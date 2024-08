Dit is de allesomvattende ranglijst van vissende voetballers

Voetballers en vissen zijn al decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voetballers vissen massaal. Althans, dat deden ze. Tegenwoordig is de groep vissende voetballers flink uitgedund, met een piepkleine, harde kern die overblijft.

Ergens is dat begrijpelijk: als je miljoenen op de bank hebt staan en geadoreerd wordt door duizenden supporters, wil je misschien liever niet in de vrieskou bezig zijn met een hengel en een Pringles-bus vol wormen. Aan de andere kant: waarom niet? Het is een goede manier om je hoofd leeg te maken en het houdt je met beide benen op de grond. Sterker nog: het is misschien wel de laatste manier waarop supporters zich kunnen identificeren met voetballers. Herkennen we onszelf in Donny van de Beek die een bal in de kruising schiet op Old Trafford? Nee. Herkennen we onszelf in Donny van de Beek die in het donker scheldend een kletsnatte karper tegen zijn borst klemt? Oh, jazeker wel.

Vissende voetballers zijn cultureel erfgoed. Omdat we de laatsten der Mohikanen graag in het zonnetje willen zetten, hebben we wekenlang onderzoek uitgevoerd. We gingen undercover op visfora, scoutten langs beekjes en vijvers door heel Nederland, en infiltreerden in een forelgroep op WhatsApp. Ondanks dreigende represailles uit de hoek van de aquariumtifosi zochten we onvermoeibaar door. Het resultaat is een allesomvattende ranking voor de eeuwigheid, met een verrassende winnaar.

Gediskwalificeerd: Tijani Babangida en voetballers met dolfijnen

Een vraag zo oud als de trainerscarrière van Dick Advocaat: tellen foto’s met dolfijnen ook voor een voetballers-met-vissen-ranglijst? Hier kunnen we duidelijk over zijn: nee. De magie van het vissen is dat je niet weet of je iets vangt, dat je urenlang naar het water zit te staren en je complete gevoel van eigenwaarde verliest op het moment dat een vieze paling uit je handen glipt. Prima dat je naar een Dolfinarium-achtige plek gaat en je in een glimmend pak hijst om op de foto te gaan met zo’n guitige dolfijn met een perfecte huid, maar met sportvissen heeft het niks te maken. Bovendien zijn dolfijnen helemaal geen vissen. Voetballers die op die manier een plek op deze ranking proberen te krijgen, zijn simpelweg fraudeurs.

https://twitter.com/ftbllrswanimals/status/881611212060012544

Tijani Babangida komt ook niet in aanmerking, aangezien deze lijst draait om Nederlandse voetballers. Hengelen met Harry-deelnames tellen sowieso niet mee, want vissen moet uit jezelf komen, niet uit de koker van Harry Vermeegen. Maar: een foto van een ogenschijnlijk doodsbange Baba die wegduikt voor een vis? Kunnen we niet omheen.

Goed, laten we dan nu echt beginnen met de ranglijst.

25 Aad de Mos

Er zijn talloze foto’s van Aad de Mos met vissen, alleen staat hij op die foto’s negen van de tien keer bij de visboer om een harinkje te eten en een vlog op te nemen. Aad houdt van vissen, zoals Jan Boskamp houdt van mosselen. Het lijkt erop dat hij het vuile werk aan z’n lokale visboer overlaat. Aad Afkoopsom is de hekkensluiter van deze ranglijst.

Aad bij de visboer. (Via Instagram @aad300)

24 Lieke Martens

Het is de laatste jaren hard gegaan met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Maar sommige tradities zijn aan het vrouwenvoetbal voorbijgegaan. Zo zijn er nog nauwelijks vrouwelijke vissende voetballers. We hebben hard moeten zoeken en kwamen niet verder dan deze foto van Lieke Martens in een aquarium. Jammer. We hadden liever Sari van Veenendaal gezien die een joekel van een meerval omhoog houdt. Maar wat niet is, kan nog komen.

