Alles wat je ooit over elektronische muziek wilde weten staat in dit artikel

Welkom bij het eerste semester van THUMP University! Wil je je kennis over elektronische muziek in twaalf intensieve weken bijspijkeren? Dat kan! Onze collega’s bij THUMP US hebben een loodzware introductiecursus samengesteld, zodat je alles te weten komt over de belangrijkste genres binnen de elektronische muziek. Er is bijzondere aandacht voor sleutelfiguren, bijzondere opnames en clubs die bepalend waren in de ontwikkeling van dance.

Pas op, want het is nogal een pittige cursus, met soms wel twintig artikelen per week. Omdat THUMP University een online school is, zijn alle stukken gratis te lezen op het internet. De leeslijst gaat van electro uit de vroege jaren tachtig tot het hier en nu, met tussendoor drie weken over house als techno. Door al vroeg in de cursus op genres te focussen, krijg je een panoramische blik op de vele overlappende verhalen binnen dance. En natuurlijk krijg je ook huiswerk: vraagstukken om je hoofd over te breken en de stof te verwerken.

We zien je in het klaslokaal!

Week een: electro



Bangs, Lester, “Kraftwerkfeature” (Creem, 1975; reprinted by Spin, 1998)



Herrington, Tony, “Collateral Damage: Tony Herrington on the Soul of Electronic Dance Music” (Wire, March 2014)



Dayal, Geeta, “Kraftwerk on Cycling, 3D, ‘Spiritual Connection’ to Detroit” (Rolling Stone, August 26, 2015)

Brewster, Bill and Frank Broughton, “Arthur Baker” (DJ History, January 25, 1999)

Joe, Radcliffe, “Roland Bows Interface System” (Billboard, February 19, 1983, p. 45)

Leete, Norm, “Fairlight Computer” (Sound on Sound, April 1999)

Fink, Robert, “The Story of ORCH5, or, the Classical Ghost in the Hip-Hop Machine” (Popular Music Volume 24/3, 2005)

Host, Vivian, “Freestyle: An Oral History” (Red Bull Music Academy, September 21, 2015)

McCollum, Brian, “Electronic Pioneer Kraftwerk Returns to Detroit” (Detroit Free Press, June 10, 1998)

Aaron, Charles, review of I-f’s “Theme from PACK” from “Singles” (Spin, October 1999)

Simpson, Bennett, “Fischerspooner: Gavin Brown’s Enterprise, New York, USA” (Frieze, September 10, 2000)

Paoletta, Michael, “Nü-Electro Sound Emerges” (Billboard, July 27, 2002, p. 1 & 66-67)

Banham, Tom, “Erol Alkan: You Can Go Your Own Way” (Mixmag, February 10, 2014)

Janson, Gerd, “Busy P” (interview-lecture for Red Bull Music Academy, London, 2010)

VRAGEN:

Hoe verschilde de werkwijze van Kraftwerk met die van andere pop- en rockgroepen in de jaren zeventig?

Hoe beïnvloedde Kraftwerk de vroege hiphop-scene?

Wat was de impact van Kraftwerk op moderne muziek in het algemeen, en elektronische muziek in het bijzonder?

Hoe beïnvloedde electro hiphop, pop en dance?

Hoe bewoog de electro-sound vanuit hiphop naar andere muziekgenres?

De term ‘electro’ betekende 1982 iets anders dan in 1998, 2002 en 2008. Hoe komt dat? En specifiek: hoe veranderden muziek, publiek en context van de ene naar de andere periode?

De term ‘electro’ is zowel toepasbaar op hiphop (Afrika Bambaataa), nostalgische muziek (I-F), camp (Fischerspooner) en meer rock-georiënteerde dj’s (Erol Alkan), dus als mensen het over ‘electro’ hebben, hoe weet je dan welke ‘electro’ ze bedoelen?

