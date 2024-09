Als Hodor geen kreupele kinderen redt in Game of Thrones, draait hij house in clubs

Vanavond geeft Hodor een dj-set in Rotterdam. Hodor. Hodor? Hodor! Die paar mensen die de afgelopen jaren niet zijn bezweken onder sociale druk of simpelweg een aversie hebben tegen draken en ander fantasiegeneuzel, zullen niet weten wat dat vreemde woord betekent. Wie de serie Game of Thrones wél heeft gezien, weet dat het een verbastering is van ‘hold the door’, wat het personage van de reusachtige acteur Kristian Nairn als een bezetene seizoenenlang blijft roepen. In de serie krijgt hij de ondankbare taak een verlamd kind op een slee door de sneeuw te trekken, om zo de zeven koninkrijken te redden. Als hij daar eventjes niet mee bezig is, draait hij house in clubs, waarbij hij nu op een tour is, die A Rave of Thrones heet. We spraken hem over zijn liefde voor clubcultuur, Keltische muziek en verkleedpartijtjes.

Iedereen kent je als de gast die in Game of Thrones enkel ‘Hodor’ kan zeggen. Voor veel mensen komt het als een verrassing dat je ook al jaren dj bent.

Dat is interessant, want voordat Game of Thrones begon, kende iedereen mij als dj. Toen kreeg ik een soortgelijke reactie op het feit dat ik in de serie ging spelen. Clubcultuur, en in het specifiek gayclubcultuur, was zeer belangrijk toen ik opgroeide. Zoals de meeste mensen werkte ik van negen tot vijf, en naar de club gaan was mijn manier van bij mijn ‘stam’ zijn. De pulserende, hypnotiserende baslijnen van house ontwaakten een soort vuur in mij. Mijn vrienden hielden meer van commerciële muziek, ik was altijd degene die vooraan de dj stond te bekijken.

Je noemde al house, maar wat luister je nog meer als je niet tegen White Walkers vecht of kreupele kinderen beschermt?

Dat ligt er een beetje aan, ik heb een hele brede muzieksmaak. Als ik op reis ben, en dat komt vaak voor, luister ik vooral Keltische muziek die me doet denken aan thuis. Denk aan een artiest als Cara Dillon. Ook kan ik geen genoeg krijgen van Kate Bush en Björk en ik heb een fetisj voor jaren tachtig hairmetal!

Ik ben benieuwd wat je gaat spelen op de Rave of Thrones. Als ik mensen vertel dat ik daar heenga, nemen ze meteen aan dat je daar remixes van de Game of Thrones-soundtrack gaat draaien. Zou dat überhaupt werken?

Echt? Dat zou verschrikkelijk zijn! Nee, dat zou absoluut niet werken. Remixes van klassieke muziek zijn op z’n best bedenkelijk. Ik heb wel ergens een bootleg-remix liggen van de Game of Thrones-intro die ik soms in mijn set gooi, maar die is verre van perfect. Het is moeilijk om dat soort dingen te vertalen naar de club. Mijn sets zijn altijd four to the floor-house. Dat is altijd zo geweest en zal nooit veranderen.

Werkt die muziek ook bij Game of Thrones-fans?

Die bootleg-remix die ik al noemde werkt altijd. Het is altijd een groot feest – ik heb geleerd het publiek aan te voelen en zo merk ik of de club vooral bestaat uit fans van de serie of muziekliefhebbers in het algemeen. Als het die eerste categorie is, houd ik mijn set altijd vrolijk en licht verteerbaar. Bij de laatste categorie push ik het volledig.

Zijn er mensen die zich verkleden als Game of Thrones-personages tijdens je shows? En ga jij je vanavond verkleden? Het is tenslotte bijna Halloween.

Er zijn zeker mensen die zich verkleden! Het ligt eraan in welk land ik speel, maar op sommige plekken stoppen ze er veel werk in. In Australië verkleedt bijvoorbeeld iedereen zich, maar op andere plekken geven ze er niets om. Ik heb wel flink wat fantastische kostuums gezien op mijn tour. Zelf ga ik me niet verkleden. Ik krijg het te heet in de booth en mezelf kennende zou ik dan veel te snel in een CDJ blijven haken met mijn Dracula-cape.