Lieke Martens hanging out with some fish pic.twitter.com/fHZEcuAg5j — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) November 14, 2017

23 Piet Velthuizen

Ja, we weten dat Piet Velthuizen houdt van vissen, maar houdt hij ook van vissen? Piet is die jongen die op de middelbare school zijn aansteker voor z’n Axe Dark Chocolate-deodorantbus hield, spoot en daarmee per ongeluk de halve kantine in de fik zette. Dat soort mensen krijgen, naarmate ze ouder worden, een rustigere fase. Dan gaan ze dingen doen als sportvissen. Er zijn interviews geweest waarin Piet vertelt dat vissen hem rustig maken. Hij had/heeft een aquarium in zijn keuken en er is natuurlijk die befaamde foto van hem tussen de vissen in zijn tuin – een museumwaardig, iconisch beeld dat uit de renaissance had kunnen komen. Maar gaat hij er ook weleens op uit met een hengel en een schep? Nee, daarvoor houdt hij te veel van vissen. “Ik heb niets met hengelen, maar wel met siervissen”, aldus Piet.

“Die vissen gaven me zo veel rust, joh. Ik kon daar uren mee bezig zijn, lekker alle problemen vergeten, hoofd leegmaken. Koikarpers zijn mijn leven.” (@VI_nl)



Piet Velthuizen miste, in zijn tijd in Spanje, vooral zijn gekieuwde vrienden.#dierendag #dieren #WorldAnimalDay pic.twitter.com/7zEs463QGU — De Derde Helft (@DeDerdeHelftPod) October 4, 2019

22 Henk Vos

Deze foto is afkomstig van de onvolprezen facebookpagina Voetballers en vissen, een absolute aanrader en inspiratiebron voor liefhebbers van voetballers en vissen. Henk Vos was vroeger spits bij onder meer RBC en Feyenoord, en stond vooral bekend om zijn witte schoenen en z’n donkere haar met liters gel en blonde highlights. Over Henk Vos en deze plaat: mooie, angstaanjagende, ietwat obsessief aandoende foto. Alsof hij ’s nachts ook boven deze bak met koikarpers hangt, gewoon, om maar iets te voelen. We weten niet of hij ze ook vangt, maar we sluiten niet uit dat hij er af en toe eentje met z’n blote handen uit de vijver grist.

21 Remco Torken

Remco Torken is de nachtmerrie van elke vis. Na zijn voetbalcarrière bij clubs als FC Den Haag en Beijing Guoan is hij in Scheveningen gaan werken als visfileerder. Er staat zelfs een mooie video op Youtube waarin hij aan peuters uitleg hoe je vis vakkundig in stukken snijdt. Torken is een vakman, maar het lijkt er niet op dat hij de vis zelf vangt, vandaar de lage klassering.

Remco Torken met een vis. (Foto: Proshots)

20 Jaap Stam

Jaap Stam is zo iemand die elke vis die hij vangt ‘Remco’ noemt, ongeacht afkomst, kleur of soort. Nu we er zo over nadenken, zou hij dit ook met mensen kunnen doen. In ieder geval: Jaap vist graag, zegt hij zelf, maar daar is geen beeldmateriaal van. Maar ja, wat ga je doen, er wat van zeggen? Tegen Jaap fucking Stam?

‘Hé Jaap, even over die visfot-’

‘M’n goudvis heet Remco, nerd’, zou Stam zeggen, voordat hij je beetpakt en hardhandig met z’n knokkels over je hoofd wrijft, als een pestkop in een Amerikaanse highschool-film.

Kortom: we geloven Jaap op z’n laaghangende wenkbrauwen. Gelukkig is er wel een foto van Jaap met een goudvis en een kom.

Jaap Stam met een vis in een kom.

19 Youri Mulder

Youri Mulder zal vast een aardige gozer zijn, maar je gaat niet op de foto tijdens het vissen, zonder vis. Dat is als de bus uitstappen zonder de buschauffeur te bedanken. We hadden meer van je verwacht, Youri.

Youri Mulder met een hengel. (Foto via Sportvisserij Nederland)

18 Harris Huizingh

Zijn profcarrière speelde zich voornamelijk in de twintigste eeuw af, dus hebben we vrij weinig herinneringen aan hem, maar Harris ‘De Tovenaar van Ter Apel’ Huizingh gaat graag met vissen op de foto. Waarvan akte.

