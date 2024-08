Alles wat je moet weten over daten met een Vissen

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.

Het waterteken Vissen staat bekend om haar flirterige liefheid waardoor zelfs in de meest ongemakkelijke situaties vreugde wordt gebracht. Als er op een feest een drankje wordt gemorst over iemands designeroutfit, weten Vissen precies hoe ze de situatie moeten oplossen. Met tips over hoe de vlek eruit zal gaan en een grapje gevolgd door aanstekelijk gegiechel, zorgen Vissen ervoor dat iedereen na zo’n incident gewoon weer verder gaat feesten. Iedereen is nerveus in de beginfase van daten, maar Vissen zorgen dat je je heel gewenst voelt, en met een dromerige blik in hun ogen zeggen ze: niks aan de hand, ik vind je nog steeds sexy.

Als je de sprong durft te wagen en besluit met iemand te gaan daten die het sterrenbeeld Vissen heeft, hou dan in je achterhoofd dat Vissen bekend staan als het meest creatieve sterrenbeeld van de dierenriem. Neem een Vissen niet mee naar de bar waar jij dagelijks rondhangt. Zoek in plaats daarvan een plek met livemuziek of een leuk optreden – zoals een Spaans restaurant met een flamencoband, of een jazzclub waar je ook kunt eten. Vissen staan ook bekend als dromers en idealisten, wat zich soms in hopeloze romantiek kan uiten. Dus als je niet zeker weet of je Vis een muzikale date kan waarderen, is het een veilige gok om een intiem diner voor twee te plannen. Het liefst ergens waar je ook kan voetjevrijen.

Hou tijdens het gesprek het idealisme en de creativiteit van Vissen in je achterhoofd. Als het gesprek over werk gaat, is het onverstandig om indruk te willen maken met imponerende functietitels. Vertel in plaats daarvan een verhaal over die keer dat je het geweldig deed tijdens een brainstormsessie. Of dat je aan het dagdromen was en er een idee uit flapte dat een gigantisch succes bleek te zijn. Ze zullen het heerlijk vinden om te horen over de kracht van je verbeelding.

Als je met Vissen flirt, kunnen ze gaan stralen en hun affectie voor jou tonen. Ook kunnen ze soms zo vrolijk en lief doen dat je je afvraagt of ze misschien iets gebruikt hebben. Tijdens een gesprek zijn ze soms overdreven positief. Maar hoe onrealistisch hun optimisme ook lijkt en hoe bizar hun dromen ook klinken, weersta koste wat het kost de drang om hun bubbel door te prikken. Als Vissen niet kunnen dromen en fantaseren met hun geliefde, met wie kunnen ze dit dan wel?

Naarmate je jouw Vissen beter leert kennen, zal je hun levendige fantasie meer gaan waarderen. Deze eigenschap maakt ze namelijk geweldig om mee te nemen naar een museum, film of concert. Ze zullen de meest creatieve interpretaties hebben van alles wat jullie hebben gehoord en gezien. Als jullie intiemer worden, zal een Vissen je uitnodigen om deel uit te maken van zijn of haar eigen speciale wereld. En dat zal als een echte eer voelen.

Vissen is een veranderlijk sterrenbeeld. Dit betekent dat het wordt geassocieerd met eigenschappen zoals aanpassingsvermogen, flexibiliteit en sympathie. Ondanks het feit dat dit best positieve eigenschappen zijn, wordt er ook wel gezegd dat Vissen het meest paranormale waterteken van de dierenriem is. Bovendien is het sterrenbeeld ontzettend empathisch. Deze veranderlijkheid kan zich manifesteren in een frustrerende wispelturigheid. Een Vissen zal continu je stemming en emotionele toestand proberen te veranderen, en vervolgens zonder overleg beslissen dat ze hun eigen behoeften op de tweede plek moeten zetten, onder die van jou. Zelfs wanneer niemand daarom heeft gevraagd.

Een voorbeeld: jullie gaan samen eten na een vervelende dag op werk. Je Vissen vermoedt dat jouw dag zwaarder was, dus zal vooral naar jou luisteren in plaats van zelf uitgebreid te vertellen over wat hem of haar dwars zit. In werkelijkheid voel je je na tien minuten stoom afblazen wel weer goed, en wil je dat je Vissen ook vertelt waar hij of zij zich druk over maakt.

