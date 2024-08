Als escort hou je ook weleens aseksuele mannen gezelschap

Olga is 25 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft. Lees hier Olga’s andere VICE-columns.

Mousa* schrijft me een lange email. Hij begint met “Dear Miss” en zegt dat ik op mijn foto’s een “boyish charm” heb, omdat ik geen make-up draag. Hij waardeert dat, en noemt me een mooie jonge vrouw. Hij gooit zijn charmes in de strijd en is veel voorzichtiger met zijn woorden dan sommige seksverzoeken die ik ontvang.

Ik vraag Mousa wat hij zoekt. Complimenten zijn leuk, maar ook oppervlakkig. Ik wil weten waar hij zijn zinnen op heeft gezet. Mousa antwoordt klef, hij vertelt me dat-ie van vrouwen houdt, van alle vrouwen, van vrouwelijkheid. Hij heeft geen interesse in een relatie, zegt hij erbij. Hij heeft namelijk zijn leven zelfstandig opgebouwd en weet niet hoe een vrouw daarin zou passen. Toch heeft hij zin in vrouwelijk gezelschap: “Female energy”, schrijft hij. Hij wil me in de watten leggen.

Mousa stelt voor om voor me te koken. Een restaurant bezoeken vindt hij net iets te spannend, hij wil geen bekenden tegenkomen. Hij verwacht geen fysiek contact en schrijft dat hij dat nooit van een vrouw zou verwachten. Alle vrouwen zijn prinsessen en zo moeten ze ook behandeld worden, volgens hem. Mousa ziet er op zijn foto’s heel schattig uit, anders dan ik me had voorgesteld. Hij is begin vijftig, maar ziet er niet ouder uit dan veertig. Hij draagt felgekleurde poloshirts en heeft een bos donkere krullen. Ik besluit om op zijn voorstel in te gaan, en vind het best spannend dat het meteen bij ‘m thuis is.

Mousa woont in de Jordaan. Ik geef het adres aan een vriendin van me, je weet maar nooit. Hij ontvangt me als een koningin en neemt m’n jas aan, schenkt een glas cava in, en vraagt voortdurend of ik het niet te koud, of warm heb. Mousa heeft overduidelijk z’n best gedaan om er goed uit te zien vanavond. Hij is kleiner en smaller dan ik dacht. Ik merk dat hij zenuwachtig is, en ik probeer die zenuwen de kop in te drukken door het over het eten te hebben. Dat ik vegetarisch ben lijkt hij vergeten te zijn, hij heeft vleespasteitjes gekocht bij de traiteur.

Ik loop wat in zijn appartement rond. “Make yourself at home!”, roept hij me na. Hij heeft enorm veel boeken, over geschiedenis, maar ook over mode. Zijn appartement is stijlvol ingericht met verfijnde meubels en tapijten. Het lijkt een verlengde te zijn van zijn elegantie. Ik kijk naar de boektitels en bedenk vragen die ik hem zou kunnen stellen tijdens het eten. Mousa verwacht natuurlijk wel dat ik goed gezelschap ben. Het is misschien niet spontaan, maar wel een beginpunt.

Mousa is geboren in Tunesië, maar woont ruim twintig jaar in Amsterdam. Zijn appartement kocht hij in zijn eerste maand in Nederland, hij noemt het een “lucky guess”. Hij heeft een drukke baan, waarvoor hij luxe-artikelen importeert en ze daarna verkoopt aan tax-free winkels in luchthavens. Een lucratieve business, maar slopend, vertelt hij, omdat hij moet werken met mensen in verschillende tijdzones.

Als het even stil is maakt hij een opmerking over de kunstmatigheid van deze afspraak. Ik beaam zijn opmerking, en zie een kans om te vragen waarom hij me nou precies heeft uitgenodigd, en of hij ervaring heeft met escorts. De titel escort vindt-ie vervelend, en noemt het liever gezelschap. Hij vertelt dat hij nooit goed is geweest met vrouwen, en te verlegen om ze aan te spreken. Online daten vindt hij comfortabeler, maar vrouwen van zijn leeftijd zijn altijd op zoek naar een partner om oud mee te worden, volgens hem. Dat kan hij niet bieden, dus blijft het bij gezelschap.

Mousa heeft nog nooit betaald voor seks, omdat hij eigenlijk geen interesse heeft in intimiteit. Ik laat voorzichtig het woord ‘aseksueel’ vallen. “Zo zou je het wel kunnen noemen,” zegt hij. Hij kijkt graag naar vrouwen, maar seks hoeft-ie niet. Ik begrijp nu beter waarom hij totaal geen fysieke interesse toont. Ik vraag hem of het voor hem voldoende is om elkaar op deze afspraak niet aan te raken.

Dat vindt hij prima. Hij vertelt dat hij vrouwen graag het hof maakt, en inspirerend vindt. Ik weet te weinig over aseksualiteit en vind het brutaal om erop door te vragen.

Het is na een tijdje heel duidelijk wat Mousa en ik van elkaar verwachten. Dat vind ik prettig. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet stiekem op seks uit is. Als je als escort besluit om met iemand te slapen ontstaat er een nieuwe dynamiek. Je weet niet hoe iemand in bed is, wat zijn of haar verwachtingen zijn, wat ze opwindend vinden. Maar er wordt wel verondersteld dat je iemand laat genieten. Je moet iemand goed kunnen aanvoelen, want zelden worden die wensen van tevoren uitgesproken. De wensen van Mousa zijn helder.

Na het eten schenkt hij nog een glas cava in. Hij wil me een cadeau geven. In de woonkamer liggen drie lingeriesetjes klaar, het lijkt alsof ze speciaal zijn klaargelegd voor een fotoshoot. Mousa vraagt me welke mijn favoriet is, want die mag ik hebben. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, want ik vind ze stiekem niet zo mooi. Ze zijn oubollig. Mousa zegt dat hij dacht te zien aan mijn foto’s dat ik maat 36 heb. De setjes die ik zie zijn veel te klein. Toch kies ik er eentje uit, om hem te plezieren. Ik weet niet zo goed hoe ik moet reageren, dus ik vraag hem of hij verwacht dat ik ze aantrek, en het laat zien. Hij wijst naar mijn rugtas en zegt dat ik het gewoon mag hebben. Hij wil dat ik me mooi en vrouwelijk voel, en hij vindt het leuk dat ik misschien wel aan hem denk als ik ‘t draag.

We kletsen nog wat met elkaar, hij maakt geen enkele avances. Wanneer ik thuiskom ben ik een beetje in de war. Hij lijkt me zo’n lieve man, en ik ben verbaasd dat hij het moeilijk vindt om een vriendin te vinden. Maar later bedenk ik me dat het misschien wel te maken zou kunnen hebben met zijn aseksualiteit. Hij houdt vrouwen op een bepaalde afstand. Op die manier verwachten ze niet van hem om toch seksueel te zijn. Afspreken met vrouwen die hij een avond lang kan verwennen is dan geen slechte oplossing, om toch die vrouwelijke energie te voelen. Na dit besef pas ik het lingeriesetje, en krijg ik het slipje niet eens over mijn billen.

*De naam Mousa is gefingeerd. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.





