Alles wat je moet weten als je voor het eerst naar een seksfeest gaat

Mocht je nog nooit naar een seksfeest zijn geweest: hoe denk je dat zoiets eruitziet? Mysterieuze, elitaire avonden met maskers en rituelen à la Eyes Wide Shut? Zweterige orgies waarbij mensen elkaar penetreren bij wijze van begroeting? Of een of ander intimiderend, ranzig neukfestijn dat vooral is weggelegd voor hypergekwalificeerde seksgoden die net wat losbandiger zijn dan jij?



Op zich zou het allemaal kunnen, want seksfeestjes bestaan er in allerlei vormen en maten. Maar over het algemeen is het – naast een plek waar flink wat rond wordt geneukt – vaak ook een goede gelegenheid om je seksuele horizon te verbreden. Een plek waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten, waarmee je niet alleen samen nieuwe fetisjen kunt ontdekken, maar ook samen uit je seksuele schulp kunt kruipen. En het is niet zo dat iedereen er altijd seks moet hebben. Je kunt ook gewoon wat om je heen kijken, en als je je had voorgenomen om wel degelijk zelf een duit in het zakje te doen, maar je je ter plekke toch bedenkt, dan is dat ook oké.

Mocht je van plan zijn om binnenkort voor het eerst een seksfeest te bezoeken, dan zijn er wel een aantal dingen waar je op moet letten. Daarom hebben we hier op een rijtje gezet hoe je je seksfeestdebuut op een respectvolle, veilige én leuke manier kunt laten verlopen.

Dingen die je moet doen voordat je naar een seksfeest gaat

1. Doe een beetje research naar welke seksfeesten er zijn

In de meeste grote steden worden zat feestjes georganiseerd voor verschillende seksuele voorkeuren en in verschillende prijscategorieën, en evenementen die speciaal bedoeld voor beginnelingen. Let van tevoren goed op of er veiligheidsregels zijn, en of die overeenkomen met jouw eigen grenzen. Kijk sowieso ook even naar de reviews op Google of Facebook.

De regels zijn niet overal hetzelfde. Soms wordt er alcohol verkocht, soms moet je dat zelf meenemen. Het verschilt ook per plek of je entreegeld moet betalen, en of volledig naakt of penetrerende seks is toegestaan. Het kan ook zijn dat je een lidmaatschap nodig hebt. Los van dit alles zegt Fatima Mechtab – die evenementen organiseert voor seksclub Oasis Aqualounge in Toronto – dat je jezelf ook de volgende vragen moet hebben gesteld: “In wat voor situatie wil je het liefst terechtkomen? Wat zijn je seksuele fantasieën en verlangens?”

Als je het wat kleinschaliger wilt houden, zou je het ook via online community’s kunnen proberen, of gewoon je eigen feest organiseren. De dertigjarige Sarah, die is opgegroeid in een christelijk gezin in Oklahoma, wilde haar queerkant ontdekken en meldde zich drie jaar geleden aan bij een Facebook-groep voor atheïsten. Ze ontmoette er veel gelijkgestemden, met wie ze intieme gesprekken voerde over seks en relaties en op een gegeven moment elke maand seksfeesten ging hosten. Aan het begin van elk feest namen ze altijd de veiligheidsregels door, om gasten op de hoogte te stellen van elkaars grenzen.

2. Bedenk of je alleen of samen met iemand wilt gaan

Bij grotere feesten kan het veiliger voelen als je alleen gaat. En daar is ook niks mis mee: misschien word je heel zelfbewust als je met iemand gaat die je kent, wil je jezelf juist openstellen om andere vrijgezellen te ontmoeten of ken je gewoon niemand die je naar zoiets mee zou willen nemen. Ik hanteer bij nieuwe feesten altijd dezelfde regels als bij een eerste date: ik vertel een vriendin die ik vertrouw waar ik ben, zodat ze de volgende ochtend kan checken of ik goed thuis ben gekomen.

