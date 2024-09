Afgelopen mei zat Rob Spence met zijn zwager en zijn vrouw in een restaurant in was at a Toronto. Toen een ober zijn bestelling van de 44-jarige filmmaker kwam opnamen, staarde een gloeiend rood oog naar hem terug. Hij leek wel op Arnold Schwarzenegger in The Terminator.

Volgens Spence had de ober het moeilijk om naar hem te kijken en niks te vragen over zijn cyborg-oog. Hij vroeg alleen: “Mag ik uw bestelling opnemen?”

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.