Alles wat je moet weten over daten met een Schorpioen

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.

Het is bijna onmogelijk om niet voor een Schorpioen te vallen. Deze watertekens zullen in eerste instantie je aandacht trekken door met een intense blik naar je te staren. Als ze daarna een praatje komen maken, schakelen ze het gesprek behendig van koetjes en kalfjes naar de grootste verhalen, sappige nieuwtjes over een gezamenlijke frenemy en, als jullie in dezelfde industrie werken, de laatste werkroddels. Mensen met dit sterrenbeeld zullen altijd een manier vinden om je te vertellen dat je sexy bent, bijvoorbeeld door je met een stoute blik aan te kijken, of zelfs een seksueel getint grapje over je lichaam te maken. In eerste instantie brengt dit je misschien even van je stuk, maar dan realiseer je je dat deze Schorpioen gewoon wilt weten of zij of hij je het bed in kan krijgen, en vind je het ineens toch best vleiend.



Als je het hart van een Schorpioen probeert te winnen en meer van dit fascinerende karakter wil dan alleen geweldige seks, dan wens ik je vooral veel succes. Het wordt een moedige missie.

Voor een geslaagde date met een Schorpioen is het niet verstandig om indruk te proberen te maken met een chique ogend restaurant of een voorspelbaar, luxueus gerecht zoals kreeft of oesters. Bij dit waterteken draait het allemaal om het laten zien van je onderzoekskills, en het vinden van een plek waar ze unieke gerechten serveren. Kies een restaurant uit waar de chef een obscuur ingrediënt of speciale techniek gebruikt – niks maakt een Schorpioen zo opgewonden als het ontdekken van goed bewaarde geheimen en verborgen schatten.

Als je je gaat omkleden voor je date met een Schorpioen, onthoud dan dat ze het meest seksuele sterrenbeeld zijn, en worden gestuurd door de op seks beluste planeet Mars. Kies een uitdagende outfit uit en ga voor een intrigerend, muskusachtig geurtje in plaats van een bloemig of fruitig parfum. Het kan ook in je voordeel werken om een accessoire te dragen met een cryptisch, spiritueel symbool, want Schorpioenen worden helemaal wild van mystiek. En draag iets waar je billen goed in uit komen – hitsige Schorpioenen zullen je gegarandeerd nakijken als je even wegloopt om nog een drankje te bestellen.

Probeer je date niet te verleiden met het standaard giechelige geflirt – Schorpioenen vinden smalltalk saai. Bereid je voor op intellectuele gesprekken over maatschappelijke kwesties en politiek. Je zult misschien een voordracht over hun geliefde maar onbewijsbare complottheorieën moeten uitzitten, maar leg niet op alle slakken zout en weet wanneer je energie moet besparen op het in twijfel trekken van dit soort dingen. Ga niet opscheppen over hoeveel geld je verdient (bewaar dat voor de Stier!) en probeer in plaats daarvan indruk te maken met een verhaal over de keer dat jij met een primeurtje het respect van je baas wist te verdienen. Schorpioen zullen het waarderen dat jij weet hoe je sluw en gewiekst moet zijn op het werk.

Als je het geluk hebt dat je het hart van een Schorpioen hebt weten te veroveren, dan heb je een soort liefde gevonden waarin niets verboden is. Sommige sterrenbeelden denken dat bepaalde verhalen te intens zijn om te delen met een partner en beter bewaard kunnen worden voor een therapeut, maar een Schorpioen ziet dat anders. Als een Schorpioen veel om je geeft, willen ze je hele verhaal horen en een manier vinden om je donkerste, diepste wonden te helen. Ze willen je hand vasthouden terwijl je een sprong in het diepe neemt en je angsten onder ogen komt. Niets maakt een Schorpioen zo blij als een wederhelft die om hulp vraagt bij het uitdrijven van hun innerlijke demonen.

Als het op seks aankomt, zal dit notoire sterrenbeeld er alles aan doen om je gelukkig te maken, en verwachten dat jij hetzelfde doet. Waarschijnlijk komen ze met allerlei specifieke vragen, alsof het hun heilige plicht is om jou te helpen een orgasme te bereiken. Dat voelt in het begin misschien een beetje gek, maar het zal uiteindelijk vooral bevredigend en overweldigend lekker zijn. Er gaat niets boven seks met een Schorpioen.

