Het zou geweldig zijn als deze gelekte rider van Justin Bieber echt is

Ik zou een aantal van mijn favoriete dingen moeten opgeven als ik een beroemde popster was. In mijn pyjama boodschappen doen, dronken worden bij een bingo-avond en jezelf helemaal laten gaan in een karaokebar zit er niet meer in, want dat is slecht voor je pr. Omdat dit toch de dingen zijn die het leven kleur geven lijkt het popsterren bestaan mij doodsaai.

Toch is er één ding dat me nog steeds geweldig lijkt aan dit sterrenbestaan: de riders. Het lijkt me fantastisch om een hele lijst met idiote wensen op te stellen in de wetenschap dat er een team met zielige medewerkers klaarstaat om deze wensen ook daadwerkelijk in vervulling te laten gaan. Eens in de zoveel tijd lekt er een rider, wij lieten je al kennismaken met de meest achterlijke exemplaren, en nu lijkt Justin Bieber aan de beurt te zijn. Volgende week woensdag geeft hij een show in Mumbai, en muziekjournalist Arjun S Ravi zette deze lijst online:

Er is nog niets bevestigd, maar laten we er even met z’n allen van uitgaan dat dit waar is. Ik zie al helemaal voor me hoe hij zijn gezicht wast met amandelmelk en innerlijke vrede vindt door even zijn chakra’s tot rust te laten komen. Ik heb daar ook zin in, Justin. Het doet me deugd dat hij op voedselgebied helemaal de organische weg in is geslagen. Hij vraagt om organische bananen, honing, gedroogd fruit en kalkoen. Maar omdat Justin een man van het volk is en af en toe ook zin heeft in een snack, staan er ook broodjes kaas en pindakaas, chips, sneetjes witbrood en Haribo-snoep op de lijst.

Oh, wat hoop ik dat dit echt is.