotterdam kun je dankzij V2_ in ieder geval testen of jij in het plaatje past. Alleen hipsters mogen namelijk naar de Hipsterbar van Max Dovey, een jonge Britse kunstenaar.

In 2015 vond Dovey de installatie uit. Zijn idee kwam voort uit zijn interesse voor en ervaring met beeldherkenning. “Ik wilde kijken hoe verschillende genders, rassen, stijl en cultuur geïdentificeerd konden worden door een computer,” vertelt hij aan The Creators Project. Om te weten hoe een hipster er wel en niet uitziet, downloadde hij een enorme rits foto’s met de hashtag #hipster en #non-hipster van Instagram. Maar hij liep al snel tegen een probleem aan: hipsters maken belachelijk veel foto’s van hun eten. Via beeldherkenning moest hij dus een hoop foto’s van avocado’s en andere hipsterhapjes verwijderen. De uiteindelijke reeks voegde hij toe aan een database. Om binnen te komen, moet je dus voor een webcam gaan staan, die met een algoritme bepaalt of je hipster bent of niet.

De Hipsterbar, foto door Zane Cerpina

Maar hoe moet je eruitzien om binnen te komen? “Ik heb duizenden foto’s van Instagram gedownload, en er zijn wel een aantal vaste karakteristieken, vooral bij mannen,” vertelt Dovey. “Een vrij lange baard, een bril, tattoos, piercings en een geruit overhemd zijn typisch.”



Bij vrouwen was het moeilijker om vaste karakteristieken te vinden, daar is het niet honderd procent duidelijk wat hipster zijn precies inhoudt. “De eerste keren dat ik de bar opende, liet het algoritme ook steeds meer mannen dan vrouwen binnen.” Het algoritme moest nog te weten komen hoe de vrouwelijke hipster eruit ziet. Bovendien was het programma een beetje racistisch, want het focuste vooral op witte mannen. Daarom besloot Dovey op zoek te gaan naar foto’s van hipsters van verschillende culturen. “Anders zou het gewoon een bar worden voor blanke mannen met baarden en een bril.” Elke keer dat de bar nu wordt opgezet, worden de foto’s opgeslagen om het algoritme beter te maken.

Als je meer dan negentig procent scoort op de schaal van hipster, mag je naar binnen. Binnen kun je dingen zoals ambachtelijk bier, koffie van versgemalen bonen en Club Mate drinken. Eigenlijk alles wat je verwacht te vinden in een hipsterbar.

Hier test je of je hipster genoeg bent, foto met dank aan Zane Cerpina

Max Dovey achter de toog van zijn Hipsterbar, foto met dank aan Zane Cerpina

Voor Max Dovey is een hipster gewoonweg iemand die je niet leuk vindt. Hij wordt zelf ook zo genoemd en vindt dat helemaal niet aangenaam. Dovey heeft het gevoel dat niemand echt wil toegeven een hipster te zijn, maar dat eigenlijk bijna iedereen het is. Hij wil een eind maken aan deze term. “Het woord werd in de jaren twintig al gebruikt om mensen te beschrijven in de zwarte jazz-gemeenschap en daarna werd het gebruikt door verschillende subculturen,” vertelt hij. “Ik hoop dat het woord hipster compleet nutteloos wordt doordat we er de draak mee steken met deze hipsterbar.”

Hoewel het mogelijk is om toch binnen te komen in de bar, met een nepbaard of een zonnebril op, wilden we op de redactie wel weten of we de Hipsterbar zonder valse attributen zouden mogen betreden. Max Dovey vertrouwde ons de website toe en dit is het resultaat:

Rik. Je ziet duidelijk dat snor, bril en muts goud opleveren

Flora. Deze vrouw krijgt dus een heel hoge score

Lisette is niet echt hipster, maar toch krijgt ze een groen vinkje. Ik snap niet echt waarom want ze heeft geen 90 procent.

Toon. Een snor werkt, dat weten we nu al. Of ligt het misschien aan de belachelijke hipster op de achtergrond?

David. Hij krijgt 99.8. Dit verbaast me niet.

Ikzelf. Hoera! 100 procent hipster!

Dit weekend is de Hipsterbar te bezoeken op Art Rotterdam in de Van Nelle Fabriek.