Wieheeftgebeld.nl strijdt op de meest vertederende manier tegen telefoonscams

Het internet is een mysterieuze plaats. Je vindt er zowat alle kennis van de wereld, en toch zijn de nutteloze dingen het leukst. Unboxingvideo’s van youtubers, Facebook-tests om te zien wie je was in je vorige leven en deze site met een paard met eindeloze benen zijn hier een voorbeeld van.

Dit was leuk. Vanaf nu is namelijk Wieheeftgebeld.nl je favoriete online tijdverdrijf. Op de site kan je achterhalen welk bedrijf bij welk nummer hoort. Ook vind je er beoordelingen van mensen die door die nummers gebeld zijn. Vooral het laatste is vermakelijk.

Je leest namelijk de woede, angst en frustratie van Nederlanders die helemaal knetter worden van de onverwachte telefoontjes. Ook vind je er de lachwekkend slechte verhalen van hoe “Aziatische telefoonmaffia”. Want ja, die bestaan blijkbaar.

Na een middagje verdieping in de wereld van Wieheeftgebeld.nl, ontdek ik echter dat de site voor veel meer goed is dan een portie lachen over de verschillende foutieve manieren om het woord ‘blokkeren’ te spellen. Je ontdekt er ook hoever de gemiddelde Nederlander wil gaan om scammers een koekje van eigen deeg te geven. En het mooiste van dit alles? De manier waarop Nederland verbroedert in hun woede en strijd tegen de telefoon-indringers.

De Wieheeftgebeld.nl-gemeenschap heeft namelijk snel door wanneer iets een scam is. Als de levensgevaarlijke mannen van Microsoft Dublin bellen bijvoorbeeld, vindt iemand een manier om ze aan het lijntje te houden. Letterlijk dan. Ze doet alsof ze het bevel opvolgt van de scammers, terwijl ze eigenlijk in een Word-bestand typt. Dit inspireert de rest van de gemeenschap. Samen stimuleren ze de Wieheeftgebeld.nl’ers om niet met zich te laten sollen en het heft in eigen handen te nemen.

De tekst gaat verder onder de screenshots.



Die lieve Nederlander die normaal allemaal doorstuurmailtjes verstuurt met grapjes, pluizige katjes of glitterende gifs over moeder-dochter-liefde, schelden de “de dirty trash scammers” uit, laten de telefoon lekker rinkelen of spelen een psychologisch spelletje. Zo vraagt iemand of de ouders van de crimineel weten wat hij doet. Ook houden ze de telefoonscammers aan het lijntje door mee te spelen en zo hun kostbare scamtijd te verspillen. Iemand anders haalt grovere middelen uit de kast, zoals de telefoon tegen de rookmelder houden en tijdelijke schade aanrichten aan het gehoororgaan. “F..k off met kutstem”.

Ze gaan nog een stapje verder in hun gevecht met de telefoonmaffia. De slappe zakken van de regeringen – zoals die van Zwitserland blijkbaar – doen niets aan dit probleem. Het volk revolteert. Ze nemen het heft in eigen handen en met hun geweeklaag strijden ze voor structurele veranderingen.

En door samen de lachwekkend amateuristische telefoonscammers aan stukken te hakken, ontstaat er een gevoel van samenhorigheid. Stap voor stap maken ze telefoonlijnen een veiligere – en zo dus een mooiere plek te maken. En dat kunnen ze alleen als ze al hun krachten bundelen. Nederland komt samen op Wieheeftgebeld.nl en dat is iets wat vandaag de dag belangrijker is dan ooit. Een zekere Mart noemt de gemeenschap nog “lieve mensen”, geeft wat goede raad en wenst iedereen veel succes. Wieheeftgebeld.nl is een van de weinige plekken waar het internet functioneert zoals het ooit bedoeld is. Het is een plaats waar iedereen samenkomt en strijdt voor rechtvaardigheid. Of om met de woorden van een wijze Wieheeftgebeld.nl’er te spreken, “Ik ben blij man.”