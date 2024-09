Alles wat we tot nu toe weten over de aanslag in Manchester

Gisteravond zijn door een zelfmoordaanslag bij de Manchester Arena tenminste 22 mensen overleden en 59 gewond geraakt. Het incident vond rond 23.30 uur Nederlandse tijd plaats in de foyer van de concertzaal, toen de bezoekers na het concert aan het vertrekken waren. Het is de dodelijkste aanslag op Brits grondgebied sinds 7 juli 2005, toen er in Londen terroristische aanslagen plaatsvonden.

Iets na twaalven vanmiddag hield de Britse premier Theresa May een toespraak voor haar ambtswoning op Downing Street. Ze zei dat nog veel van de gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Ze liet ook weten dat de politie gelooft de identiteit van de dader te kennen, dat het gaat om een man, en dat verdere details op dit moment niet bekend worden gemaakt. Ze zei dat elke terreurdaad een laffe aanval op onschuldige mensen is, maar dat deze aanval eruit springt vanwege zijn “walgelijke lafheid” en vanwege het feit dat hij gericht was op kinderen. May reist later vandaag naar Manchester.

Videos by VICE

Volgens persbureau Reuters heeft Islamitische Staat de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist via Telegram. Een “strijder van het Kalifaat” zou volgens het bericht achter de bomaanslag zitten. Dat zou kunnen betekenen dat de man geïnspireerd was door IS, en niet direct betrokken was bij de terreurgroep. In een verschenen video houdt een gemaskerde man een bord met de datum van vandaag en het woord “Manchester” omhoog. “Dit is slechts het begin. De leeuwen van de Islamitische Staat zullen alle kruisvaarders aanvallen,” zegt hij in de video.

Ooggetuigen melden op social media dat er een harde knal te horen was nadat de lichten na het concert aan waren gegaan. Sommige mensen hebben video’s gepost van de paniek die ontstond. Een concertganger, Jessica, vertelde BBC Radio: “Ik hoorde een gigantische knal en meteen daarna kwam iedereen gillend en huilend onze kant op gerend. Iedereen klom over elkaar heen om weg te komen.”

Naarmate de avond vorderde verschenen er meer verslagen van getuigen, over de momenten na de explosie. “Iedereen was in paniek,” vertelde concertganger Isabel Hodgins aan Sky News. “De hal was vol, er hing een brandlucht en er was een hoop rook, toen we het gebouw verlieten.”

Andy Holey, die naar de Manchester Arena was gekomen om zijn vrouw en dochter op te pikken, vertelde de BBC: “Er was een explosie en ik werd een meter of tien omver geblazen, van de ene deuren tot aan de andere deuren. Toen ik opstond zag ik lichamen op de grond liggen […] Het was zonder twijfel een explosie, en een krachtige ook. Het gebeurde vlakbij de kassa’s en de ingang van de concertzaal.”

Andere getuigen melden dat ze spijkers en boutjes op de grond zagen liggen na de knal, wat zou betekenen dat er een spijkerbom is gebruikt.

In een verklaring die rond 3 uur vannacht werd afgegeven zei Ian Hopkins, de hoofdcommissaris van de politie van Greater Manchester: “We behandelen dit momenteel als een terroristisch incident, totdat we verdere informatie hebben. We werken nauw samen met het nationale antiterrorismenetwerk en de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk.”

Om 7.04 uur vanochtend zei Hopkins dat één mannelijke dader een zelfgemaakte bom heeft laten afgaan. De dader overleefde de explosie niet.

Hulpdiensten, waaronder zestig ambulances en vierhonderd agenten, waren snel ter plaatse. De North West Ambulance Service maakte bekend 59 slachtoffers van de explosie naar ziekenhuizen te hebben gebracht. Daarnaast zijn meerdere mensen ter plekke behandeld, onder meer voor “verwondingen die werden veroorzaakt door rondvliegende scherven,” zo meldt de BBC.

Rond 6.30 uur vanochtend zei minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd: “Dit was een barbaarse aanslag, bewust gericht op het meest kwetsbare deel van onze samenleving – jonge mensen en kinderen bij een popconcert […] Later vanochtend is er een crisisbijeenkomst, die wordt geleid door de premier, om meer informatie te verzamelen en om meer te weten te komen over deze aanslag. Op dit moment kan ik daar niet meer over zeggen.”

Ze voegde toe: “De stad Manchester is eerder getroffen door terrorisme. De stad heeft daar niet voor gebogen; de gemeenschap ging door. Deze keer is de kwetsbaarste groep in onze samenleving geraakt, met de bedoeling om angst te zaaien en ons te verdelen. Maar daar zullen ze niet in slagen.”

De politie van Londen tweette dat als gevolg van de aanslag vandaag meer agenten op de been zullen zijn in de hoofdstad.

Hoewel de aanslag nog niet is opgeëist, hebben IS-supporters op social media vanochtend hun goedkeuring uitgesproken.

Vanwege de aanslag hebben Britse politieke partijen hun campagnes voor de aankomende verkiezingen opgeschort. Premier Theresa May liet weten: “We werken er hard aan om alle details te weten te komen. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.” Oppositieleider Jeremy Corbyn plaatste vanochtend een boodschap op Twitter, die begint met: “Ik ben geschokt door de vreselijke gebeurtenissen in Manchester gisteravond. Mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de doden en gewonden.”

De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, heeft in een verklaring gezegd: “Na de aanslagen in Londen [van 7 juli 2005] werkte de stad samen om erbovenop te komen, en precies dat zal Manchester doen, op eigen en unieke wijze. We zullen sterk zijn en samenwerken. Dat is wie we zijn. Dat is wat we doen. Ze zullen niet winnen. We rouwen – we zijn vandaag geraakt – maar zoals ik eerder aangaf, zijn we sterk. Deze stad heeft in het verleden moeilijke dagen doorstaan en dat ons nu weer lukken.”

Wereldleiders, onder wie de Canadese premier Justin Trudeau, de Chinese president Xi Jinping en de Nederlandse minister-president Mark Rutte, hebben hun condoleances overgebracht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een verklaring laten weten dat “We solidair zijn met de bevolking van het Verenigd Koninkrijk. Veel jonge, mooie mensen die van het leven genieten zijn vermoord door kwaadaardige losers. Ik noem hen geen monsters, omdat ze die term zouden omarmen. Ze zouden dat geweldig vinden. Vanaf nu noem ik ze losers, want dat is wat ze zijn. Ze zijn losers. En er zullen er meer komen. Maar het zijn losers, onthoud dat.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer nieuws bekend wordt.