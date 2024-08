Als Boef reclame maakt voor de cryptomunt Gulden, dan moet het wel mainstream worden

Headerfoto van Rebecca Camphens.

Toen ik een paar weken geleden in een chatbox van Guldenafficionado’s dook, bleek dat de handelaren niet zoveel van de hypes en koersschommelingen van Bitcoin moesten hebben. Het waren degelijke mensen die in Gulden handelden: taxichauffeurs lieten zich ermee betalen, je kon er een biertje mee kopen in een Gronings café en dat was het wel zo’n beetje.



De munt staat op het moment van schrijven op een lullige 93ste plaats van de Crypto Currency Market Cap, de index die bijhoudt hoeveel er van een bepaalde cryptomunt wordt verhandeld. Dat vinden de oprichters niet zo erg, want ze willen rustig doorwerken aan een betere techniek voordat ze de app echt gaan lanceren. “Ik wil nog steeds even geen interviews geven,” zegt oprichter Rijk Plasman als ik hem vraag om een update.

Ongeduldig

De Gulden is binnen de cryptocurrencies het verlegen jongetje dat in een hoekje van de kamer rustig werkt aan wereldheerschappij. Maar in de chatbox worden ze een beetje ongeduldig. Dat merk ik als ik in het onderwerp #marketing duik. Ze beramen er plannen om te zorgen dat Coolblue ook Guldens gaat accepteren. “Heb de grote Coolblue-baas in mijn netwerk, kan interessant zijn voor jullie marketeers,” zegt ene kansrijknl.

Dat ongeduld zie je ook bij Pablo Slenders (30) die Gulden Magazine heeft opgericht. Als ik hem bel, zegt hij dat hij het “vet” vindt om “inspirerende verhalen over Gulden te verzamelen en te verspreiden”. Het magazine moet worden uitgedeeld bij winkels en bedrijven om ze over te halen Guldens te accepteren.

Hij is niet de enige die meer publiciteit wil. Nadat ik mijn vorige stuk publiceerde, werd er in appgroepen gezegd dat ze het artikel gingen boosten en delen op social media. Pumpen, noemen ze dat. “Dat is goed voor de koers,” zegt Slenders. Want als meer mensen Guldens willen kopen, worden ze ook meer waard. Dan helpt een promo van een Bekende Nederlander natuurlijk ook. Al helemaal als dat een van de meest gestreamde artiesten van Nederland is.

En toen kwam het snapje van boef072. “Ik ben weer terug op guldens,” stond erbij. Boef deelde het op snapchat voor duizenden volgers.

Dat had ik niet zien aankomen. Dat Faberyayo en Abel in een nummer losgaan over cryptocurrency snap ik, nu je bijna vijfduizend dollar moet betalen voor een Bitcoin en handelaren in Ether miljonair zijn. Maar de Gulden?

‘Verduurzamen’

Toch is het ook weer niet zo gek als je kijkt hoe Boef met zijn geld omgaat. In NRC zei hij dat hij de laatste tijd vooral bezig is om zijn geld te “verduurzamen”, misschien wel door een McDonalds te beginnen. Veel duidelijker werden zijn plannen niet. Nu komt de aap uit de mouw en blijkt dat hij bij de timide Gulden-handelaren aan boord is gegaan.

“De koers schoot de dag daarna wel even omhoog,” zegt Slenders. “Boef is natuurlijk slim genoeg om de Gulden bij zijn followers te pumpen, hij heeft duizenden volgers. Dan worden zijn Guldens ook meer waard.”



In de chatbox kwam het meteen een beetje tot ontlading. “Als Boef heeft geïnvesteerd, vraag ik me af wanneer Ali B hem volgt,” schreef ene Edwin.

Zo zie je maar weer dat de Gulden nu misschien toch een grotere hype kan worden dan we dachten.



Kebab

Maar wacht! Er is meer. Als je bij een döner kebabzaak Has aan de Coolsingel een broodje koopt en met Guldens betaalt, krijg je het tweede broodje gratis. Deze week crowdfunden de Gulden-handelaren een paar duizend euro om in Rotterdam honderdduizend folders te verspreiden, waarmee ze de Rotterdammers massaal aan de kebab willen krijgen, die ze natuurlijk met Gulden moeten betalen.

Binnen 24 uur was bijna al het geld binnen. “Laat VICE Money weten dat Rotterdammers op hun brievenbus moeten letten,” zei ene Richard in de chatbox. Worden die timide mannetjes toch ineens cowboys. Zo zie je maar weer wat de cryptokoorts met je kan doen.

