Alles wat je moet weten over daten met een Tweelingen

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld als het op daten aankomt.

Tweelingen vangen je aandacht door op indrukwekkende wijze de ene na de andere scherpe grap of geestige opmerking te maken. Hun vermogen om dingen te zeggen die je nooit eerder hebt gehoord is fascinerend, en je zal waarschijnlijk onder de indruk raken van hun pogingen om jou beter te leren kennen. Als intelligent luchtteken zijn Tweelingen van nature nieuwsgierig, waardoor ze je zoveel vragen stellen dat het kan voelen alsof je in een aflevering van De Slimste Mens zit. Als je van deze aandacht geniet, en ertoe in staat bent om ook vragen terug te stellen, dan zal je vast en zeker gecharmeerd zijn van dit sterrenbeeld. De mensen die worden geboren in dit teken zien converseren namelijk als de hoogste vorm van kunst – wat in elk gesprek met ze zal doorschemeren.

Als je ervoor kiest om verder te praten met een Tweelingen onder het genot van een drankje of een diner, ga dan naar een restaurant waarin twee verschillende keukens worden gecombineerd, of een geheime cocktailbar waar onorthodoxe drankcombinaties worden gemixt. Tweelingen worden namelijk geassocieerd met dualiteit. En wanneer je nadenkt over de outfit die je naar de date aan wil trekken, probeer dan iets met een tekst of grappige opmerking erop te dragen. Balanceer tussen iets wat authentiek voelt voor jou, en iets wat je Tweelingen-publiek zal aanspreken. Dit sterrenbeeld houdt niet van modieuze kleding, je scoort dan ook meer bewondering door op hun fascinatie voor taal in te spelen.

Omdat een Tweelingen hartstikke nieuwsgierig is, moet je je bij de eerste paar dates voorbereiden op gesprekken die over van alles en nog wat gaan. Tweelingen willen alles weten over je opleiding, de details van je scriptie, en de boeken die je aan het lezen bent. Dit kan soms nogal overweldigend zijn. De sleutel is om de vragen ook weer op de Tweelingen terug te richten, en ze hun vragenlijst zelf ook te laten beantwoorden. Tweelingen houden ervan om over allerlei onderwerpen te praten, dus stuur ze simpelweg in de richting die jij interessant vindt. Ben je op zoek naar stilte, dan kan je beter niet met een Tweelingen daten. Ze staan er namelijk om bekend om lange verhalen te vertellen in een poging je te imponeren, en kunnen zich nogal laten meeslepen in een oneindige woordenstroom – wat misschien meer indruk maakt op henzelf dan op jou. Wees absoluut niet bang om dit op een speelse manier ter sprake te brengen, door iets te zeggen als: “Wow, je hebt net zoveel met me gedeeld, waar wil je het als eerst over hebben?”. De meeste Tweelingen realiseren zich vaak niet eens dat ze het over twee of drie onderwerpen tegelijk hebben. Daarom kan het goed zijn als hun dates ze helpen om zich tijdens het gesprek te blijven focussen.

Als je besluit een relatie aan te gaan met een Tweelingen, dan doe je vast en zeker fantastische ervaringen op. Hoewel Tweelingen waarschijnlijk het sterrenbeeld is dat het meeste haatberichten ontvangt op sociale media – mede dankzij de man die zich in de Verenigde Staten als president voordoet, en ook een Tweelingen is – zijn er zeker een aantal pluspunten aan het daten met dit intelligente luchtteken. Als je een gekke hobby of buitensporige interesse in je huisdier hebt, dan doet een Tweelingen zijn of haar best om daar werkelijk alles over te weten te komen – ook al is het iets waar ze daarvoor nog nooit kon boeien. Succesvolle relaties bouwen veelal op gedeelde hobby’s of interesses, en Tweelingen zullen het zoeken van die gemeenschappelijkheid beschouwen als het oplossen van een puzzel. Het praatgrage sterrenbeeld biedt je bovendien eindeloze steun als je een belangrijk sollicitatiegesprek hebt, of een moeilijk gesprek met je familie. Jouw Tweelingen zal een waardevolle bron van ideeën zijn over hoe je bepaalde onderwerpen gevoelig en bedachtzaam kan benaderen. En als een Tweelingen je leuk vindt, dan hoef je je geen zorgen te maken over dat je te veel praat of een heleboel berichten stuurt. Tweelingen houden er namelijk van om alles te horen dat je te zeggen hebt.

