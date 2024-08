Als escort moet je soms ook oude mannen in slaap knuffelen

Olga is 25 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft. Lees hier Olga’s andere VICE-columns.

Op Arnold’s profiel lees ik dat hij aanzienlijk ouder is dan de meeste mannen die actief zijn op de website. Hij is 67 en zijn profielfoto is hartstikke wazig. Arnold stuurt me een bericht en omschrijft wat hij verwacht van ons afspraakje. Hij geniet ervan om te kletsen met jonge mensen, zegt hij, maar het gebeurt te weinig. Hij wil gedachten en verhalen uitwisselen, en samen ontspannen. Ik vind het charmant, maar ik wil er zeker van zijn dat we dezelfde verwachtingen hebben. Ik wil weten of het niet een versiertrucje is, en hij met me naar bed wil. Ik ben bang dat de afspraak misgaat als dat zo is.

Videos by VICE

Arnold schrijft dat hij het leuk zou vinden om me uit eten te nemen, want hij is binnenkort in Nederland voor zijn werk. Hij schrijft dat we het tijdens het eten verder kunnen hebben over wat we van ons afspraakje verwachten. En als we het niet eens zijn, zegt hij, kan ik gewoon naar huis gaan. Een paar dagen later spreken we af in een Italiaans restaurant. Het is dinsdagavond en het restaurant is bijna helemaal leeg, waardoor we ongestoord kunnen praten. Arnold leek schuchter en voorzichtig in zijn sms-contact maar tijdens het eten praat hij zonder omwegen over wat hij verwacht. Hij is getrouwd en omschrijft zijn huwelijk als een warme vriendschap.

Een paar jaar geleden is hij gesteriliseerd, en daarom heeft hij een stuk minder zin in seks. Met een jonge vrouw naar bed gaan vindt hij te ver gaan, zegt hij. Hij vertelt me dat-ie ‘t mist om lang te tafelen in een restaurant, en die avonden te eindigen op de bank met een flesje wijn. Hij vraagt me aarzelend of ik het zou toestaan om hem te knuffelen. Hij knuffelt nooit meer, en mist de fysieke aanrakingen.

Hij is al meer dan 35 jaar getrouwd en Arnold vertelt me dat hij gewend is dat zijn vrouw hem in de ochtend uitzwaait en hem ’s avonds weer verwelkomt. Hij vindt het moeilijk om ’s avonds alleen te zijn als hij op zakenreis is.

Hij wil dat ik met hem meega naar zijn appartement. Ik ben nog even op mijn hoede, want ‘knuffelen’ zou nog altijd codetaal kunnen zijn voor iets anders. Maar Arnold onderstreept nogmaals dat-ie geen seks wil. Ik bedenk me dat Arnold vast ook geen vrienden heeft om mee te knuffelen. Ik begrijp het wel, want het werkt verzachtend om een ander warm lichaam dichtbij je te hebben. Ik ga akkoord. Arnold is ondanks zijn leeftijd best aantrekkelijk. Hij lijkt me bovendien ongevaarlijk en ik vind hem charmant. Ik drink één glas wijn en Arnold de rest van de fles. We lopen samen naar zijn appartement toe.

Het gehuurde appartement is zakelijk ingericht. Het heeft een grote keuken met alles erop en eraan. Ik vraag me af wie überhaupt weleens tijd maakt om te koken tijdens een zakenreis. Arnold zet de televisie aan en stelt voor dat we samen op de bank gaan zitten. Hij vraagt me of hij zijn hoofd op mijn benen mag leggen. Hij neemt vervolgens de hele bank in beslag. Het wordt al snel duidelijk dat hij het vooral fijn vindt dat ik hem aanraak, niet andersom.

Na wat verschillende houdingen uit te proberen ligt Arnold met zijn hoofd op mijn schoot. Ik streel hem door zijn haar, en zo nu en dan over zijn schouders. Hij houdt met één hand voorzichtig mijn kuit vast. Zo zitten we een poosje. Arnold ademt zo rustig dat ik denk dat hij in slaap valt. Al snel zwijgen we allebei en luisteren we naar het geruis van de televisie.

Arnold staat na een uurtje plotseling op en zegt dat het bedtijd is. Hij vraagt me hoe ik me voel, en of ik niet te moe geworden ben. Hij zegt dat ik ook mag blijven slapen. Hoewel ik me ontspannen voel door het glas wijn en de strelende repetitieve bewegingen, ga ik niet in op zijn vraag. Hij wil me nog wat vragen merk ik, maar hij aarzelt even. Hij zegt me dat hij het fijn zou vinden als ik nog even bij hem in bed kom liggen. Ik mag naar huis gaan wanneer ik wil, benadrukt-ie.

Ik kan nog wel een half uurtje blijven en ik vind het gezellig met Arnold, dus ik volg hem naar de slaapkamer. Hij trekt zijn pyjama aan en ik doe mijn schoenen en trui uit. In bed komt hij dicht tegen me aan liggen. Ik blijf rechtop zitten zodat ik niet in slaap val. Arnold dommelt weg. Ik luister naar zijn ademhaling, die steeds langzamer wordt.

Ik vind het fijn dat Arnold me zo vertrouwt. Een paar uur geleden kenden we elkaar nog niet en nu ligt hij rustig tegen me aan te slapen. Met elkaar slapen is misschien wel het intiemste dat je kan doen. In gedachten maak ik een opzetje voor het essay dat ik morgen moet schrijven. Halverwege die gedachte hoor ik Arnold snurken.

Het wordt tijd om naar huis te gaan. Ik fluister zachtjes dat ik ga, waarop Arnold iets onverstaanbaars pruttelt. Ik glijd uit het bed en loop stilletjes richting de voordeur. Terwijl ik ‘m opendoe hoor ik Arnold nog lichtjes zoemen.