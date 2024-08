Als je als tiener onder de acne zat kan je daar jaren later nog mentaal onder lijden

Het is waarschijnlijk wel veilig om te stellen dat niemand zit te wachten op een acne-uitbraak. Gelukkig is het voor de meeste mensen maar een tijdelijk probleem, en daarbij iets dat te behandelen valt. Ook ontgroeien de meeste volwassenen het met de tijd.



Maar vanwege het sociale stigma dat heerst omtrent acne kunnen er dieperliggende psychologische effecten ontstaan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers aan de Universiteit van Limerick in Ierland. Het onderzoek, dat verscheen in PLOS One, onderzocht 271 mensen die acne hebben gehad. Uit hun antwoorden bleek een verband tussen het aannemen van negatieve percepties van mensen om hen heen — denk aan een treiterende stem die ‘puistenkop’ schreeuwt — en een hogere mate van psychologische klachten.

En mensen die een hogere mate van sociaal stigma hadden ondervonden (oftewel, er telkens mee geconfronteerd werden dat mensen acne smerig vinden) leden ook onder een hogere mate van angstige gevoelens en depressie. Ook hadden ze last van fysieke symptomen, zoals slecht slapen, hoofdpijn en maag-darmproblemen. Bij vrouwen bleek de impact groter en zij vertoonden meer symptomen dan mannen. Hoe erg de acne was speelde ook een rol: mensen met ergere gevallen hadden ook meer last van de gevolgen.

Met andere woorden: hoewel acne zelf redelijk onschuldig is, kan het negatieve sociale stigma eromheen langdurende, nadelige effecten op individuele mensen hebben. Vrouwen en mensen met ernstige acne ervaren deze gevolgen het meest. Eerder onderzoek heeft dit onderbelicht gelaten, volgens de auteurs van het onderzoek, en de resultaten van dit onderzoek onderstrepen de zeer negatieve gevolgen van de stigmatisering van acne.

“Uit eerder onderzoek wisten we al dat veel acne-patiënten negatieve gevoelens hebben bij hun toestand, maar we hebben nog nooit eerder een dergelijk direct verband kunnen leggen tussen de kwaliteit van leven en de perceptie van sociaal stigma rond acne,” aldus Aisling O’Donnell, mede-auteur van het onderzoek.

Dat suggereert dat er nog veel werk aan de winkel is in het destigmatiseren van acne. De onderzoekers merken bijvoorbeeld op dat er nog steeds zeer weinig mensen met acne worden afgebeeld in popcultuur, reclames en social media; dat negatieve representatie (of helemaal geen) ertoe kan leiden dat mensen zich gemarginaliseerd voelen en het gevoel krijgen dat ze niet aan de norm voldoen. Dit soort gevoelens kunnen depressies en angstgevoelens veroorzaken en zich zelfs manifesteren in fysieke symptomen, die veel meer gevolgen hebben dan de acne zelf.

Toch wijzen de onderzoekers ook op de acne-positieve beweging en social mediacampagnes als #FreeThePimple als goede eerste stappen. Representatie kan ervoor zorgen dat mensen zich beseffen dat ze meer zijn dan hun acne, maar zoals geldt voor veel problemen omtrent stigmatisering en geestelijke gezondheid, kan er altijd meer gedaan worden.