Week twee: chicago house

Cheeseman, Phil, “The History of House” (DJ Mag, April 22-May 5, 1993)

Arnold, Jacob, “The Warehouse: The Place House Music Got Its Name” (Resident Advisor, May 16, 2012)

“Chairman” Mao, Jeff, “Frankie Knuckles” (Red Bull Music Academy interview-lecture, Madrid, 2011)

Thomas, Andy, “House of Revolution” (Wax Poetics #45, winter 2011)

McCormick, Moira, “New Chicago Pressing Plant Targets Local Acts” (Billboard, February 11, 1984, p. 62)

Garratt, Sheryl, “Sample and Hold: The House Sound of Chicago” (The Face, September 1986)

Walters, Barry, “Burning Down the House” (Spin, November 1986, p. 60-64)

Mirani, Czarina, “Steve Silk Hurley Interview” (5 Magazine, March 2006)

Saxelby, Ruth, “Back to the Phuture: DJ Pierre on Inventing Acid and Why EDM Fans Need to Learn Their History” (The FADER, August 4, 2014)

Janson, Gerd, “Ron Trent” (Red Bull Music Academy interview-lecture, Toronto, 2007)

Matthew, Terry, “Tommie Sunshine: The 5 Magazine Interview” (5 Magazine, August 2012)

Bradshaw, Melissa, “Caffeine Funk: An Interview With Cajmere” (The Quietus, November 7, 2012)

Galil, Leor, “The Return of Dance Mania Records” (Chicago Reader, May 23, 2013)

Bortot, Davide, “DJ Spinn and DJ Rashad” (interview-lecture for Red Bull Music Academy, Madrid, 2011)

Julious, Britt, “House Music Comes Home: How Chicago’s Summer of Music Festivals Has Reinvigorated the City’s Dance Spirit” (Noisey, August 1, 2014)

VRAGEN:

Wat zegt het woord ‘house’ over de rol van de muzikale beweging als een vrijplaats voor het (zwarte/homoseksuele) publiek in Chicago?

Welke rol speelden mixjes van radio-dj’s in de vroege jaren tachtig in Chicago, en dan met name nadat disco uit de gratie raakte?

Welke rol speelde Frankie Knuckles in het ontstaan van Chicago house?

Wat waren de verschillen tussen vroege Chicago house en de disco-beweging die eraan vooraf ging?

Wat waren de sleuteltracks uit de Chicago house die het genre hebben gevormd? Wat maakte juist deze tracks zo invloedrijk?

Veel Chicago house-producers in de jaren tachtig werden uitgebuit met schimmige platendeals. Wat zegt dat over de blik van de muziekindustrie op house?

Wat zijn de verschillen tussen de eerste golf van Chicago house in de jaren tachtig, en de tweede golf in de jaren negentig?

Hoe ontstond ghetto house (Dance Mania) vanuit housemuziek, en welke rol speelde het in het ontstaan van footwork (Spinn & Rashad)?

Week drie: detroit techno

Gillen, Brendan M, Red Bull Music Academy lecture (Cape Town, 2003)

Hoffmann, Heiko, “From the Autobahn to I-94: The Origins of Detroit Techno and Chicago House” (Pitchfork, November 28, 2005)

Zlatopolsky, Ashley, “A Spin on Frequency: A History of Dance Music Radio in Detroit” (Red Bull Music Academy, November 25, 2014)

Bean, Dan, “Juan Atkins Interview” (Bleep43, October 4, 2009)—part one; part two

Schmidt, Torsten, “Derrick May” (Red Bull Music Academy interview, Melbourne, 2006)

Lee, Iara, “Kevin Saunderson” (Perfect Sound Forever, April 1997)

Cox, Thomas, “Talking Shit with Shake, Pt. 1” (Infinite State Machine, August 20, 2007)

Battaglia, Andy, “Interview: Carl Craig” (The A.V. Club, June 17, 2008)

Audio: Heidi (host), “The Story of Richie Hawtin,” (episode of BBC Radio 1’s Stories, aired July 30, 2012)

Walmsley, Derek, “Jeff Mills interview” (Wire blog, 2009)

Fisher, Mark, “Mike Banks Interview” (Wire blog, November 2007)

Van Veen, Tobias, “Underground Resistance vs. Sony/BMG” (Discorder, April 2000)

Rees, Thomas, “DJ Rolando on Leaving Underground Resistance and Life After Detroit” (XLR8R, May 23, 2011)

Rubin, Mike, “A Tale of Two Cities” (Spin, October 1998, p. 104ff)

Burns, Todd L., “Put Your Hands Up: An Oral History of Detroit’s Electronic Music Festival” (Pitchfork, May 18, 2010)

VRAGEN:

Wat wist je over Detroit voordat je deze stukken las? Hoe is je indruk van de stad na het lezen veranderd?

