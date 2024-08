Alles wat je moet weten over het combineren van cocaïne en alcohol

Ongeveer driekwart van cocaïnegebruikers combineert alcohol met de lijntjes die ze opstofzuigeren, zo blijkt uit onderzoek. Zoals de meeste mensen wel weten zorgt cocaïne voor een gevoel van euforie dat meestal zo’n vijf à dertig minuten aanhoudt. Mensen geven aan vaak angst- en stressgevoelens te krijgen wanneer de high afneemt, en daar helpt een drankje bij, zo concludeert Lori Knackstedt, een professor in de psychologie aan de Universiteit van Florida in haar onderzoek.

Anderzijds zijn er ook mensen die juist cocaïne gebruiken om de verdovende, duizeligmakende effecten van de alcohol tegen te gaan – met andere woorden, om lekker door te gaan, zo blijkt ook uit onderzoek van Stephen T. Higgins, directeur van het Center on Behavior and Health van de Universiteit van Vermont.

Maar wat de beweegredenen ook mogen zijn, het combineren van cocaïne en alcohol brengt grote risico’s met zich mee. “Ten eerste,” zegt Higgins, “is het mogelijk dat je dankzij de cocaïne langer wakker blijft, waardoor je meer alcohol kan drinken en minder last hebt van de verstorende effecten van de drank.” Als gevolg hiervan is de kans groter dat je onder invloed achter het stuur gaat zitten, of andere gevaarlijke beslissingen neemt. Dat is één risico, maar wij onderzochten welke andere risico’s deze specifieke klassieker van een combinatie met zich mee kan brengen.

Wat gebeurt er met je lichaam als je cocaïne en alcohol mengt?

Zowel alcohol als cocaïne zijn erg schadelijk voor je lichaam, en de combinatie van de twee is extra gevaarlijk, zelfs voor een recreationele gebruiker. (Ditzelfde geldt trouwens voor de combinatie van alcohol en crack, de rookbare versie van cocaïne.) Wanneer je lichaam dit dynamische duo metaboliseert wordt het stofje coca-ethyleen in je lever aangemaakt, wat vervolgens in je bloedbaan beland en de kans vergroot op leverschade, dysfunctie van het immuunsysteem, hartschade en nog veel meer. Coke is verder ook zwaar voor je hart omdat het je hartslag verhoogt en je bloeddruk tot gevaarlijke hoogte brengt. De combinatie van alcohol en cocaïne is verder extra cardiotoxisch, en kan je hartslag en bloeddruk hoger brengen dan enkel cocaïne doet, volgens onderzoek. De consequenties hiervan kunnen onder andere een hartaanval of hartstilstand zijn. Hoe puurder de coke is, hoe meer van de drug krijg je binnen bij ieder lijntje die je doet, wat de risico’s nog verder verhoogt.

Om het ongenuanceerd te zeggen: de combinatie van cocaïne en alcohol kan dodelijk zijn. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen bij de eerste hulp die coke hadden gesnoven én hadden gedronken vaker dood gaan dan mensen die enkel cocaïne hebben gebruikt. (De combinatie van wiet met alcohol, of wiet met alcohol én cocaïne bleek nog dodelijker te zijn.)

Wat zijn de lange termijn effecten van het combineren van cocaïne en alcohol?



Zelfs al overleef je het avondje uit en voel je je eigenlijk wel prima, betaalt je lichaam alsnog de prijs van je drugs- en alcoholconsumptie. Uit onderzoek blijkt dat het regelmatig consumeren van cocaïne je hart kan beschadigen, zelfs als je jong en verder gezond bent.

Deze combinatie van middelen kan tevens erg moeilijk zijn om achterwege te laten. Door zelfs gematigd te drinken, kan cocaïne al veel aantrekkelijk worden voor mensen, zo blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek van Higgins. “Dit kan eventuele pogingen om te stoppen met cocaïne verhinderen,” zegt hij. Wanneer mensen in behandeling tegen cocaïneverslaving ook aangemoedigd worden om minder te drinken, is de kans groter dat het ze ook lukt om te stoppen, volgens zijn onderzoek.

Ook blijkt dat mensen die afhankelijk zijn van alcohol en cocaïne vaker ongelukken, gewelddadige ongevallen en overdosissen ervaren dan mensen die enkel verslaafd aan coke zijn. Plus, de combinatie kan op lange termijn je brein aantasten. In een onderzoek werden er hersenscans uitgevoerd, waaruit bleek dat mensen die zowel alcohol als cocaïneverslavingen hadden, minder witte materie in hun cortex cingularis anterior hadden, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotieregulatie.

Concluderend

Zelfs een ervaren gebruiker van de twee middelen moet erg voorzichtig zijn met deze combinatie, zegt Knackstedt. Er is nog steeds meer onderzoek nodig om erachter te komen hoe deze twee drugs — en andere — op elkaar reageren, zegt ze. “Historisch gezien, werden drugs individueel onderzocht, en omdat we weten hoe drugs individueel werken, baseren we ook daar onze behandelingen op.”



Misschien dat we beginnen in te zien dat deze benadering gelimiteerd is: tot dusver heeft alle medicatie tegen cocaïneverslaving in de klinische proeven gefaald. Dat gezegd hebbende zijn er wel wat hoopgevende signalen dat dit kan veranderen: Dankzij een nieuwe beurs vanuit de Amerikaanse National Institutes of Health (NIS), is Knackstedt nu de effecten van alcohol en cocaïne aan het onderzoeken middels dierproeven, zodat we meer te weten kunnen komen over de werking van drugscombinatie op het menselijk lichaam.

