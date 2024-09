Alles wat je moet weten over herpes en seks

Herpes besmet meer mensen wereldwijd dan enig ander seksueel overdraagbare ziekte. Anaal, vaginaal, oraal, vingeren – het maakt niet uit wat je doet, je loopt hoe dan ook risico. “Het hangt allemaal af wat met wat in contact komt,” zegt Aaron Glatt, een specialist in overdraagbare ziektes en woordvoerder van de Infectious Diseases Society in de Vernigde Staten.

Het virus komt het gemakkelijkst het lichaam binnen door een verwonding, bijvoorbeeld door ruige seks, een sneetje of zweertje in je mond of een andere beschadiging. (De kans dat je besmet raakt is ook groter als je al besmet bent met een andere soa). Maar je kan ook besmet raken door slijm, je ogen of je anus. Er is geen geneesmiddel – en hoewel de kans op besmetting naar mate de jaren vorderen steeds minder groot zijn, is het nog steeds mogelijk om een partner te besmetten. Dit moet je weten om minder te delen dan je van plan was:

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.