Het sterrenbeeld Tweelingen wordt gestuurd door Mercurius, de planeet van communicatie en de geest – wat verklaart waarom dit luchtteken zo praatgraag is en veel nadenkt. Sommige Tweelingen vervallen ook tussen de lakens in dit patroon, waardoor de seks nogal chaotisch kan zijn. Aangezien het een teken is dat vaak blijft hangen in de wereld van de ideeën, kunnen Tweelingen uit hun element raken tijdens zoiets natuurlijks en fysieks als seks. Ze proberen dit soms met ‘dirty talk’ op te lossen. Maar ondanks dat Tweelingen soms onhandig kunnen zijn in bed, is een beetje coaching vaak al genoeg. Met elk sterrenbeeld – maar zeker met de Tweelingen – is het noodzakelijk om te delen wat je wel en niet fijn vindt. Een Tweelingen zal zich niet beledigd voelen, maar juist dankbaar zijn voor de feedback en de kans om te kunnen delen wat er op zijn of haar hart ligt.

Het moeilijkste aan daten met Tweelingen is dat ze de neiging hebben om gemixte signalen te geven – zonder dat ze dat per se doorhebben. Tweelingen kunnen op het ene moment overkomen alsof ze je hartstikke leuk vinden, en op het andere juist totaal ongeïnteresseerd. Waarschijnlijk zijn ze dan op hetzelfde moment bezig met andere mensen appen, mailen, of het lezen van nieuwsartikelen die ze nog hebben openstaan. Ze realiseren zich vaak niet dat multitasken kan overkomen als onverschilligheid. Mocht je hierdoor niet zeker weten of een Tweelingen je leuk vindt of niet, vraag het dan gewoon. Stel bijvoorbeeld voor om op date te gaan en leg een specifieke tijd en plaats voor. De reactie van de Tweelingen op zo’n voorstel onthult meteen wat hij of zij voor je voelt.

Op de lange termijn kan het frustrerend zijn dat Tweelingen hun verantwoordelijkheden vaak ontlopen. We zijn allemaal mens en maken allemaal blunders, maar Tweelingen verzinnen graag smoesjes voor hun fouten en komen vaak aanzetten met een of ander uitgebreid verhaal. Ze proberen dan uitleg te geven, maar realiseren zich niet dat ze overkomen als een onvolwassen persoon die geen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar acties. De meeste Tweelingen moeten nog leren om “sorry, ik zat fout, het zal niet meer gebeuren” te zeggen.

Als je het uit wil maken met een Tweelingen, bereid je er dan op voor dat je bijna-ex er ofwel urenlang lang over wil praten, ofwel helemaal niet. Waarschijnlijk schiet hij of zij echter in de verdediging. Hier kun je het beste op een duidelijke en bedachtzame manier op reageren, door uit te leggen dat dingen gewoon niet meer werken. Laat het niet gebeuren dat je, omdat je je schuldig voelt, urenlang naar een Tweelingen luistert. Zeker als je weet dat ze je niet van gedachten zullen veranderen.

Als je geluk hebt en een Tweelingen vindt die helemaal bij je past, dan kom je in een liefdesavontuur van onophoudelijke verrassingen terecht. Jouw Tweelingen houdt ervan om nieuwe series uit te zoeken die jullie samen kunnen kijken, om plannen te maken voor een avond uit in een nieuw restaurant waar al de recensenten lyrisch over zijn, en om gedeelde passies te ontdekken. Ze houden ervan als je ze vertelt welke rare situaties je op werk hebt meegemaakt, en ze zullen hun vindingrijke woordenschat gebruiken om jou dingen vanaf een nieuw perspectief te laten zien. Alhoewel je soms misschien meer zin hebt in rust, zal deze communicatieve partner altijd een luisterend oor zijn. En daardoor is de kans groot dat jullie weleens heel lang bij elkaar gaan blijven.