Alles wat je op internet doet, kan achteraf door hackers worden aangepast

David Satter, een Amerikaanse journalist en een fel tegenstander van Poetin, kreeg op 5 oktober 2016 een phishingmail. Nadat hij zijn wachtwoorden op een verkeerde site invulde, werden zijn gestolen mails en documenten gelekt door CyberBerkut, een pro-Russische hacktivistische blog. Een van de gevonden rapporten kreeg veel aandacht; een stuk dat Satter schreef voor Radio Liberty, een door de VS gefinancierde zender in Oekraïne. Het stuk suggereerde dat Alexei Navalny, een prominente criticus van het Russische regime en Poetin, en een aantal andere kritische journalisten van Radio Liberty financiële steun ontvangen. Waardoor zij vervolgens zwaar onder vuur kwamen te liggen in Rusland.

Het stuk was alleen niet door Satter geschreven. Zinnen zijn verwijderd, namen zijn veranderd. De essentie van het stuk was zoek. Deze ‘Tainted Leaks‘, aangetaste lekken, zijn een nog niet eerder opgemerkte vorm van manipulatie en ze zijn opgespoord door de Canadese onderzoeksgroep CitizenLab, die digitale misstanden in beveiliging en mensenrechten opspoort. Datajournalist Dimitri Tokmetzis schreef van de week in de Correspondent dat “de noodzaak van encryptie maar weer eens wordt onderstreept”.

