Almere DEZE WEEK is een youtubekanaal vol fascinerende misbaksels

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw. In deze rubriek vissen we elke keer één krent uit die enorme hoeveelheid pap, en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Deze week is die krent het youtubekanaal van Almere DEZE WEEK.

Youtubekanaal: Almere DEZE WEEK

Wat is het: Het youtubekanaal van Almere DEZE WEEK, een huis-aan-huisblad waarin de bewoners van de parel van Flevoland op de hoogte worden gehouden van de laatste ditjes en datjes. Het youtubekanaal heeft niemand minder dan de burgemeester van de stad, Franc Weerwind, weten te strikken voor een wekelijkse vlog.

Waarom het fantastisch is: Er moet een dag geweest zijn waarop iemand op de redactie van Almere DEZE WEEK een ingeving kreeg. YouTube, dat is de toekomst, moet deze persoon gedacht hebben. Sindsdien maken de goede mensen van Almere DEZE WEEK videocontent. Met je tijd meegaan, heet dat. Het leuke hieraan is dat niemand bedacht lijkt te hebben dat voor het maken van video’s enig verstand van het maken van video’s best essentieel is. Dat levert filmpjes op die zo uit de lucht gegrepen zijn dat ze een eigen zaal in een museum voor moderne kunst verdienen. Neem het videokunstwerk hieronder, waarin de kijker meegenomen wordt op de wisselbaan A6/A1.

Bekijk deze video, en bedenk dan dat er iemand geweest moet zijn die dacht dat er een doelgroep voor deze video is – als je denkt dat niemand ‘m wil zien kan je zo’n video immers net zo goed niet op je kanaal zetten, of überhaupt niet maken.

Dat er toch iemand is die wel heeft gedacht dat deze video een aanvulling was op de rijke collectie video’s die al op YouTube stonden, is voer voor sociologen die dieper in de aard van de Almeerder willen graven. Dat er bijna vierhonderd mensen zijn die daadwerkelijk naar deze video hebben gekeken zegt misschien nog wel meer.

De vlogs van burgemeester Franc Weerwind zijn een nieuw bewijs voor het totale gebrek aan expertise in het maken van boeiende video’s, waardoor die video’s verwarrend genoeg toch weer boeiend worden. De eerste video in de serie Franc’s Vlog verscheen deze week, maar laten we eerst eens kijken naar de aankondiging van de serie, die vorige week op het kanaal verscheen.

De manier waarop Franc in deze video in een net iets te lang shot komt aanlopen doet sterk denken aan de legendarische zomercolumns van de NOS, die we sinds afgelopen zomer helaas moeten missen. Na het openingsshot wordt deze video eigenlijk alleen maar beter. Het lijkt wel alsof de burgemeester tijdens het opnemen van dit filmpje een enorme onzichtbare joint aan het roken is. Niet alleen lijken zijn ogen steeds verder te sluiten en steeds roder te worden, hij komt ook nauwelijks meer uit zijn woorden.

Deze week verscheen de langverwachte eerste echte vlog van Franc. Het was misschien een klein beetje teleurstellend dat de vlog zelf korter duurde dan de aankondiging ervan, maar dat is een detail dat de pret geenszins mag drukken.

In deze vlog profileert Franc zich als een soort Trump. Niet dat hij opeens een inreisverbod voor Amsterdammers wil instellen, maar net als de Amerikaanse president gooit hij er een handvol holle termen tegenaan om te verhullen dat hij eigenlijk precies niks zegt. Misschien is het de spanning van zijn eerste vlog, maar Franc vergeet even uit te leggen wie hij is, waar hij is, wat in godsnaam het G-panel is, en waarom hij ons er in zijn vlog mee lastigvalt. Bovendien houdt Franc er nogal een afwijkend idee van ‘enthousiast’, ‘betrokken’ en ‘energiek’ op na. In het enige shot van het G-panel dat in de video zit zien we één persoon zich uitrekken, terwijl de man naast hem een gaap slaakt die dieper is dan alle teksten uit het oeuvre van Bløf bij elkaar.

Toch is het belangrijk dat dit kanaal bestaat. Niet alleen zijn de video’s door al het onbedoelde ongemak een lust voor het oog, ze herinneren de youtubegemeenschap er bovendien aan dat vloggen wel degelijk een vak is.