Welke rol speelde de industriële geschiedenis van Detroit in het ontstaan van techno?

Welke rol speelde de radio in Detroit in de opkomst van techno?

Hoe raakte de opkomst van Black Power verweven met techno in Detroit?

Vergelijk de ervaringen van technoproducers in Detroit met de muziekindustrie, met die van houseproducers uit Chicago.

Wat waren de sleuteltracks uit Detroit techno die het genre hebben gevormd? Wat maakte juist deze tracks zo invloedrijk?

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de vroege Detroit techno in de jaren tachtig, en de Europese ‘rave anthems’ die de esthetiek en werkwijze overnamen uit Detroit?

Hoe maakte Underground Resistance zijn naam waar betreffende hun positie in de muziekindustrie, en dan vooral wat betreft Sony BMG’s toe-eigening van Jaguar?

Week vier: house wereldwijd en in Amerika

Mack, Bob, “House Music Map of the Western World” (Spin, December 1990)

The Sun (UK tabloid), five features and cartoons on acid house (1988), taken from “Acid House—BAN THIS SICK FILTH,” via KRS-Dan’s Flickr archive

Titmus, Stephen, “Boys Own: A History” (Resident Advisor, January 12, 2010)

Sutherland, Steve, “New York Story” (Melody Maker, August 4, 1990)

Daly, Steven and Jonathan Bernstein, “Singles: Magic Bus UK” (Spin, September 1990)

Cauty, Jimmy and Bill Drummond, “The Manual by the KLF” (Fresh on the Net, 1988)

Broughton, Frank, “Todd Terry” (DJ History, May 21, 1996)

Tantum, Bruce, “‘Tears’: An Oral History” (XLR8R, April 23, 2015)

Janson, Gerd, “Masters at Work (2013)” (Red Bull Music Academy interview/lecture, NYC, 2013)

Romano, Tricia, “The Heart of Body & Soul” (Village Voice, August 29, 2006)

Boles, Benjamin, “An Oral History of the Legendary 80s Club That Introduced Toronto to House Music” (THUMP, May 30, 2016)

Matthew, Terry,”Sunshine Jones: The 5 Magazine Interview” (5 Magazine, February 2008)

Ivers, Brandon, “A Touching Display” (XLR8R #111, October 2007, p. 50-53)

Burns, Todd L., “Theo Parrish: Unusual Suspect” (Resident Advisor, April 29, 2008)

Titmus, Stephen, “Nightclubbing: Happy Days, London’s Sunday Scene and the Birth of UK Garage” (Red Bull Music Academy, March 17, 2014)

VRAGEN:

Voor welke uitdagingen kwamen dj’s en promotors van house te staan toen de muziek zich vanuit Chicago ook naar andere steden en landen verspreidde?

Welke weerstand kreeg house buiten Chicago vanuit het publiek, clubs en wetgeving?

Hoe veranderde het kernpubliek van house toen de muziek populairder werd buiten Chicago?

Welke rol speelde Londen in de wereldwijde verspreiding van house?

Hoe hielpen Britse tabloids de undergroundfeesten om te groeien?

Wat waren de belangrijkste sociale en politieke factoren in de opkomst van house in New York, en hoe verschilde het geluid van house in New York met dat in Chicago?

Hoe verschilde de Franse versie van house met de vroege en moderne Chicago house?

Noem een paar belangrijke wereldwijde en lokale varianten op de Chicago house.

