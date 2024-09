Allround superster Kiki Weerts opent morgen haar rock-‘n-roll-tentoonstelling

Even een statement: er zijn in Nederland maar weinig bands die zo authentiek zijn als De Giletjes, en dat is eigenlijk ontzettend zonde. De ‘meidengroep’ snijdt maatschappelijk relevante onderwerpen aan, zoals ganzenlevers en enorme roze vibrators, en doet dat nooit zonder een potje herrie te maken. Toch krijgen ze lang niet genoeg aandacht, maar gelukkig hebben ze onlangs een heel nummer aan zichzelf opgedragen. Niet geheel toevallig heet het De Giletjes en van dat liedje hebben wij de kleurrijke video ­­in première.

En om het allemaal nog mooier te maken opent zangeres, allround rockster en kunstenaar Kiki Weerts vrijdag de tentoonstelling van haar nieuwe werk in Gallery Vriend van Bavink. Naast een drankje doen aan de door haar geschilderde bikerbar kun je je daar vergapen aan een grote verzameling posters en schilderijen. Ze maakte deze bonte collectie door de jaren heen voor bands, feestjes en festivals. Daarnaast is er ook nog een modeshow waarin ze haar customized jasjes laat zien, en uiteraard is er ook muziek van onder andere De Giletjes, NEED en The Kaak. Je hebt helemaal geen reden om niet te gaan dus.



Wij mochten alvast een kijkje nemen op de expositie, waarbij we wat foto’s maakten en even bijkletsten met Kiki.



Noisey: Toen ik jullie nummer Foie Gras Junkie hoorde dacht ik: hèhè, eindelijk kan ik mijn haat voor ganzen met iemand delen.

Kiki: Ja, ze lopen echt in grote getalen over straat. In de weg, vaak. Ze zijn ook heel dom, kijken helemaal niet uit bij het oversteken. Misschien hebben ze gewoon schijt.



Maakt dat ze punk?

Nee, dan vind ik een wandelende tak meer punk. Een hele spitse vorm hebben die. Rotganzen vind ik wel cool, maar alleen door de naam.



Over namen gesproken: hoezo heten jullie De Giletjes?

Het is gewoon een heel fijn kledingstuk, mijn favoriete misschien wel. Het zit altijd goed en daarnaast is het ook gewoon een mooi woord. Ik denk dat ik gisteren voor het laatst een giletje aanhad. Vroeger hadden Janneke – die ook deze clip heeft gemaakt – en ik een denkbeeldige familie ontwikkeld. We schreven verhalen over die familie, en de meerderheid van de familieleden droeg een gilet.



Was dat een bekakte familie?

Vooral heel glamorous. De vader was bodyguard en de moeder was filmster in The Bold and the Beautiful.



Vrijdag open je een expositie met allemaal handgeschilderde rock-‘n-rollposters. Ben je daar lang mee bezig geweest?

Met het schilderen ongeveer twee jaar, maar ik doe dit al veel langer. Posters voor feestjes en kermissen, maar ook schilderingen op jassen. Er is ook een modeshow vrijdag, waar mensen mijn jasjes dragen. Het is geen voorwaarde dat ik fan ben van een band als ik een poster voor ze maak, maar over het algemeen vind ik de muziek wel leuk. Veel van de mensen die ik heb geschilderd zijn wel kennissen van me.



Kunnen we als je hier klaar mee bent snel meer muziek verwachten van De Giletjes?

We zitten er wel aan te denken om de studio in te gaan binnenkort, we hebben nu voor al onze nummers een clip gemaakt, wat niet zo gek is met een clipmaakster in de band. Maar dat maakt het ook extra leuk om weer iets nieuws op te nemen. Ach, het kost ook wel weer veel geld om de studio in te duiken. Wie weet.



De tentoonstelling Kiki Expo Fest wordt morgen geopend vanaf 17:00 op de Geldersekade 30 in Amsterdam. Kijk tot die tijd naar de clip, en de foto’s die we hebben geschoten van de expositieruimte.