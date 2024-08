Alles wat je moet weten over prostaatorgasmes

Billen zijn de afgelopen jaren een geliefd onderwerp. Zowel 2014 als 2015 werd uitgeroepen tot ‘het jaar van de kont’, en ook in 2018 zijn billen populair (denk bijvoorbeeld aan de glitterbillen). Maar gek genoeg heeft niemand het over het gevoelige plekje dat in het achterwerk van de halve wereldbevolking verscholen ligt. Zelfs toen Broadly een artikel publiceerde over de groeiende liefde voor pegging, werd de prostaat niet benoemd.

Maar waarom eigenlijk niet? Dat plekje is immers de voornaamste reden dat anale stimulatie zo leuk is. Nu feminisme steeds meer in popcultuur weet door te dringen, wordt er van mannen verwacht dat ze het vrouwelijk lichaam en de verschillende manieren waarop een vrouw kan klaarkomen beter beginnen te begrijpen. Ze leren zelfs hoe groot onze eicellen zijn (en dat is fantastisch). Maar dit betekent ook dat als vrouwen niet meer interesse gaan tonen in de lichamen van mannen, wij straks de onwetende eikels zijn.

Ik realiseerde me dat het eigenlijk niet eerlijk is hoe weinig ik weet over dit specifieke stukje van het mannelijk lichaam. Want wat is een prostaat precies? Waar zit het? Met welk soort eten kan het qua grootte worden vergeleken? Is het een bosbes? Een druif? Een kers? Een kerstomaat? Een teentje knoflook? Een knoflookbol? Een walnoot? Een kastanje? Een mandarijn? Een abrikoos? Een limoen? Een kiwi? Een pruim? Wat is het evolutionaire nut van de prostaat? Waarom vinden sommige mannen het zo eng om volop van dit magische plekje te genieten? Hoe voelt het als een ander ermee speelt? Krijg je er kanker door? Verkleint seks de kans op kanker? Ik had geen idee, dus vroeg ik een aantal mannen om me er meer over te vertellen.

Wat is het?

Praktisch gezien is de prostaat “het harde bobbeltje dat je voelt wanneer je je vinger in een kont stopt en tegen de zijkant duwt,” zegt Ryan*, een 37-jarige schrijver. Medisch omschreven is het een klier, een orgaan dat stoffen uitscheidt, onder de blaas en in de buurt van de plasbuis, dat bestaat uit spierweefsel en klierweefsel. De stof die het uitscheidt is zaadvloeistof, wat zich vermengt met zaadcellen. Het spierweefsel helpt de prostaat om de zaadvloeistof uit de plasbuis te schieten om het vervolgens, gemengd met de zaadcellen, in bijvoorbeeld je haar terecht te laten komen.

Nog een feitje: na de puberteit is de prostaat ongeveer zo groot als een walnoot, maar deze groeit naarmate je ouder wordt. “Het lijkt een beetje op een bal met vleugels. Zoals de beroemde Gouden Snaai uit Harry Potter,” legt seks- en relatiecoach Charlie Glickman uit, die het boek The Ultimate Guide to Prostate Pleasure schreef. Volgens hem voelt de prostaat aan als een “rijpe pruim” – stevig, maar ook een beetje zacht.

Sommige mensen denken dat het intense genot van prostaatstimulatie bewijst dat de klier er vooral zit voor meer seksueel plezier tussen mannen. Maar zoals we net al beschreven, is het opslaan en vrijgeven van sperma de voornaamste functie. Dat verklaart ook waarom zoveel mannen ervaren dat prostaatstimulatie een stuk intenser is als je druk uitoefent tijdens de ejaculatie.

En verrassing: vrouwen hebben ook een prostaat. Dit wordt echter vaak vergeten wanneer het mannelijk en vrouwelijk lichaam met elkaar worden vergeleken, mede doordat de prostaat bekend staat als de “mannelijke G-spot”. Die vergelijking is lang zo gek nog niet. Beide leveren intense, specifieke soorten orgasmes op, en beide laten lichaamsstoffen met hoge snelheid uit je schieten. Toch klopt lang niet alles aan deze vergelijking. Bij vrouwen wordt de verzameling klierweefsel en leiders rondom de plasbuis namelijk de prostaat genoemd. Wat daar de precieze functie van is is nog niet helemaal duidelijk; wel is het zo dat ook in de vrouwelijke prostaat kanker kan ontstaan.

Hoe voelt het?

Tijdens het schrijven van dit stuk vertelde ik aan een aantal mannen dat ik met een artikel over de prostaat bezig was. Aan hun reacties merkte ik al snel dat er twee soorten mannen bestaan als het op prostaatstimulatie aankomt. De eerste groep (voornamelijk hetero’s) kreeg een angstige blik in hun ogen, en vroeg me dingen als: “Moet ik bang zijn dat ik kanker krijg?”. De tweede groep vertelde me met liefde hoe het voelt als iemand je prostaat masseert/stimuleert/prikt/wrijft.

“Het voelt alsof iemand een knikker in een knuffeldier heeft gestopt, en je van die knuffel houdt,” vertelt Frank*, een 26-jarige masterstudent. “Het zijn geen golven van genot, of een plotseling gevoel. Het is heel gelokaliseerd. Daarom omschrijf ik het als een knikker.”

