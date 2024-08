Alles wat je moet weten over daten met een Stier

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld als het op daten aankomt.



Of het nou om die ene sample sale gaat of de lekkerste amuses op een feestje, Stieren zijn altijd op de hoogte van het beste van het beste, en staan bekend om hun goede smaak. Waarschijnlijk begint een Stier met je te flirten terwijl zij of hij urenlang aan tafel zit en aan één stuk door gevatte grappen en sarcastische opmerkingen maakt. Je zal onder de indruk zijn van hoe elegant deze foodie overkomt, en tijdens jullie gezellige gesprek valt het op dat het een echte levensgenieter is. Een Stier is de belichaming van alles uit het leven halen.

Neem je Stier mee uit eten, als je de sprong durft te wagen, maar houd er wel rekening mee dat dit aardeteken een hele sterke mening heeft. Probeer, als het kan, van tevoren even te peilen wat zijn of haar favoriete restaurant is. Je hoeft niet gelijk te zeggen waarom je dat wil weten. Verzin gewoon dat er een vriend of familielid op bezoek komt, en een Stier zal waarschijnlijk iets zeggen als: “Je móét echt een keer naar dat onbekende restaurantje in….” Een keuken die natuurlijk perfect past bij de Stier is de Franse, met al die decadente sauzen en kilo’s boter. Dat je-ne-sais-quoi-gevoel zal enorm tot de verbeelding van een Stier spreken.

Wanneer je je outfit samenstelt voor een date met een Stier, ga dan voor klassiek en elegant. Stieren zijn rustig en stabiel en hebben nogal een afkeer van dingen die te hip aanvoelen. Een Stier snapt het nut niet van iets wat de ene dag cool is, maar de volgende dag niet meer. Een bh-bandje dat net te zien is of een vleugje parfum wakkert het sensuele, aardse gevoel aan dat dit door Venus aangestuurde sterrenbeeld zo aantrekt. Aangezien een uitgebreid diner de meest romantische date is die een Stier zich kan voorstellen, kun je het beste de nadruk leggen op dat wat boven tafel te zien is, zoals je make-up en sieraden.

Onthoud dat een Stier dol is op mooie dingen, dus vertel over je recente bezoek aan een museum of galerie, een concert waarvan je hebt genoten of een wandeling door een botanisch tuin. Hierdoor zal je beter aanvoelen waar je Stier nou echt van houdt en wat hij of zij met je wil delen. Als het gesprek over werk gaat, vertel je Stier dan geen verhalen over die ene keer dat je op iedereen indruk maakte, of dat je je frenemy te slim af was. Speel in plaats daarvan in op de aard van dit aardeteken door te praten over een groot project waar je lang aan hebt gewerkt en hebt afgemaakt. Vertel meer over het werkproces en hoe je dingen in de loop van tijd stap voor stap gedaan krijgt. Dit zal een Stier aantrekkelijk vinden, omdat dit sterrenbeeld doorzettingsvermogen zeer waardeert.

Als jij en je Stier besluiten jullie relatie een eerlijke kans te geven, staat je een geweldige tijd te wachten. Stieren vinden het heerlijk om met hun partner hedonistisch te genieten en zullen geweldige etentjes en spannende avonden met jou koesteren. Ze vinden het ook heerlijk om hun huis mooi te maken, en naarmate de relatie meer diepgang krijgt, zul je versteld staan van alle kleine, attente details die ze aan jullie Netflix & chill-tijd toevoegen.

Seks met een Stier zit vol zwoele en sensuele momenten. Ze zijn intens, teder en houden van kroelen, zoenen, en knuffelen. Als je een afgematte anti-romanticus bent is dit misschien te veel voor je, maar anders zal je er als een blok voor vallen. Zorg ervoor dat je open en eerlijk bent over wat je fijn vindt, en vraag dat ook aan je Stier. Sommige Stieren moeten nog steeds leren dat het oké is om eerlijk te zijn over wat hen wild maakt. Het zou goed zijn voor jullie relatie om dat samen te ontdekken, op een eerlijke en ruimdenkende manier.

Het moeilijkste aan daten met een Stier is dat ze star en koppig zijn en zich niet goed kunnen aanpassen. Dit kan charmant zijn op momenten dat ze een date niet afzeggen als ze een beetje ziek zijn of een vreselijke dag hebben gehad, maar het is minder leuk als ze een discussie met een van je vrienden niet naast zich neer kunnen leggen. Koppige Stieren lopen de kans om in een sleur terecht te komen en willen het liefst elk weekend hetzelfde doen. Als de relatie zich ontwikkelt, kan er wat frictie ontstaan wanneer je je Stier daarop wijst. Een Stier zal zich hier namelijk tegen verzetten en gewoon elke zondagochtend dezelfde croissant willen halen bij dezelfde koffietent.

Als je het van plan bent uit te maken met een Stier, bereid je dan voor op de toorn van dit koppige sterrenbeeld. Ze zullen er alles aan doen om je ervan te overtuigen dat jullie bij elkaar moeten blijven, en beloven dat ze zullen veranderen. Zorg ervoor dat je helder blijft. Zelfs als je hebt gezegd dat je beslissing definitief is, kun je je het beste schrap zetten voor een reeks mails en berichten. Een Stier vindt het heel moeilijk om dingen los te laten.

Maar als je geluk hebt en een Stier vindt die niets liever wil dan bij jou zijn, ga je veel plezier beleven. Stieren houden ervan om zich te binden zijn goed in het onderhouden van hun relaties. Weinig sterrenbeelden kunnen zo goed plezier maken en ontspannen als een Stier. Als je van de kleine dingen in het leven weet te genieten, staat je een lief en gevoelig avontuur te wachten.