Je kunt natuurlijk ook wél iemand meenemen: bijvoorbeeld iemand die ervaring heeft met seksfeesten, met wie je wel vaker seks hebt of gewoon je partner. “Dat kan je ook minder kwetsbaar maken,” zegt Shannon Chavez, een psycholoog en sekstherapeut uit Los Angeles. “En misschien vinden jij en je partner het wel opwindend om toe te kijken of met een groepje mee te doen. Dat kan voor jullie dan ook weer tot nieuwe inzichten of energie leiden als jullie weer naar huis gaan.”

3.Bepaal je eigen grenzen van tevoren

Bij grote, gemengde feestjes ben ik meestal vooral wat aan het tongen met vreemden, terwijl ik mijn lingerie nog aan heb. Bij kleinere bijeenkomsten waar ik de meeste mensen wel ken, en vooral vrouwen en femmes komen, ben ik wat minder preuts – maar helemaal naakt hoef ik nog steeds niet te zijn. Ik wist niet meteen waar ik me prettig bij voel, dus ik probeerde dat langzaam te ontdekken. De eerste keer dat ik naar een club ging heb ik alleen wat van de sfeer geproefd, om te wennen. Ik heb zachte grenzen (dingen die ik alleen doe als ik de plek en de sfeer chill vind) en harde grenzen (dingen die ik sowieso nooit doe). Zo kan ik elke keer met zekerheid aangeven of ik iets wel of niet ga doen – of dat ik het nog even wil aankijken.

Als je samen met iemand gaat, zijn er nog meer dingen waar je op moet letten. Blijf je alleen met elkaar bezig, of ook met anderen? En vind je het in het laatste geval oké om elkaar te zien, of wil je dat de ander even naar een andere ruimte verkast? Wat doe je als de een met iemand aanpapt maar de ander verlegen in een hoekje blijft zitten?

“Bespreek van tevoren hoe je om zou gaan met gevoelens als jaloezie,” zegt Chavez. “En bedenk hoe je daarmee omgaat, en hoe je ervoor zorgt dat jullie er allebei goed bij voelen.” Misschien vind je het wel best als je partner seks heeft met andere mensen, zolang ze af en toe maar checken of jij het ook nog naar je zin hebt. Misschien wil jij ook wel een nummertje maken met iemand anders, maar alleen als je partner er ook bij is. Bedenk hoe dan ook wat basisregels, en blijf met elkaar communiceren als je daar eenmaal bent.

4. Weet hoe je je moet kleden

Je hoeft heus niet gelijk al je kleren uit te trekken, maar het is wel goed als je een beetje nadenkt over wat je aantrekt – en je niet aan komt kakken in je bezwete shirt en je afgetrapte sneakers. Sommige evenementen hebben hun eigen dresscodes of kledingregels (zoals dat vrouwen gekleed en mannen naakt moeten zijn) of specifieke thema’s (ik ben weleens uitgenodigd voor een feestje waar zelfgemaakte kostuums erg op prijs werden gesteld).

Voor vrouwen is lingerie over het algemeen een veilige keuze, met daaroverheen bijvoorbeeld een badjas. Bij feestjes zonder specifieke dresscodes is het ook prima om in een net wat leukere versie van je alledaagse kleding te komen.

Wat je wel en niet moet doen tijdens een seksfeest

1. Respecteer andere mensen

Mechtab, die ook online lezingen geeft aan mensen die voor het eerst een seksclub bezoeken, benadrukt dat je goed moet weten wat je van tevoren kunt verwachten: als je ergens entreegeld betaalt, is seks nog niet per se gegarandeerd. Als je iemand aan wilt raken, moet je het natuurlijk eerst even netjes vragen. Veel clubs hebben een ‘één-keer-vragen-beleid’ – wat inhoudt dat nee ook gewoon nee is. Dat is ook het geval bij Oasis Aqualounge. “Het is in deze omgeving heel normaal om te vragen of iemand seks met je wil,” zegt Mechtab. “Maar als iemand nee zegt, mag je het niet nog een keer vragen.”