Week vijf: techno wereldwijd en in Amerika in de jaren tachtig en negentig

B., Andy, “New York Hardcore Innovator Frankie Bones” (Massive #10, July-August 1995, p. 9-12)

Lhooq, Michelle, “The Comeback Kid: Michael Alig’s Return to New York Nightlife” (THUMP, January 7, 2016)

Zlatopolsky, Ashley, “Detroit to NYC: Underground Resistance at New Music Seminar” (RBMA, September 23, 2014)

Poe, Jim, “My 1993 Rave Adventure with Moby” and “How I Survived America’s First-Ever Rave Tour” (In the Mix [Australia], July 18 and 31, 2013)

Denk, Felix and Sven von Thulen, “Der Klang Der Familie: Berlin, Techno and the Fall of the Wall” (book excerpt; Pitchfork, November 11, 2014)

Manning, James, “Dusted Down: Revisiting ‘The Wipe’ by Teste” (Juno Plus, July 21, 2014)

Reynolds, Simon, “The Mover: Marc Acardipane and PCP/Cold Rush/Dance Ecstasy 2001” (The Wire, 1998)

Blashill, Pat, “Loud, Fast, and Out of Control” (Spin, August 1999)

Philp, Ray, “Nightclubbing: Edinburgh’s Pure” (Red Bull Music Academy, January 7, 2014)

Waltz, Alexis, “Nightclubbing: Berlin’s Ostgut” (Red Bull Music Academy, September 24, 2013)

Offline reading (extra credit): Paul Hockenos, “Zero Hour: The First Days of New Berlin” (Boston Review, November 4, 2014; the teaser is available online)

VRAGEN:

Welke rol speelden clubs in New York in de rave-scene van de stad?

Hoe weerspiegelden clubs in New York in de vroege jaren negentig de discotheken uit vroegere tijden? En hoe verschilden ze?

Hoe verschilt de poppy versie van jaren negentig techno (zoals Moby) van de meer dj-georiënteerde muziek?

Wat onderscheidt hardcore techno van andere aftakkingen van het genre? En hoe verschilt het hardcorepubliek van het gemiddelde clubpubliek?

Wat betekent “puur” in de context van techno, zowel binnen als buiten Detroit?



Week zes: drum & bass

Reynolds, Simon, The Hardcore Continuum, #1-6 (Wire, 1992-97)

Schmidt, Torsten, “A Guy Called Gerald” (Red Bull Music Academy lecture, London 2010)

Fintoni, Laurent, “Nightclubbing: Fabio & Grooverider’s Rage” (Red Bull Music Academy, July 21, 2015)

Constantinides, Alex, “Micky Finn” (DJ Mag, October 21-November 3, 1993) [scroll down]

Toop, David, “Genre Defies Labels” (Billboard, October 29, 1994, p. 1 & 24-25)

Haslett, Tim, review of M-Beat feat. General Levy’s “Incredible” (CMJ New Music Monthly, March 1995, p. 48)

Burns, Todd L., “Nightclubbing: Metalheadz” (Red Bull Music Academy Magazine, February 4, 2013)

Kreems, Nisa, and Hidzir Junaini, “The Lost History of Singapore’s Secretly Influential Drum and Bass Scene” (THUMP, August 2, 2016)

Raymer, Miles, “Happy Hardcore: A Tribute to the Oft-Derided Genre” (Red Bull Music Academy, August 11, 2015)

Williams, Alexandra, “It is Size That Counts as Roni Wins Mercury prize” (The Independent, August 29, 1997; please note that Size’s album is actually titled New Forms)

Romano, Tricia, “Rock Steady” (Village Voice, May 23, 2000)

Doran, John, “Radio Live Transmission: 22 Years Of Pirate Broadcasts With Rude FM” (The Quietus, January 21, 2014)

Palmer, Tamara, “When Crowdfunding Goes Right: Compensating the Last Living Creator of the Famed ‘Amen Break’” (Noisey, February 28, 2015)

VRAGEN:

Welke rol speelden illegale radiozenders in de verspreiding van drum & bass in Londen?

Uit welke elementen bestond drum & bass?

