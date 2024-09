En dan kleurt Nederland opeens paars

Frankrijk mag haar lavendelvelden hebben, Nederland heeft iets dat minstens zo speciaal is. Ieder jaar, aan het einde van de zomer, verliezen de heidelandschappen rondom Hilversum en Laren hun groene kleur en komen er tientallen tinten paars voor in de plaats. Het is een natuurverschijnsel dat ons land voor even in een ander daglicht zet, weet natuurfotograaf Albert Dros. Voor zijn serie Purple Dutch maakte hij tien foto’s om de natuur in al haar paarse glorie vast te leggen.

“Heide is een vegetatie die alleen in bepaalde landen voorkomt,” vertelt hij aan The Creators Project. “Dat heeft te maken met het zeeklimaat waarbij de luchtvochtigheid hoog is en de winters en zomers niet extreem zijn. Het paars ontstaat in het bloeiseizoen waarin de vegetatie voor een paar weken paars kleurt. Dat gebeurt alleen in augustus, dan zijn ze op hun mooist en bloeien ze het volst. Je krijgt elk jaar maar een paar kansen.”

Videos by VICE

Trees of Silence. “Er zijn hele mooie karakteristieke boeken in de heidelandschappen. De mist brengt op een perfecte manier een scheiding aan tussen de boomlijn en de paarse heide op de voorgrond.”

“De kleur van de heide komt op foto’s altijd anders over. Dit hangt sterk af van het licht. Avondlicht geeft een wat meer blauwe gloed, terwijl de ochtendzon vaak een fel paarse kleur geeft. Door hiermee te spelen, heb ik de heide op gevarieerde manieren proberen vast te leggen. Ook de ochtendmist speelt een grote rol. Hierdoor worden voorgrond en achtergrond mooi gescheiden en krijg je een heel erg dromerige sfeer.”

Als hij niet fotografeert, geeft Dros vaak rondleidingen aan toeristen. “Mensen kijken altijd maar naar het moois in het buitenland, terwijl er soms prachtig landschap te vinden is op een kwartiertje rijden van huis. Je gaat dingen normaal vinden en niet meer waarderen. Als ik toeristen rondleid, vinden ze onze ‘simpele’ landschappen juist prachtig en hun landschappen maar saai. Elke plek heeft zijn eigen charmes. Het gaat erom of je er open voor staat.”

Purple Hills. “Deze heuvels heten de Postbank. Het is een van de populairste plekken onder fotografen om de zonsopkomst vast te leggen.”

Rising Layers. “Wanneer de zon net op is en de mist nog dik is, is het heel fijn om met een telezoomlens te fotograferen en gebruik te maken van verschillende lagen in de compositie.”

Serenity. “Als de zon eenmaal hoger staat wordt het licht harder, maar dat maakt het mogelijk om hele mooie silhouetten te vangen.”

The Old Hag. “Deze boom is iconisch; hij is al lange tijd dood maar hij staat nog steeds. Het is altijd een uitdaging om de boom op een juiste manier te schieten omdat hij zo moeilijk binnen de compositie te vangen is.”

Character. “Zelfs nog voor zonsopkomst, als het eerste daglicht al aan de horizon verschijnt, is de atmosfeer op de heidegronden magisch, met grote karakteristieke bomen overal om je heen.”

Mushroom. “Een stormcel in de verte ziet eruit als een paddenstoel. Het geeft een surreëel gevoel in combinatie met het paarse heidelandschap.”

Mystery Morning. “De heuvels zijn niet de enige plek om deze paarse schoonheid te fotograferen. Het vlakke Hollandse landschap kan een prachtig gevoel van leegheid scheppen, met de mist die de bomen van de voorgrond scheiden.”

Dutch Africa. “Soms lijken de taferelen net alsof je op de Afrikaanse savanne staat, met een hele lege stemming en unieke bomen. In dit beeld zie je in de verte ook nog een ondergaande maan.”

Ga naar de website van Albert Dros voor meer van zijn natuurfotografie.