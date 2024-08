Alles dat je altijd al wilde weten over stormtroopers

Nu de The Last Jedi in de bioscoop te zien is, staat de franchise van Star Wars weer in de schijnwerpers. Terwijl fans lang hebben gewacht op de nieuwe film, is ook een fantastisch nieuw boek Star Wars Stormtroopers: Beyond the Armor uitgebracht, dat een inzicht geeft in de evolutie van een van de meest iconische karakters: de stormtrooper. Naast de naamloze, gezichtsloze versies uit de originele Star Wars uit 1977 en John Boyega’s ontmaskering als Finn in The Force Awakens, is er nog veel meer onder een stormtrooperhelm te vinden dan zelfs de diehard fans zouden verwachten.

Zijn het mensen, robots of klonen? Heeft elke stormtrooper een eigen naam, kapsel, tatoeages en persoonlijkheid? Hoe zijn ze eigenlijk stormtrooper geworden? Ik sprak met de auteurs van het boek, Ryder Windham en Adam Bray, onder meer over hoe de schijnbaar onbeperkte voorraad aan soldaten eigenlijk een universeel symbool voor onderdrukking is, hoe Ralph McQuarrie’s originele schetsen zich ontwikkelden tot personages karakters, comics en speelgoed, en hoe stormtroopers de onofficiele ambassadeurs van Star Wars werden.

Creators: Hey Adam, hoe ben je bij het project betrokken geraakt?

Adam Bray: Het is eigenlijk een soort vervolg – maar niet helemaal – op een vorig boek over Darth Vader dat mijn collega eerder al maakte. De uitgever had een tweede auteur nodig, waarna de vorige hoofdredacteur bij Lucasfilm, John Rinzler, me benaderde voor het project. We zijn begonnen net voordat The Force Awakens in de bioscoop kwam – ik ben in totaal ongeveer twee jaar betrokken geweest.

Ryder Windham: Ik vond het leuk om aan het Darth Vader-boek te werken, waardoor ik ook de kans aangreep om over stormtroopers te schrijven.

Had je toegang tot archiefmateriaal?

Windham: Ik werk al meer dan 20 jaar aan Star Wars-boeken en ik heb zelf een uitgebreide bibliotheek met boeken en tijdschriften. Ik heb kunstenaars en schrijvers geïnterviewd die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van stormtroopers en mijn redacteur had toegang tot de archieven van Lucasfilm. Zij kon de meeste afbeeldingen die ik had opgevraagd wel vinden.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de vroege concepten en illustraties voor de stormtroopers en de uiteindelijke films?

Bray: De originele ontwerpen van Ralph McQuarrie waren behoorlijk retro. Er was wel wat ontwikkeling in het ontwerp – zelfs in de originele Star Wars-film – maar recente merchandise is teruggegrepen op de oude ontwerpen. Je ziet dingen in de nieuwe Star Wars-projecten die teruggaan naar ongebruikte originele ontwerpen die destijds zijn gemaakt. In Star Wars Rebels, is er een nieuwe klasse Imperial Drivers te zien – die zijn gebaseerd op ongebruikte ontwerpen van McQuarrie. In Rogue One zijn de Death Troopers geen exacte kopie van McQuarrie-ontwerpen, maar zijn ze gebaseerd op zijn oorspronkelijke ideeën – een combinatie van zijn vroege stormtroopers, en vroege Darth Vader-ideeën die eerder zijn gebruikt.

Wat heeft Finn – de stormtrooper uit The Force Awakens – aan het personage van de stormtrooper veranderd?

Bray: Het was de eerste keer in een Star Wars-film dat een stormtrooper zijn helm afdeed en daardoor menselijk werd. George Lucas wilde de identiteit van stormtroopers verborgen houden, maar dankzij Finn zagen we er voor het eerst eentje als een echt persoon.

Hoe werden stormtroopers het gezicht van Star Wars?

Bray: In veel opzichten zijn ze dat altijd al geweest. Het zijn de iconische soldaten van The Empire. Naast Darth Vader zijn ze de meest herkenbare symbolen van Star Wars. In elke nieuwe film of animatieserie worden wel een aantal nieuwe troopers geïntroduceerd. Er zijn dus ook nieuwe troopers te vinden in The Last Jedi: de Executioner Troopers. De stormtroopers evolueren bij elk nieuw project een beetje. Ik denk dat ze nog lang een belangrijk kenmerk van Star Wars zullen blijven – zelfs in de nieuwe Han Solo-film verwacht ik nieuwe troopers te zien.

De stormtroopers doen mij altijd aan nazi’s denken. Denk je dat dat ook de bedoeling van Lucas was?

Bray: Het originele plan van George Lucas voor The Empire was dat de stormtroopers de schurken waren. Ze zijn absoluut niet tolerant, het zijn onderdrukkers. Iedereen van The Empire is ook wit, Brits en man. Ik denk het artistiek gezien een poging is om te laten zien dat ze heel imperialistisch en intolerant zijn.

Wat verbaasde je het meest terwijl je aan het boek werkte?

Windham: De reacties op het boek zijn geweldig. Dat Star Wars-fans ervan zouden genieten wist ik wel, maar veel leden van het 501st Legion [een internationale groep stormtrooper-fans] zeiden dat ze al jaren verlangen naar zo’n boek.

Bray: Ik kwam erachter dat het speelgoed niet alleen belangrijk was voor Star Wars, maar ook voor de ontwikkeling van de stormtrooper. Een van de eerste animatieseries na de prequel was The Clone Wars op Cartoon Network. Het was eigenlijk de speelgoedfabrikant Hasbro die die animatieserie begon. Ze benaderden Lucasfilm en zeiden: “Hé, vervolgfilms zijn goed om speelgoed te blijven verkopen. We hebben een idee voor een animatieserie die de kloonsoldaten tijdens de oorlog volgt, en een geweldige regisseur waar we al mee hebben samengewerkt voor andere serie. Hier zijn onze ontwerpen van hoe de clonetroopers eruit zouden zien, en hier is wat speelgoed dat we willen maken.” Het is interessant dat ik steeds nieuwe voorbeelden vind van hoe speelgoed Star Wars heeft beïnvloed.

Staat in dit boek alles wat er ooit te weten is over stormtroopers?

Windham: Nee, dit boek is alleen voorlopig het einde. Als ik het goed begrijp, zal Disney eindeloos de Star Wars-films maken, dus waarschijnlijk komt er nooit een complete geschiedenis van Star Wars en de stormtroopers. Stormtroopers zullen er altijd zijn.

Dit artikel verscheen eerder op VICE Amerika.