Harris Huizingh met een vis. (Foto via FB Voetballers en Vissen)

17 Justin Kluivert

Succesvissers zijn als mensen die alleen naar voetbal kijken als er een WK is. Die hun naam onder het groepsproject zetten terwijl jij al het werk hebt gedaan. Die altijd eerst even afwachten wat Arjen Lubach zegt totdat ze hun mening geven. Het zijn, kortom, mensen die alleen op zonnige dagen gaan vissen, het liefst met de hele familie erbij, vooral als hun vader een visverslindende hardcorehengelaar is. Dat kunnen we niet tolereren. Vissen doe je in de regen en de kou, met slierten modder in je ogen en ledematen die miserabel aanvoelen. Van Justin Kluivert vinden we alleen familievisfoto’s, daarna lijkt het alsof hij zijn interesse is verloren. Doodzonde.

16 Memphis Depay

What could have been. Er zijn prachtige foto’s uit Memphis’ jeugd waarin hij, vaak met zijn opa of oma op de achtergrond, pronkt met een hengel en een vis in zijn hand. Het lijkt erop dat Memphis tegenwoordig nooit meer vist, tenminste: misschien doet hij het heimelijk maar laat hij ons niet meegenieten. Een gemiste kans. Memphis had de visgame kunnen veranderen. Als hij op een miezerige oktobernacht – Louboutin-kaplaarzen aan, grote speakers waaruit zijn nieuwe track Big Fish dreunt naast zijn stoel – aan zijn tien miljoen volgers zou laten zien dat hij met een hengel en wat lokaas in de weer is, zouden aspirant-voetballertjes door heel Nederland spontaan willen vissen, met een new wave van vissende voetballers als gevolg. Het kan nog, maar we rekenen er niet meer op.

15 Mark Looms

Mark Looms, een oud-verdediger van Heracles wiens carrière onherstelbaar verwoest was als de laatste letter van zijn achternaam de eerste was, houdt van vissen. In een reportage van RTV Oost zien we dat hij graag hele middagen met een zakje beschimmeld brood aan de waterkant zit. Looms had hoog kunnen eindigen op deze ranglijst, ware het niet dat hij geen enkele vis ving tijdens de reportage en het uiteindelijk moest doen met een haring uit de viswinkel.

Mark Looms eet een vis op RTV Oost.

14 Rodney Sneijder

Rodney Sneijder vist regelmatig met z’n broer Wesley aan de rand van het Amsterdam-Rijnkanaal. Uit een interview met het AD blijkt dat hij het serieus neemt: “Het is ook wel vermoeiend. Als je het een aantal uren hebt gedaan, wil je ’s avonds vroeg slapen. Je moet continu opletten.” Hij is dus met recht een gepassioneerde visser. Alleen jammer dat hij z’n vangst niet laat zien; een beetje visser is trots op het glibberige gevaarte dat hij na vier uur langs de kant hangen in z’n handen heeft.

Rodney Sneijder met een vis. (Privéfoto)

13 Wesley Sneijder

Wesley en Rodney vissen samen en horen dus eigenlijk een gedeelde plek te krijgen, maar Wesley krijgt een steuntje in de rug in de vorm van een hogere plek op de ranglijst, omdat hij recentelijk in het water is gedonderd tijdens een verborgen camerashow van Wendy van Dijk. Dat (in een programma van Wendy van Dijk figureren) gun je namelijk niemand.

12 Donny van de Beek

“Fucking dikke vis. Hou hem effe vast, dan zet ik hem op Insta.” Zoiets zal Donny gezegd hebben voordat hij deze kiekjes schoot en ze de wereld in slingerde. En eerlijk is eerlijk, vooral die karper is erg dik. Donny is onze hoop in bange dagen, de hoogst genoteerde vissende voetballer van zijn generatie. Wel jammer dat Donny from the little river zelf niet op de foto is gegaan met de vissen, waarschijnlijk heeft hij last van visschaamte. Donny, als je bij Manchester United nog een maatje zoekt: een groot talent uit de jeugdopleiding heet Will Fish.