Soms kan de seksuele drang van een Schorpioen zelfs een beetje te veel van het goede zijn, als ze bijvoorbeeld in een keer van 0 naar 100 gaan en het voorspel volledig overslaan. Een Schorpioen kan er ook moeite mee hebben om te accepteren dat in een langdurige relatie niet elke sekssessie mindblowing gaat zijn – soms heb je gewoon een vluggertje nodig omdat je een lange dag hebt gehad en wel gewoon vroeg op moet staan. Het is cruciaal voor het geluk van een Schorpioen dat je ze tevreden houdt; als je ze niet elke dag van de werkweek kunt overspoelen met seksuele aandacht, maak dan wat tijd vrij in het weekend zodat jullie er dan wel vol voor kunnen gaan.

Als een Schorpioen boos op je wordt, zal hij die woede allereerst uiten door je op seksueel gebied te straffen. Ze zullen elke aanraking negeren of je helemaal de rug toekeren in plaats van dingen uit te praten. Schorpioenen zullen idiote verhalen verzinnen over waarom je niet meteen een berichtje stuurde of wat er gebeurde op dat ene feestje. Ze maken zichzelf dan helemaal gek, omdat ze het niet kunnen opbrengen om direct om opheldering te vragen.

De grootste uitdaging van het daten met een Schorpioen is dat ze niet weten wanneer het wel en wanneer het niet de moeite waard is om ruzie te maken. Ze worden tenslotte aangestuurd door Mars, de planeet van oorlog en conflict, waardoor ze heel driftig en opvliegerig zijn.

Schorpioenen hebben een enorm kort lontje en maken ruzie om de meest onbenullige dingen. Ze kunnen bijvoorbeeld volledig uit hun slof schieten als je het fornuis niet goed hebt schoongemaakt, of van mening zijn dat je je moeder te weinig belt. Als je iets hebt verkloot op je werk, kan het maar zo gebeuren dat ze niet met je meeleven en een schouder bieden om op uit te huilen, maar pislink op je worden.

Als je van plan bent om het uit te maken met een Schorpioen, ga dan koste wat het kost niet vreemd. Als Schorpioenen erachter komen dat hun partner ontrouw is geweest, doen ze er alles aan om de reputatie van hun ex te bezoedelen bij gezamenlijke vrienden of zakelijke contacten. Ga samen koffie drinken en probeer dan het slechte nieuws te brengen. Als ze niet willen dat de relatie over is, gaat een Schorpioen je waarschijnlijk wijs proberen te maken dat je gek bent geworden en iets zeggen in de trant van: “Alle koppels hebben ruzie en misschien ben jij gewoon niet volwassen genoeg voor een relatie waarin mensen elkaar op dingen aanspreken.” Ga niet in op dit manipulatieve gedrag. Zeg bijvoorbeeld terug: “Ik wil gewoon met iemand zijn die aardig tegen me is, en niet constant ruzie en onenigheid hebben.” Sommige Schorpioenen zeggen heel weinig tijdens het eerste uitmaakgesprek en komen daarna bij je terug met boze mails, venijnige berichtjes of andere capriolen op social media. Voor je eigen belang is het misschien verstandig om hun berichtjes te dempen of ze zelfs blokkeren, zodat je de eerste periode geen contact hoeft te hebben.

Maar als je écht van een Schorpioen houdt en voor altijd samen wilt blijven, zorg dan dat je goed wordt in het vergeven van hun uitbarstingen. Het zijn watertekens en soms zijn ze gewoon zo emotioneel dat ze snel kribbig worden. Het is verstandig om af en toe polshoogte te nemen om er zeker van te zijn dat ze zich geen dingen in hun hoofd aan het halen zijn, of aan zichzelf verhalen vertellen die nooit gebeurd zijn. Bevrijd jezelf van eventuele seksuele remmingen en geniet elk weekend met volle teugen van de seks. Stel je voor dat jullie twee verliefde spionnen zijn die op zoek gaan naar geheimen op je werk, in je vriendenkring en families – samen. Als je de krachtige energie van de Schorpioen-achtbaan optimaal weet te benutten, zullen er weinig romances zo intens en lonend zijn.