Om het allemaal nog wat verwarrender te maken, beschrijft Ryan het gevoel juist op de tegenovergestelde manier: “Als je er druk op uitoefent is dat heerlijk, maar het komt in golven die niet op specifieke plekken voelbaar zijn. Als iemand daarentegen met mijn penis speelt, is het gevoel veel plaatselijker,” zegt hij.

“Veel mannen met wie we voor ons onderzoek hebben gesproken, vertelden dat hun eerste ervaring met prostaatstimulatie voelde als het begin van een orgasme,” vertelt Glickman. “Stel je eens het begin van een orgasme voor, maar dan twintig minuten lang. Klinkt niet verkeerd, toch?”

Veel mannen zijn er dan ook dol op, tenzij je er met je scherpe vingers in prikt (hoewel sommigen dat juist wel weer fijn vinden). “Iemand vergeleek het eens met het gevoel dat je krijgt wanneer je poept,” vertelt Sean*. “Dat klopt wel, hoewel ik prostaatstimulatie fijner vind (mits je er de juiste druk op zet).”

“Of het stimulerend is of niet, hangt van verschillende dingen af,” zegt Daniel*, een 25-jarige pianist. “Een speeltje voelt bijvoorbeeld anders dan een pik, en een vinger anders dan een vuist. Het ligt er ook aan of ik het bij mezelf doe, of dat iemand anders het bij mij doet.”

“Het is een beetje alsof je gekieteld wordt,” gaat Daniel verder. “Dat lukt niet bij jezelf.” Frank sluit zich daarbij aan: “Ik heb het gevoel dat er meer mannen zijn die tijdens casual seks liever onderop dan bovenop zitten,” zegt hij. “Misschien is dat statistisch gezien niet zo, maar op Grindr zeker wel. Als ik reis, hoor ik in iedere stad dingen als: ‘Oh, je bent in Seattle, hier ga je alleen maar bottoms vinden’ of ‘Omg, je bent een top? Dan ben je vast de meest populaire persoon in heel Philadelphia!’ Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je het niet bij jezelf kan doen. Je kan je aftrekken, maar het is veel intenser als iemand anders je prostaat stimuleert.”

Je kan de prostaat ook stimuleren door het indirect te masseren, door druk uit te oefenen op het perineum, het stukje huid tussen de testikels en anus. Veel mensen weten dat dit fijn is om tijdens de seks te doen, maar bijna niemand beseft dat je hiermee eigenlijk de prostaat masseert.

“Toch voel je er minder van als je het van buitenaf doet,” zegt Frank. “Het is een beetje alsof je een knoop in je schouder masseert of je vingers knakt. Het is bevredigend, maar niet geweldig.”

Een man, die liever anoniem blijft, is het hiermee eens: perineummassages zijn “voor watjes die geen pik in zich willen.”

Gezondheid

Geloof het of niet, maar er zijn mannen die vrouwen proberen het bed in te krijgen met het argument dat ze seks nodig hebben, omdat ze anders kanker zouden krijgen. Het zou volgens hen wetenschappelijk bewezen zijn dat mensen die geen seks hebben kanker krijgen en overlijden. Dit is absoluut niet waar, hoewel er wel onderzoeken zijn die aantonen dat mannen die vaker klaarkomen een kleinere kans hebben om de ziekte te krijgen. Gelukkig voor die mannen kunnen ze ook gewoon klaarkomen zonder seks.

Volgens de American Cancer Society staat prostaatkanker wel op de tweede plaats van meest dodelijke soorten kanker onder mannen. Bij een op de negen mannen wordt de ziekte vastgesteld, en een op de 41 mannen overlijdt er uiteindelijk aan. Ook in Nederland komt de ziekte veel voor: jaarlijks wordt bij meer dan 10.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Hoewel één op de 41 veel lijkt, zijn de overlevingskansen erg hoog. Risicofactoren zijn erfelijke aanleg, ouder zijn dan 65 en in bepaalde gebieden wonen.

Dat klinkt misschien vreemd, maar volgens de Prostate Cancer Foundation hebben mannen in het Chinese binnenland maar een kans van twee procent om prostaatkanker te ontwikkelen. Dat is het laagste risico ter wereld. Zo hebben mannen in Amerika 17 procent kans om de ziekte te krijgen, en neemt het risico onder mannen die van Azië naar het Westen verhuizen snel toe. Mannen die boven de 40e breedtegraad wonen, hebben de grootste kans om de ziekte te ontwikkelen, wat waarschijnlijk te maken heeft met het relatieve gebrek aan zonlicht. Bovendien zijn er onderzoeken die aantonen dat suikerrijke dranken en ‘slechte koolhydraten’ de kans op prostaatkanker (en borstkanker) vergroten.

Wees niet bang

Dat we zelden over de prostaat praten, heeft uiteindelijk vooral te maken met het feit dat mannen bang zijn om dingen in hun kont te stoppen. Toen Glickman onderzoek deed voor zijn boek, waren er drie dingen die hij keer op keer van mannen hoorde. “Ten eerste waren ze bang dat het pijn zou doen. Ten tweede dat alles vies zou worden. En ten derde dat anale stimulatie ze homo zou maken.” Deze angsten kunnen het hele doel van prostaatstimulatie verpesten. “Als je hetero bent en bang om diep naar binnen te gaan, heeft het helemaal geen nut,” legt Frank uit. “Dat is het lastigste aan leren hoe je seks hebt met een man – durven om voorbij de sluitspier te gaan. Als het je niet lukt om verder te gaan omdat je te nerveus bent en aanspant, wordt het moeilijk.”

*Namen zijn gefingeerd.