11 Paul Bosvelt

Deze vis kijkt precies zoals elke supporter van Oranje keek toen Dick Advocaat in de zomer van 2004 Arjen Robben wisselde voor Paul Bosvelt. En Paul Bosvelt kijkt precies zoals hij keek toen hij te horen kreeg dat hij in mocht vallen. Mooi aan deze foto is dat Bosvelt knielt in het ijskoude water van de kabbelende rivier, maar het valt tegen dat hij een handschoen aan heeft gehouden terwijl hij de vis toont. Een vis toon je met je blote handen. Het is trouwens begrijpelijk dat Bosvelt houdt van vissen in de natuur. Het is waarschijnlijk de enige plek waar niemand tegen hem begint over die wissel met Robben.

Paul Bosvelt met een vis. (Foto via Sportvisserij Nederland)

10 Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar was in een vorig leven een geliefde visverkoper op de markt. Kijk hoe schitterend hij deze vis toont. De vinnen van de vis staan ook fier omhoog, alsof hij er trots op is dat hij is gevangen door de 76-voudig international (42 goals). Huntelaar vist het liefst met zijn maatje Paul Bosvelt. Mocht The Hunter na dit seizoen met zijn welverdiende voetbalpensioen gaan, dan weten we hoe hij zijn tijd gaat doorbrengen. Vissend, met een stevig windjack aan, en op zijn hoofd een knoeperd van een gebreide muts.

Huntelaar met een vis. (Foto via Sportvisserij Nederland)

9 Kees Kist

Kees Kist lijkt ons echt zo’n traditionele visser die niets moet hebben van die nieuwerwetse tiki-taka-monitor-je-vis-met-een-GPS-poespas. Nee, hij is iemand die in een Noorse trui langs de kant zit, met z’n blote mannenklauwen een vis uit het water grist, naar huis loopt om z’n polaroidcamera te halen, en glimlachend met de inmiddels paarsblauw uitgeslagen karper op de foto gaat. Waren er maar mensen zoals Kees.

Kees Kist met een vis. (Foto via De Witvisser)

8 Robin van Persie

Het is verleidelijk om Robin van Persie te zien als zo’n mooiweervisser die alleen af en toe op vakantie in Spanje, met een zonnebril op z’n hoofd en een cerveza in de hand, op z’n luxe boot omkijkt naar een snoekbaars of een meerval. Schijn bedriegt. Van Persie is een fanatieke visser, al van jongs af aan. Met een ultiem stukje spierballenvissen sloeg hij in 2015 zelfs een haai aan de haak. Het resulteerde in een mooi kroegverhaal voor zowel Van Persie als de haai (‘ik zweer het je, het was Robin van Persie die me uit het water trok, ik zag het aan z’n voeten’).

7 Rick Hoogendorp

Het gaat dit seizoen helemaal kut met ADO Den Haag. Als Martin Jol na het zoveelste puntenverlies weer een donderpreek geeft aan de technische staf en zijn vinger langzaam dreigend langs zijn keel haalt, dwalen de gedachten van assistent-trainer Rick Hoogendorp sowieso af naar zijn safe space: vissen. Hij heeft bij zijn eigen woning de perfecte visplek gecreëerd. Hoogendorp is een echte sportvisser, zo leren we uit oude tweets van @HighVillage9, waarin hij het heeft over viswedstrijden die hij in 2011 won in de stromende regen, met 48 kilo aan gevangen vis. Rick moet het in deze ranglijst wel afleggen tegen zijn maatje Lex Immers. Daarover later meer.

6 Max Huiberts

“Dikke vis joh,” zegt Max Huiberts terwijl je trots aan de waterkant staat met een karper in je handen. “Hoeveel kilo is dat, hé?” vraagt hij. Je denkt even na en probeert in te schatten hoe zwaar de karper die je tegen je borst klemt eigenlijk is. Hij lijkt te zijn gekrompen in vergelijking met een paar seconden geleden. “Champion Vistripper 1998,” zegt Huiberts, voordat je kunt antwoorden. “86 centimeter schoon aan de haak, gek.” De sfeer slaat om, opeens staat Huiberts wijdbeens voor je. “Je moet niet fucken met mij, hè. Jij weet helemaal niks van mij, jongen. Dit is mijn plek,” zegt hij harder, vervaarlijk zwaaiend met de hengel. Een paar seconden later tilt hij een monsterlijke vis uit het water, terwijl hij je strak aankijkt. “Who do you think you are? I am!” buldert Huiberts. Het zijn de laatste woorden die je hoort voordat je wegrent, steeds harder, je vis op het droge achterlatend.