Als je de muziek buiten beschouwing laat, welke rol speelde hiphop binnen de cultuur van drum & bass?

Wat betekent de term ‘donker’ in drum & bass, muzikaal en cultureel?

Welke factoren zorgden ervoor dat drum & bass maar beperkt commercieel vatbaar was, zowel in Engeland als daarbuiten?

Week zeven: trance

Muggs, Joe, “34 Reasons Why Trance is the Greatest Dance Music of All” (FACT Magazine, March 29, 2014)

Reynolds, Simon, “Trance Versus Jungle” (The Wire, late 1993)

Mothersole, Dave, “Unveiling the Secret: The Roots of Trance” (Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture, Vol. 4, No. 1, 2012)

St. John, Graham, “DJ Goa Gil: Kalifornian Exile, Dark Yogi and Dreaded Anomaly” (Dancecult Vol. 3, No. 1, 2011)

Crouch, John et al, “Miles’ ‘Children’ Gives Birth to European Craze” (Billboard, May 4, 1996, p. 11 & 17)

Romano, Tricia, “Move Over, Britney” (Village Voice, January 25, 2000)

Feineman, Neil, “Better Late Than Never: DJs Sasha and Digweed spin through town” (SF Gate, November 16, 2001)

St. John, Graham, “Neotrance and the Psychedelic Festival” (Dancecult Vol. 1, No. 1, 2009)

VRAGEN:

Welke rol speelde spiritualiteit in de dancecultuur?

Hoe zou je de mentale staat omschrijven die samenhangt met het woord ’trance’?

Wat waren de elementen in vroege trance die leidden tot een onderscheid met techno?

Welke rol speelde de Roland TB-303 bij de opkomst van trance, en dan vooral binnen de Goa/psy-trance?

Hoe verschilt Goa/psy-trance van de commerciële varianten van trance in de jaren negentig?

Waarom zou trance zo goed werken op festivals?

Hoe past een figuur als Goa Gil binnen het cliché van de “dj als goeroe”?

Week acht: “chill out,” ambient, IDM

Anniss, Matt, “Ambient House: The Story of Chill-Out, 1989-95” (Red Bull Music Academy, February 17, 2016)

Raymer, Miles,”The Curious Story of Mushroom Jazz, Dance Music’s Chillest Genre Ever” (THUMP, July 21, 2016)



Phillips, Dom, “When Techno Came of Age” (Mixmag, 1992)

Simpson, Dave, “Bleep of Faith” (The Guardian, April 16, 2009)

Savage, Jon, “Machine Soul” (Village Voice’s “Rock & Roll Quarterly” insert, summer 1993)

Alwakeel, Ramzy, “IDM as a ‘Minor’ Literature: The Treatment of Cultural and Musical Norms by ‘Intelligent Dance Music’” (Dancecult Vol. 1, No. 1, 2009)

FACT staff, “The 50 Best Aphex twin Tracks” (FACT Magazine, October 9, 2013)

Fintoni, Laurent, “In an Orbit of its Own: An Oral History of Planet Mu” (FACT Magazine, May 13, 2015)

Blanning, Lisa, “Interview: Squarepusher” (Red Bull Music Academy, August 8, 2012)

Ramsay, Ben, “Tools, Techniques & Composition: Bridging Acousmatic and IDM” (eContact! #14.4: TES 2001: 5th Toronto Electroacoustic Symposium, May 2013)

Muggs, Joe, “Return to the Chill-Out Room: When Did Ambient Music Last Have it so Good?” (FACT Magazine, October 9, 2014)

VRAGEN:

Wat zijn de verbindingen tussen pre-disco elektronische muziek en post-disco dance?

Welke muzikale en ideologische stereotypes gingen vooraf aan ambient en IDM?

Wat voor retoriek hanteren de meeste ambient- en IDM-artiesten (bijvoorbeeld in interviews)?

Hoe belangrijk was Warp Records voor ambient en IDM?

Wat was het nut van de chill out-ruimte op raves?

Welke plek hebben hedendaagse ambient en IDM binnen de dance?

