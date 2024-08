Alles wat je moet weten over daten met een Boogschutter

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.

Boogschutters zijn gepassioneerde vuurtekens die razendsnel je interesse weten te wekken. Als je met ze begint te praten, zul je direct onder de indruk zijn van de enorme berg aan kennis die ze over je uitstorten. Het maakt niet uit welk onderwerp je aansnijdt, de Boogschutter krijgt hoe dan ook een opgewonden blik in zijn ogen en deelt inzichten die je waarschijnlijk nooit eerder hebt gehoord. Mensen met dit sterrenbeeld zullen het hun levensmissie maken om jou in ieder gesprek te voorzien van een intelligente opmerking.

Maar laten we eerlijk zijn: Boogschutters zijn niet heel goed in flirten. Ze laten zich namelijk nog wel eens meeslepen in hun enthousiasme voor een verhitte discussie, en blijven doorzagen over bepaalde vraagstukken. Terwijl het soms gewoon beter is om er een one-liner uit te gooien. Maar dat is in zekere zin ook wel weer aandoenlijk. Als je op zoek bent naar een partner waarmee je diepgaande gesprekken over complexe ideeën kunt hebben, zal de Boogschutter je nooit teleurstellen. Als je besluit het hart van een Boogschutter voor je te winnen, bereid je dan voor op een uitdaging die wat onorthodoxe werkwijzen vereist. En wees bereid om alles te leren over dingen waarvan je niet weet dat je het niet weet.

Als je een locatie uitzoekt voor je date met een Boogschutter, is het heel belangrijk dat je een rustige plek kiest waar jullie een serieus gesprek kunnen voeren met een hoop discussie. Omdat de Boogschutter een vuurteken is, is het misschien leuk om ze mee te nemen naar een restaurant waar wat vuur te zien is, zoals een plek met een open keuken, een steenoven, of een Koreaanse barbecue – je kan ook een tafeltje kiezen met een brandende kaars of voorstellen om naar een bar te gaan waar ze brandende cocktails hebben. Wat je outfit voor deze date betreft, is het verstandig om kleren te kiezen die passen bij je achtergrond of overtuigingen. Kies een shirtje met een verhaal, of een accessoire dat hint naar wat je leuk vindt of waar je vandaan komt – dit interesseert een Boogschutter veel meer dan de laatste mode.

De flow van een gesprek met een Boogschutter is hoe dan ook een beetje gecompliceerd en intens – het zit er niet in om gewoon te genieten van het moment en een simpel praatje te houden – de gedachte alleen al is een kwelling voor de Boogschutter. Dus bereid je voor dat je het gaat hebben over de nieuwste ideeën van vooruitstrevende opinieleiders. Het kan nuttig zijn om voor de date even op de sociale media van je Boogschutter te kijken, zodat je weet waar zij of hij zich mee bezighoudt. Lees alvast een paar artikelen zodat je kunt meepraten over onderwerpen waar jouw Boogschutter in opgaat. Een Boogschutter verwacht niet dat iedereen een universitair diploma heeft, maar het is van cruciaal belang dat je in ieder geval nieuwsgierig bent en jezelf staande kunt houden in een vlammend gesprek.

Als dit gesprek over werk gaat, is het niet verstandig om op te gaan scheppen over je salaris of ingewikkelde functietitel. Vertel in plaats daarvan een verhaal over de extra cursussen die je hebt kunnen doen, of hoe je je baas hebt geholpen door een verandering te bewerkstelligen in de werkwijze van je team. Niets maakt zoveel indruk op een Boogschutter als een date die wil blijven leren en bereid is gewoontes aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen binnen haar vakgebied.

Als je verliefd bent geworden op een Boogschutter, dan zal je enorm profiteren van hun onstilbare honger naar kennis. Ze zullen alles over je willen weten, over je hobby’s bijvoorbeeld, en ze zullen dolblij zijn om iets nieuws te kunnen leren en zo hun affectie naar jou te kunnen tonen. Ook willen ze graag helpen bij problemen op je werk of met je familie, en passen graag de nieuwste psychologie-methodes toe, of zoeken naar oplossingen in spiritualiteit of zelfhulp-theorie. Boogschutters stralen als een partner vragen aan ze stelt, en bloeien helemaal op wanneer ze de kans krijgen om filosofie in de praktijk te brengen.

Het moeilijkste aan daten met een Boogschutter is dat ze je de les kunnen lezen op de verkeerde momenten, en over kunnen komen als neerbuigende betweters. Soms zal je je Boogschutter er aan moeten herinneren dat zij of hij je partner is, en niet je leraar, en dat de woonkamer geen collegezaal is. Soms moeten we ons hart luchten over een hufterige baas en dan willen we dat onze wederhelft ons troost of gewoon een grapje maakt. Dit is voor de Boogschutter, die emotionele steun vaak verwart met een intellectuele uitdaging, helaas heel lastig.

Als de wittebroodsweken voorbij zijn en je jullie seksleven een boost wilt geven, koop dan een boek als The Joy of Sex, en probeer de weg naar een fantastisch seksleven een speels onderdeel van jullie relatie te maken. Nog een idee: probeer het love and intimacy-experiment, waarin je elkaar een lange lijst met diepgaande vragen stelt. Dit naar kennis snakkende sterrenbeeld zal volledig opgaan in deze oefening, en het helpt ook om haar of zijn hoofd leeg te maken. Bereid je erop voor dat jij altijd degene bent die erop moet toezien dat er voldoende seks is in jullie relatie, aangezien de Boogschutter het liefst de hele nacht wakker blijft om te kletsen – terwijl ontspanning en gewoon een beetje plezier maken het enige is wat de Boogschutter echt nodig heeft.

Als je van plan bent om het uit te maken met een Boogschutter, wees er dan op voorbereid dat jullie het tenminste drie uur lang gaan ‘uit-praten’. Ze zullen je proberen te overtuigen dat ze zullen veranderen en bereid zijn nieuwe dingen te leren. Waarschijnlijk wordt er heel veel gepraat en doorgedramd, om je maar te laten inzien dat ze begrijpen waar je het over hebt. De kunst is om simpelweg te zeggen dat je blij bent dat zij er iets van hebben geleerd, maar dat je zelf in een emotionele en opgebrande plek bent beland en gewoon niet verder kan met de relatie. Deze vurige boodschap zal wel tot ze doordringen.

Als je een lange relatie krijgt met een Boogschutter, zal je constant verrast worden door een partner die samen met jou nieuwe dingen wil leren. Bedenk samen grappige manieren om ‘Ik hou van je’ te zeggen, en laat je Boogschutter zien dat je altijd nieuwsgierig bent naar de wereld. Zorg dat je er goed in wordt om ze te vergeven voor hun neerbuigende of betweterige gedrag. Blijf minstens één keer per maand laat op om de hele nacht te kunnen praten. Koester je Boogschutter en je zult je nooit vervelen.