Max Huiberts met een vis. (Foto via Beunk De Kleine)

5 Theo Lucius

Laten we eerlijk zijn: 2020 is een kutjaar voor Theo Lucius. Door het vuurwerkverbod is ongestoord vuurpijlen de lucht in knallen onmogelijk voor Boem Boem Theo, en tijdens een huisfeestje een flinke slok gloeiend hete kaarsvet langs je huig naar binnen laten glijden is ook opeens frowned upon. Maar weet je wie er altijd voor je zijn, corona of niet? Vissen. Karpers, grote modderkruipers, snoekbaarzen, witvinriviergrondels, brasems. Als het maar zwemt, is Theo tevreden. Bonuspunten voor het petje – onmisbaar tijdens het vissen – en de regenjas.

Theo Lucius met een vis. (Foto via Sportvisserij Nederland)

4 Dick Jol

Dick Jol staat hoog in deze ranglijst, omdat we bang zijn dat hij anders met een hakbijl of steigerdeel achter ons aan komt rennen. Los daarvan is de voormalig voetballer en scheidsrechter ook een visser in hart en nieren. In een interview met Hét VISBlad omschrijft Jol zijn ideale vismaat: “Rustig, betrouwbaar, netjes, geen zeurkous en iemand met wie je zowel uren over van alles kan praten als zwijgen.” Helder. Ook lezen we dat Jol houdt van big game vissen, waarvoor hij trips maakt naar de Kaapverdische Eilanden en Kenia. Dan ben je een echte.

Dick Jol met een vis. (Foto via Sportvisserij Nederland)

3 Patrick Kluivert

Patrick Kluivert komt hier rechtstreeks uit een Bad Boys-film gelopen, met zijn bodywarmer vol gadgets, zwarte outfit, glimmende horloge en snelle zonnebril. En kijk die vis, wat een joekel. Patje houdt hem ook schandalig vast, aan de lip, waardoor de vis een mooie, verbaasde look krijgt. Het ene moment lig je rustig te zwemmen, het andere moment word je gehengeld door de man die de winnende goal maakte in de Champions League-finale van 1995. Niemand in deze lijst ziet er vissend zo cool uit als Patje Kluivert.

https://twitter.com/ftbllrswanimals/status/578896661432381440

2 Lex Immers

Lex Immers is zo iemand die nachtenlang in een tent naast een vervuilde beek slaapt en maar over één ding droomt: het vangen van eng grote vissen (waarna hij ze bij hun middel grijpt, bewonderend ‘mafkees’ mompelt, en op de gevoelige plaat zet). Eigenlijk doet hij alles goed: de nachtelijke foto, het aangeven van gewicht en plaats delict, de ietwat verwilderde blik in z’n ogen. Hij is een professional, dat zie je aan de nachtlamp op zijn Haagse hoofd. Op Lex Immers’ instagramaccount zijn meerdere vette, ranzige vissen te zien – hij is trots op z’n vangst, zoals het hoort. Ooit, na zijn carrière, zal hij deze ranglijst aanvoeren. Maar voor nu is hij als Cristiano Ronaldo in de jaren dat Lionel Messi de Ballon D’Or won.

1 Kofi Mensah

Kofi Mensah had een prima carrière als profvoetballer, bij clubs als Ajax en NAC Breda. Daar zie je niks van terug op zijn Instagram. Wat je wel ziet? Vissen. Teringveel vissen. Monstervissen. Kofi lachend met een monstervis. Kofi bloedserieus met een monstervis. Kofi slowmotion in actie, in gevecht met een monstervis. Kofi in zwart-wit met een monstervis. Kofi met een zonnebril op, met een monstervis. Kofi hurkend, zittend en staand met monstervissen. Kofi in de zomer en winter met monstervissen. Kofi met funky mutsen en petjes, met monstervissen. Geen voetballer heeft zijn social media zo gewijd aan vissen. De oeuvreprijs kan naar niemand anders gaan: Kofi Mensah is de viskoning van de voetbalwereld.

https://www.instagram.com/p/B4VU9WdHK30/