Week negen: breaks (big beat, triphop en downtempo)

Pemberton, Andy, “Trip Hop” (Mixmag, June 1994)

Morpurgo, Joseph, “Panic, Panic, Panic: The Ninja Tune story” (FACT Magazine, May 8, 2012)

Kakaire, Christine, Ninja Tune XX (Resident Advisor, October 12, 2010)

Butler, Andy, “James Lavelle Interview — 21 Years of Mo’ Wax” (Designboom, June 21, 2014)

Solomon, Dan, “DJ Shadow Reminisces About Breaking Ground in Hip-Hop” (MTV Hive, January 23, 2013)

McLean, Craig, “Portishead: Back on the Beat” (The Telegraph, April 12, 2008)

Ferguson, Jason and Bao Le-Huu, “Dance Dance Revolution” (Orlando Weekly, July 3, 2013)

Aaron, Charles, “Drums and Wires” (Spin, October 1996)

Ewing, Tom, the Chemical Brothers – “Setting Sun” (Popular, January 15, 2014)

Reighley, Kurt B., “Prodigy: We Didn’t Start the Fire” (CMJ New Music Monthly, September 1997, p. 20-25)

Harris, Damian, “Big Beat: Creating a Dancefloor Monster” (The Guardian, April 8, 2008)

VRAGEN:

Welke rol speelden breaks in het overbruggen van hiphop met dance?

Hoe belangrijk was het voor labels als Ninja Tune en Mo’ Wax om herkenbaar te zijn, zowel qua beeld als geluid? En hoe is hun branding te vergelijken met die van hiphop in de jaren negentig?

De meeste break-stijlen zijn in Engeland ontstaan, en niet in de VS. Wat zegt dat over de Britse kijk op hiphop in het bijzonder en zwarte Amerikaanse muziek in het algemeen?

De Amerikaanse labels verkochten big beat en triphop als “elektronica”, hoe verschilde dat van de house en techno waar ze voorheen bekend om stonden? Waarom waren de labels nu succesvoller in het verkopen van elektronica?

Hoe verschilden de crate diggers die platen met breaks maakten van het mainstream publiek dat die platen luisterde, ideologisch gezien?

Week tien: techno wereldwijd en in Amerika in de jaren nul

Burns, Todd L., “fabric: An Oral History” (Resident Advisor, October 9, 2009)

Plagenhoef, Scott, “Kompakt 10” (Pitchfork, August 10, 2009)

Sherburne, Philip, “Finding a New Genre at MUTEK” (Neumu, June 7, 2002)

Van Veen, Tobias C., “Minimalism, Noise and Attitude—A Manuscript for Mutek 2004” (Dusted, June 14, 2004)

Sherburne, Philip, “The Month in Techno: Whither Minimal?” (Pitchfork, May 24, 2006)

MacDonald, Cameron, “Far From Home” (XLR8R #101, October 2006, p. 56-59)

Rapp, Tobias, “Saturday at Berghain” (Resident Advisor, October 21, 2009)

Van Veen, Tobias C., Speaking in Code (Dancecult Vol. 2, No. 1, 2011)

Gonsher, Aaron, CNTRL: Beyond EDM in New York (Resident Advisor, November 3, 2012)

Rogers, Thomas, “Berghain: The Secretive, Sex-Fueled World of Techno’s Coolest Club” (Rolling Stone, February 6, 2014)

VRAGEN:

Welke sociale factoren (en dan vooral in Duitsland en Amerika) leidden tot de opkomst van minimal techno na de millenniumwisseling?

Hoe zorgde de opkomst van de ZZP’er en freelancer, vooral in de tech-wereld, ervoor dat Berlijn een belangrijke spil werd voor dance na 2000?

Noem een paar verschillen tussen de Berlijnse techno-scene in de jaren negentig en die na 2000?

Is er een verschil tussen het strikte deurbeleid van Berghain en dat van Studio 54?

Hoe en waarom veranderde het woord ‘raven’ in ‘clubben’ na 2000?

