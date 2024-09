Als deze muziek uit Antigua en Barbuda geen glimlach op je gezicht tovert, ben je helaas onlangs overleden

Antigua en Barbuda is een eilandstaat die deel uitmaakt van de Bovenwindse Eilanden in de Kleine Antillen. Het is er het hele jaar door tropisch warm en het ziet eruit zoals het een paradijs betaamt. De eilanden werden in 1632 gekoloniseerd door Engeland, en de voertaal op Antigua en Barbuda is dan ook Engels.

Een van de muziekstromingen die ontstond na de afschaffing van slavernij op de eilanden is benna. Volgens Wikipedia lijkt dat op calypso. Dat geloof ik meteen, want zo groot is mijn kennis hierover nou ook weer niet. Ik ontdek het allemaal terwijl ik dit stukje typ!

Wat ik wel weet, is dat dit een afspeellijst met elf benna-liedjes is. Wat ik ook weet, is dat je dit moet luisteren als je zin hebt om een grote glimlach op je hoofd te hebben. Terwijl ik dit schrijf is het heel lekker weer, en ik hoop dat het dat ook is terwijl je dit leest, zodat je benna kunt ervaren met toepasselijke temperaturen. Al deze liedjes zijn geschreven en opgenomen door Shelly Tobitt in de jaren negentig, en de opnamekwaliteit is dan ook sympathiek te noemen. Hij heeft ze op YouTube gezet, voorzien van commentaar. De artiesten waar hij mee werkte hebben namen als Lord Heels, Lady Cauliflower, Calypso Jim en Nature Boy en mijn god wat ben ik vrolijk dankzij deze liedjes.

Als je van muziek houdt met iets meer production value en hitpotentie, luister dan eens naar Tian Winter. Ik noem hem in de ondertitel van dit stuk de Antiguaanse Popcaan, maar of dat echt terecht is, weet ik niet. Oordeel zelf maar! Ik krijg er in elk geval meteen zin van om lekker plakkerig en dicht tegen iemand aan te dansen. Oh en wow, die bitcrusher op één minuut tien. Fantastisch!







Om af te sluiten is hier een opzwepend soca-lied van Ezzy Ratigan. Ik kreeg deze getipt van mijn collega Souf van Noisey, die een keer op Antigua is geweest, en daar dit lied heel vaak hoorde. Ik was een half uurtje ziek van jaloezie, maar besloot toen om zelf gewoon een ticket te boeken naar Antigua. Als je zin hebt, mag je wel mee!