Voeg je niet zomaar bij andere mensen, tenzij ze je uitnodigen. Het zou goed kunnen dat er een hoop gaande is en je daar opgewonden van raakt, maar spring er niet gelijk tussen. Als je alleen toekijkt of masturbeert, blijf dan op een afstandje – ver genoeg om ze niet te storen. En wees bereid om weg te gaan of ze meer ruimte te geven als ze daarom vragen. Ga zeker niet spontaan deelnemen aan een BDSM-sessie, of iets anders waar touwen of speciale hulpmiddelen worden gebruikt, want het kan gevaarlijk zijn om mensen uit hun concentratie te halen.

2. Word niet dronken

Als je wat zenuwachtig kun je best een drankje nemen, maar hou je in. Je moet wel in staat blijven om te weten wat er om je heen gebeurt, of je daar zelf oké mee bent en of je anderen niet tot last bent. Om dezelfde reden kun je beter ook uit de buurt blijven van andere mensen die duidelijk te diep in het glaasje hebben gekeken. Als Sarah een feestje organiseert, zorgt ze er altijd voor dat er minstens één iemand helemaal nuchter blijft, zodat die de boel in de gaten kan blijven houden.

3. Nee zeggen kan ook gewoon

Tijdens het uitgaan wil het nog weleens voorkomen dat iemand je lastigvalt, en de overduidelijke hint dat je niet geïnteresseerd bent niet echt lijkt te (willen) zien. In seksclubs gaat dat anders. De eerste keer dat ik in mijn eentje naar een groot feest ging, zat ik tegen de muur aan een colaatje te drinken toen een man naar me toe kwam. “Sorry, mag ik je misschien een voetmassage geven?

“Nee dank je,” zei ik, waarna hij wegliep en me verder met rust liet. Niet veel later zag ik hem een voetmassage geven aan een vrouw die er enorm van leek te genieten. Zo kan het dus ook.

4. Geef je grenzen aan, en vraag ook naar andermans grenzen

Seks kan voor iedereen wat anders betekenen, dus zorg ervoor dat je op hetzelfde level zit met degene met wie je aanpapt. Als je geen zin hebt in penetratie of bepaalde kledingstukken liever aan wilt houden, zeg dat dan gewoon. Wil je een stopwoordje afspreken, voor als het toch wat te heftig wordt? Alleen wat handwerk, of mag het toch wel wat ruiger? Spreek het af. Zeg wat je zachte en harde grenzen zijn.

Of zoals Chavez het zegt: “Wees direct en probeer elkaar te begrijpen. Sta open voor elkaars behoeftes en reageer er niet te snel op: wees nieuwsgierig en stel vragen als iets niet duidelijk is.”

5. Zorg goed voor jezelf

Je bent nergens toe verplicht, en als je toch met iemand verzeild bent geraakt met wie je dat niet zo chill vindt, vertel dat dan gerust aan anderen – de organisatie, bijvoorbeeld. Je kunt ieder moment stoppen en hoeft dat niet te verantwoorden. Ook niet aan jezelf, want je gevoel zegt al genoeg. Misschien voel je wel de druk om aan dingen mee te doen om de sfeer niet te bederven, maar bedenk dat de meest losbandige types ook gewoon hun grenzen kennen.

Fred* (45) gaat al jaren naar queer-seksfeesten in Oakland. Laatst was hij bij een feestje met twee andere mensen bezig, terwijl er om hen heen allemaal mensen zaten toe te kijken. Alles ging goed, ze hadden van tevoren duidelijk gezegd wat ze wilden, maar Fred voelde zich toch wat overweldigd. “Ik dacht: nu kan ik niet meer stoppen, want ik heb al ja gezegd, ik ga mensen teleurstellen, ze zullen denken dat ik me niet tot ze aangetrokken voel, en wat zouden alle mensen die toekijken wel niet denken?” zegt hij. “Maar toen realiseerde ik me dat ik toch echt bij mezelf moest blijven.” Fred zei dat hij even pauze wilde nemen, en hij hoefde aan niemand uit te leggen waarom. Hij ging wat water drinken, zijn twee partners gingen ondertussen door, en toen hij zich weer beter voelde ging hij weer meedoen.