Week elf: dubstep

Martin, Lauren, “The VICE Oral History of Dubstep” (Vice, June 23, 2015)

Earp, Matt, “Low End Theory: Dubstep Merchants” (XLR8R#100, September 2006, p. 66-70)

Fisher, Mark F, “Burial Unedited Transcript” (The Wire, December 2012; conducted 2007)

Carnes, Richard, “Label of the Month: Hessle Audio” (Resident Advisor, January 12, 2009)

Shields, Colin, “Breaking Through: Untold” (Resident Advisor, October 19, 2009)

Clark, Martin, “Grime/Dubstep: Is So-Called Post-Dubstep—Led by the Likes of James Blake, Hyperdub, and Night Slugs—the Real Deal or No Big Deal?” (Pitchfork, May 4, 2011)

Muggs, Joe, “Is Skrillex the Most Hated Man in Dubstep?” (The Guardian, September 28, 2011)

Weiss, Jeff, “Low End Theory Anniversary: The Story of the Influential Party From Those Who Created It” and “More Low End Theory Oral History From Those Who Helped Build It” (L.A. Weekly, November 3 & 4, 2011)

Offline reading (extra credit): Blanning, Lisa, “Can’t Stop the Rush” (The Wire, August 2011, p. 36-39): Cover feature on Zomby.

VRAGEN:

Welke rol heeft bass gespeeld in de geschiedenis van dance?

Welke sociologische factoren zorgden ervoor dat Oost-Londen de broedplaats van de dubstep werd?

Wat is de connectie van dubstep met Jamaicaanse muziek en hiphop?

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Burial en Skrillex – zowel muzikaal als qua presentatie – en wat zeggen die verschillen over de blik op dubstep in Amerika en Engeland?

Wat zijn de verschillen tussen meer populistische dubstep (Skrillex) en experimentele post-dubstep (Untold)?

Wat zijn de muzikale en ideologische overeenkomsten tussen post-dubstep en ambient en IDM waar je in Week Acht over leerde?

Week twaalf: EDM

Carey, Jean, “Behind the Curtain” (Miami New Times, March 17, 2005)

Vontz, Andrew, “Daft Punk” (Spin, December 2007, p. 66-68)

Sherburne, Philip S, “The New Rave Generation” (Spin, October 2011)

Liss, Sarah, “How Deadmau5—a.k.a. DJ Joel Zimmerman—came to make $100,000 a show and have four million Facebook fans” (Toronto Life, November 1, 2011)

Reynolds, Simon, “How Rave Music Conquered America” (The Guardian, August 2, 2012)

Ryce, Andrew, “Real Trap Shit?” (Resident Advisor, November 1, 2012)

Stern, Marlow, “Meet Baauer, the Man Behind the Harlem Shake” (The Daily Beast, February 18, 2013)

Mason, Kerri, “Swedish House Mafia: The Billboard Cover Story” (Billboard, March 7, 2013)

Stolman, Elissa, “Inside Boiler Room, Dance Music’s Internet Streaming Party” (Billboard, April 11, 2013)

Diehl, Matt, with Kerri Mason, “Daft Punk’s ‘Random Access Memories’: A Timeline of the Global Teaser Campaign” (Billboard, May 17, 2013)

Dayal, Geeta, “Daft Punk’s Random Access Memories” (Slate, May 21, 2013)

Romero, Dennis, “How Pasquale Rotella Built His Rave Empire” (L.A. Weekly, September 12, 2013)

Troxler, Seth, “Dance Festivals Are the Best and Worst Places in the World” (THUMP, May 20, 2014)

Julious, Britt, “Lollapalooza Confirms It: EDM Is Over” (Chicago, August 6, 2015)

VRAGEN:

In welke opzichten staat EDM voor een optelsom van house, techno en andere stijlen?

In welke opzichten staat EDM voor het tegenovergestelde van die stijlen, zowel muzikaal als cultureel?

Welke rol speelden Los Angeles, Las Vegas en Miami in de opkomst van EDM?

Wat zijn de grote verschillen tussen een ‘rave’ en een ‘dancefestival’?

Welke rol speelde Daft Punk in de opkomst van EDM?