Alles klinkt beter op een zwevende platenspeler

Hoe gaan de nostalgische tieners van de toekomst naar hun Pink Floyd-platen luisteren als ze daadwerkelijk aan de donkere kant van de maan wonen? MAG-LEV Audio hoopt dat het op hun zwevende platenspelers is, een project dat ze nu op Kickstarter hebben gelanceerd. Bij dit ontwerp rust de draaischijf van de plaat op een kussen van lucht en magnetische golven, dat precies afgesteld is om onder de naald te passen. Het ziet er niet alleen uit als een speeltje dat die je verwacht in het ruimtehuis van een megarijke scifi-slechterik, het helpt zelfs je luisterervaring te verbeteren. “Lucht is het zachte medium met de minste frictie,” aldus MAG-LEV Audio.

De magnetische draaitafel maakt gebruik van technologie die je eerder zag in bijvoorbeeld zwevende kamerplanten tot werkende hoverboards. De platenspeler komt trouwens met een backup accu zodat je lievelingsplaat niet in een keer naar beneden lazert als de stroom uitvalt. Toch is dat niet de echte magie van de MAG-LEV. “Het besturingssysteem in de draaitafel is waar de echte baanbrekende technologie komt kijken,” leggen ze uit op Kickstarter. “We zijn erin geslaagd om niet alleen magnetische levitatie te bewerkstelligen, maar ook om de ongelofelijk precieze timing van het ronddraaien van de plaat te reguleren via speciale sensorsoftware.”

De platenspeler kost $780, ongeveer €710, en is hier te bestellen. Als je dit koopt, doe ons dan plezier en haal er ook gelijk even deze zwevende Bluetooth speakers en zwevende lamp bij voor maximaal futurisme.