Een van de slechtste gewoontes van Vissen is dat ze hun blijmoedige houding gebruiken om niets te hoeven te vertellen over de minder leuke dingen in hun leven, waardoor je het gevoel krijgt dat je constant moet wrikken om hun ware gevoelens los te krijgen. En zodra een Vissen persoonlijke gevoelens deelt, is het net alsof je de sluisdeuren hebt geopend. Wat een simpel gesprek had moeten zijn over het vergeten te reageren op een berichtje, verandert in een lange discussie over hoe de Vissen zich erdoor voelt! De reden dat Vissen niet vertellen wat er echt in ze omgaat, komt voort uit hun idealisme: ze zijn ofwel zo optimistisch dat ze denken dat een probleem vanzelf zal verdwijnen, of zo bang om gedumpt te worden dat ze zich niet openstellen zodat ze je niet tot last zijn.

Deze combinatie van romantiek en kwetsbaarheid is vaak de grootste tekortkoming van Vissen: ze laten dingen onuitgesproken in de hoop dat hun partner hun gevoelens kan aanvoelen. Of nog erger: ze geloven dat iemand hun gedachten moet kunnen lezen om de juiste partner te zijn. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat je paranormaal begaafd bent, kun je het beste een omgeving creëren waarin een Vissen zich veilig genoeg voelt om kwetsbaar te zijn. Spreek af om een koffie te gaan drinken, laat het gesprek niet te veel over je eigen problemen gaan en vertel je Vissen hoe zeer je het waardeert dat hij of zij je altijd zo steunt. Als er iets groots of kleins is waar ze over willen praten, zorg er dan voor dat ze weten dat je een en al oor bent. Vissen gedijen met een beetje geruststelling!

Dit vertaalt zich ook in de slaapkamer met Vissen. Seks met dit waterteken kan dromerig, romantisch en heel geil zijn – vooral omdat Vissen hun minnaars graag dienen. Maar alleen als je er voor kan zorgen dat ze zich bloot durven te geven. Je kan ze het best overspoelen met complimenten, en zelfs de meest alledaagse seksuele ontmoetingen opsmukken met kleine romantische gebaren – zoals het geven van een nekzoen tijdens een vluggertje.

Als je geen manier kan vinden om ervoor te zorgen dat een Vissen zich openstelt, ga je in een hel komen als ze een inzinking krijgen en zal je ervan beschuldigd worden dat je toch nooit om ze hebt gegeven. Het zal zinloos zijn om te proberen uit te leggen dat je meerdere keren op je eigen manier gevraagd hebt hoe het ging. Met watertekens zoals Vissen gaat het niet alleen om wat je zegt, maar ook om hoe je het zegt en hoe het voor hen voelt op dat moment. Als je het uit wil maken met een Vissen, bereid je er dan voor op dat ze zich als slachtoffer zullen opstellen. Je zal dingen naar je hoofd geslingerd krijgen over hoe ‘grappig’ het is dat jij degene bent die een einde wilt maken aan de relatie terwijl zij jou veel meer hebben gesteund dan jij hen. Laat je niet uit de tent lokken. Het kan ook zijn dat je Vissen beweert een inzinking te krijgen als je hem of haar verlaat. Het is het beste om ze eraan te helpen herinneren dat ze veerkrachtiger zijn dan dat. Dwing je grenzen af en sta op je strepen.

Als je van plan bent lang samen te blijven met een Vissen, maak je dan klaar voor het sensationele Alice-in-Wonderland-gevoel. Vissen leven namelijk in een magische, creatieve wereld en stralen van geluk als ze samen met hun geliefde de wereld gaan ontdekken. Stem jezelf af op het zorgzame karakter van je Vissen, en breng deze energie in je relatie in balans door ze op hun gemak te stellen en ze te stimuleren zich open te stellen. Als het goed zit, wordt dit de rit van je leven. Je zal constant verrast worden door de nieuwe dromen van je Vissen.