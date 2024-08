Allemaal even rustig ademen, de EU gaat döner kebab niet meteen verbieden

Döner kebab is het alom geliefde vleeswonder dat elk weekend weer in talloze magen verdwijnt op ongoddelijke tijden. De Europese Gezondheidscommissie stemde afgelopen dinsdag (32 voor, 22 tegen), tegen een voorstel om het gebruik van fosfaat in kebabvlees toe te staan. Er is namelijk enig bewijs dat de stof hart- en vaatziekten kan veroorzaken en kan zorgen voor hogere sterftecijfers. In döner wordt fosfaat gebruikt om vocht vast te houden en de stof geeft het vlees ook smaak.

Het nieuwtje werd al snel opgepikt door onder andere de Volkskrant (“Het mogelijke einde van de ultieme snack na een avondje stappen”) en het Algemeen Dagblad (“Döner kebab mogelijk met uitsterven bedreigd”).

Maar in sommige uithoeken van de EU zorgde het nieuws zelf voor een golf van nationale paniek. De kebabindustrie is goed voor meer dan 200.000 banen in de Europese Unie, en zoals de Duitse politicus Renate Sommer afgelopen dinsdag in een facebookpost vertelde, zou een verbod als deze uiteindelijk leiden tot een groot verlies van banen.

Sommige mensen geloven ook dat het verbod een manier is om het Turken en immigranten moeilijk te maken. “Ze zoeken manieren om Turkse ondernemers te schaden,” zegt Baris Donmez, eigenaar van een kebabzaak in Berlijn, aan de Associated Press. “Dit verbod is echt de grootste hoop onzin ooit.”

“Deze regel zal, als hij al aangenomen wordt, nooit gaan leiden tot een verbod op döner kebab,” vertelt woordvoerder van de EU, Baptiste Chatain, in een mail aan MUNCHIES. “Er wordt dan alleen een veto uitgesproken over het voorstel om het gebruik van fosfaat toe te staan, en het gebruik daarvan is op dit moment sowieso al verboden in bevroren kebab.”

De Europese Voedsel- en Warenautoriteit gaat voor het eind van het jaar opnieuw onderzoeken in hoeverre fosfaat echt schadelijk is voor de gezondheid. Tussen 11 en 14 december zal daar over gestemd worden. Dus laten we met z’n allen duimen met onze vette knoflooksausvingers.

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.