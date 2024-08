Alles wat je moet weten over de cockring

Net als in de mode zijn er ook in de sekswereld ontelbaar veel accessoires die vrouwen in, op en onder hun lichaam kunnen dragen. Als het op mannen aankomt, zijn de mogelijkheden daarentegen een stuk beperkter. Het eerste en vrijwel enige speeltje dat in me opkwam, was de cockring.

Hoewel ik tot vijf dagen geleden nog nooit een cockring had gebruikt, dacht ik altijd dat ik wel wist hoe zo’n ding zou werken. Maar dat veranderde totaal toen er vorige week twee ringen – de Pivot en Verge van We-Vibe – naar mijn bureau werden gebracht door een stuntelige bezorger. Ik gluurde in de doos en wist niet wat ik zag.

Het was alsof ik Pictionary speelde en het kaartje trok waar ‘pardelkat’ op staat: je denkt dat je weet hoe zo’n dier eruitziet, maar op het moment dat je er een probeert te tekenen, besef je dat je er slechts een vaag beeld bij hebt. Ik wist bijvoorbeeld zeker dat de cockring om een pik heen moest, maar dat was het dan ook wel zo’n beetje. Ik wist niet hoe het ding werkte, wie van ons ervan hoorde te genieten en wat ik erover moest weten voor m’n vriendje hem om deed. Ik besloot dat we het gewoon moesten proberen, maar niet voordat ik me er eerst wat meer in verdiepte.

Op zoek naar de feiten

Ik raadpleegde het internet in mijn zoektocht naar antwoorden, maar al snel bleek dat ik daarmee de doos van Pandora geopend had. Het leek op zo’n situatie waarin je plotseling zeker weet dat je een hersentumor hebt en naarstig op Google zoekt naar alles over ‘sinushoofdpijn’ – en de antwoorden alles behalve geruststellend zijn.

“Cockringen die te strak zitten of te lang gedragen worden, kunnen leiden tot ernstige en permanente schade, waaronder afsterving van de penis met mogelijke amputatie van de penis als gevolg,” staat er op de Engelse Wikipediapagina over cockringen, onder het tussenkopje ‘Risico’s.’ Besef dat dit op Wikipedia staat – de website die bovenaan Google verschijnt – en dus niet in de diepste krochten van de subreddit/cockring-rampen.

Ik zag meteen voor me hoe ik met mijn vriendje en zijn uit elkaar getrokken piemel naar de Spoedeisende Hulp zou moeten racen. In de hoop wat minder angstaanjagende dingen over cockringen te vinden, besloot ik mijn vrienden om hulp te vragen. Wat is een cockring, en waarom zou je er een willen gebruiken?

Niemand weet het

Ik deelde een oproepje waarin ik mensen met ervaring vroeg om me te mailen. De feedback die uiteindelijk in mijn inbox terechtkwam, is op te delen in drie categorieën: De Oningewijde, De Teleurgestelde en Het hard-trekken-incident.

De Oningewijde

Dit was de grootste groep, bestaande uit mensen die – net als ik – geen ervaring hebben met cockringen, maar wel een vaag idee hebben van hoe ze ongeveer werken.

Volgens De Oningewijde zijn cockringen bedoeld “om je pik stijf te houden, of misschien zijn ze er juist wel voor bedoeld om te zorgen dat je helemaal geen stijve krijgt.” Ze zouden bovendien heel pijnlijk zijn, “of misschien is dat alleen het geval als je ze verkeerd gebruikt.”

Na het lezen van hun reacties leek me een ding zeker: cockringen veroorzaken ongemak en pijn, wat uiteindelijk zelfs tot een medisch noodgeval kan leiden.

De Teleurgestelde

Degenen die wel ervaring hadden, reageerden over het algemeen met “meh.” Mijn vrienden gebruikten woorden als “prima,” “saai,” en “voegde weinig toe” om te beschrijven hoe het was toen ze seks hadden met een penis waar een ring omheen zat. Deze verhalen gaven me het gevoel dat dit seksuele avontuur tot alles behalve een hoogtepunt zou leiden.

Het trek-incident

Een van mijn vriendinnen stuurde me een lang en levendig verhaal, over wat begon als een avond vol leuke cockringseks (“Het was leuk, maar niet te gek”). Helaas voor haar en haar toenmalige vriendje liep het al snel uit in een stressvolle ramp, op het moment dat de jongen naar de badkamer liep om de ring af te doen.

“Ik hoorde hem luid ademen – bijna hijgen – en grommende geluiden maken,” vertelt ze. “Na vijf minuten vroeg hij me de badkamer in te komen, omdat hij de ring er niet af kreeg. De ring zat muurvast en belemmerde de bloedsomloop zelfs een beetje. Ik had nog nooit eerder een cockring gebruikt, dus had ik geen idee wat ik moest doen. Ik heb er twee minuten lang aan lopen rukken voor het ding er eindelijk af vloog. [Mijn toenmalige vriendje] hapte naar lucht en greep z’n pik vast. Ondertussen bleef die ring maar vibreren en weigerde uit te gaan.”