6. Pauzeren kan altijd

Zoals Fred al vertelt, is er niks op tegen als je even een pauze inlast als het je wat te heet onder de voeten wordt. Bij de feestjes van Sarah is er een speciale ‘darkroom’, waar mensen zich even terug kunnen trekken als ze daar zin in hebben. “Het is ver genoeg van het feestje, dus je bent er even helemaal uit, maar je hoeft ook weer niet te vertrekken,” zegt ze.

Je kunt best aan de organisatie vragen of er een plek is waar je even op adem kunt komen. Als dat er niet is, kun je even een rustig hoekje uitzoeken en aan anderen duidelijk maken dat je even een momentje voor jezelf nodig hebt. Dan weten ze dat er niks ergs aan de hand is, maar je ook even met rust gelaten wilt worden. In mijn ervaring snapt iedereen dat, en ook meer dan bij normale feestjes, waarbij je veel minder makkelijk kunt ontsnappen aan smalltalk.

Als je naar een feestje of een club gaat met je partner, dan is het volgens Mechtab handig om van tevoren te bedenken hoe je jezelf uit ongewenste situaties redt, maar dan zonder jezelf uitgebreid te hoeven verantwoorden of de aandacht naar je toe te trekken. “Dat kan een codewoord zijn, of een non-verbaal signaal dat je even wat aan de situatie wilt veranderen,” zegt ze. “Zodat je partner je even subtiel meeneemt naar een andere ruimte, of weet dat je zin hebt om het feestje te verlaten.”

7. Doe het veilig

Bij ieder feestje waar ik ben geweest waren condooms, glijmiddel en handschoenen beschikbaar, maar het kan nooit kwaad om voor de zekerheid ook zelf wat mee te nemen. Het is sowieso beter om je eigen seksspeeltjes en vibrators te gebruiken. Gebruik bij elke sekspartner een nieuw condoom, en gebruik niet andermans spullen zonder toestemming. Als je iets van plan bent waarbij het een plakkerige bende kan worden, zoals massageolie, neem dan ook je eigen lakens mee en vraag aan de organisatie of ze daar een speciale plek voor hadden bedacht. Maak je eigen rotzooi weer schoon. Dat is niet alleen hygiënisch, maar laat ook zien dat je bent opgevoed.

8. Geen foto’s of filmpjes zonder toestemming

De meeste clubs hebben strenge regels voor camera’s – ze trappen je eruit als je foto’s neemt of een filmpje maakt, of ontzeggen je voor altijd de toegang. Maar bij kleinere feestjes kan het af en toe wel. Ik ken een vrouw die feestjes organiseert in een groot huis vol vintage kunst en opgezette dieren, en alle vrouwen en femmes die ze uitnodigt vraagt of ze hun meest luxe lingerie willen aantrekken. In dat soort situaties is het lastig om geen foto’s te maken, en mag het op zich wel, zolang je je aan een paar regels houdt.

Dat komt vooral neer op een hoop dingen vragen. Ten eerste of je überhaupt iemand vast mag leggen, maar daarnaast ook of je hun namen mag noemen, hun gezichten en/of tatoeages moet blurren en het op social media mag delen – mocht je dat van plan zijn tenminste. Vind je dit allemaal te veel gevraagd, hou die camera dan lekker op zak.

Uiteindelijk komt het erop neer dat je ook zelf gewoon een hypergekwalificeerde seksgod bent, want het enige vereiste is dat je respectvol en duidelijk moet zijn. (Maar als je opeens de ober tegenkomt van die keer dat je uit eten was met je schoonfamilie, ga diegene dan niet nog even extra bedanken voor de goede service – dat is raar.)

En als je uiteindelijk naar een seksfeest bent geweest, kijk dan ook terug in hoeverre het voldeed aan je verwachtingen. Bedenk wat je leuk vond en wat minder. Misschien heb je niet alles kunnen doen wat je van plan was, maar dat is helemaal prima – en alleen maar een reden om het nog een keer te doen.