Het vreemdste van dat alles is nog wel wat er daarna gebeurde, vertelt ze me: “Ik ben inmiddels getrouwd, maar mijn ex blijft me op willekeurige momenten nog steeds berichtjes sturen over ‘het trek-incident.’” De band die een cockring creëert is blijkbaar niet zo gemakkelijk te verbreken.

Tijd om het uit te proberen

Goed, ik stond dus op het punt om een seksspeeltje uit te proberen dat piemels afknelt en een eigen willetje kan hebben. Leuk, leuk, leuk! Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat cockringen waarschijnlijk niet meer verkocht zouden worden als ze iedere penis waar ze mee in aanraking komen echt zouden onthoofden. Met die gedachte in mijn achterhoofd vroeg ik aan mijn vriend of hij de Pivot en Verge met me wilde uitproberen.

Dat wilde hij wel, maar hij verwachtte er niet zoveel van. In een eerdere relatie had hij namelijk al eens een cockring gebruikt, en sindsdien schaarde hij zich onder De Teleurgestelde-groep.

We besloten om eerst de Verge te proberen – een gladde, donkerblauwe ring die zowel de penis als de testikels nauw moet omsluiten, en waarmee ook de perineum wordt gestimuleerd. Dit leek ons een goede optie, aangezien bij zijn vorige (teleurstellende) avontuur enkel de penis werd gestimuleerd.

Toen ik de Verge eenmaal naast de half-stijve penis van mijn vriend zag liggen, leek het me vrijwel onmogelijk dat alles in de ring zou passen (dit moest ik er van hem bij vermelden). Met wat glijmiddel, geduw en geschuif, lukte het ons echter om alles erin te proppen. De ring zat erom, waardoor het leek alsof zijn zaakje een nogal bol sjaaltje om zijn nek droeg (dit hoefde ik er van mijn vriend niet bij te vermelden).

We kozen een van de trilstanden, drukten een klein knopje op de ring in (je kunt de ring ook besturen met een app op je telefoon) en vervolgens begon ik hem te pijpen. Mijn vriend zei meteen hoe “gooOOEEeed” dit voelde in combinatie met de intense vibraties, waarmee meerdere erogene zones werden gestimuleerd. Voor mij was het ook fijn. Doordat ik de trillingen in mijn mond voelde, kreeg ik al snel een aangenaam ritme te pakken. Ik pikte de bewegingen op alsof we Dance Dance Revolution in mijn mond speelden.

Toen ik bovenop hem zat tijdens de seks, merkten we direct een duidelijk verschil. De gebruikelijke stoten maakten plaats voor een constante vibratie. Dankzij de ring voelde het niet alsof de seks plaatsvond tussen twee delen, maar veranderde alles in één trillend geheel. Het was leuk om deze nieuwe sensatie te ervaren, maar ik miste het diepe gevoel dat je hebt wanneer er geen cockring in de weg zit.

We kwamen allebei klaar. Terwijl de roes van het orgasme wegvaagde, praatten we over wat we ervan vonden. Het voelde allemaal goed en anders dan normaal (en beter dan de keer dat mijn vriendje het probeerde met een cockring van de drogist). Helaas wist het onze kijk op seks niet volledig te veranderen en duurde de daad er ook niet langer door. Geen van de effecten was wereldschokkend genoeg om de tien minuten aan voorbereidingstijd het waard te maken. (Vragen als “Hoe slap ben jij nu?” weten de stemming bovendien behoorlijk snel om zeep te helpen.) De meeste voordelen van de cockring leken voort te komen uit het feit dat de penis zelf trilt, waardoor je niet onhandig in de weer hoeft te zijn met losse vibrators. Dit voordeel heb je bij traditionele, niet-vibrerende cockringen echter niet.

Seks met de Pivot – een vibrerende ring die enkel strak om de penis zit – voelde ongeveer hetzelfde. Dit speeltje kan tijdens de seks worden gedraaid, om verschillende plekken bij beide personen te stimuleren, maar beslaat een kleiner oppervlak dan de Verge. De allesomvattende trillingen die het apparaat teweegbracht waren hierdoor iets minder intens, maar desondanks geeft het je alsnog het gevoel dat jij en je partner een geheel zijn.

Na deze twee testrondes (waar om veiligheidsredenen meer dan een uur tussen moet zitten) zit het geslachtsdeel van mijn vriendje nog steeds stevig aan zijn lichaam vast. Wat mij betreft is dat het allerbelangrijkste resultaat.