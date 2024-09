Als je dacht dat betonnen blokken niet konden zweven, dan heb je het verkeerd

Je zag misschien al eens kamerplanten of zelfs een volledig huis zweven. Maar ik durf te wedden dat je – volledig toerekeningsvatbaar – nog nooit een blok beton hebt zien vliegen. Het Amsterdamse Studio Drift maakt dat waanidee nu werkelijkheid. Tijdens The Armory Show in New York hebben laten ze voor het eerst hun nieuwste werk zien: een enorm blok beton dat drie meter boven je hoofd zweeft.

De Drifter is een monoliet van 4 meter lang en 2 meter hoog en breed. De bewegende sculptuur roept dubbele gevoelens op: het lijkt tonnen te wegen en tegelijkertijd gewichtloos door de ruimte te zweven. Het verwarrende en betoverende zicht zorgt ervoor dat dit werk zich onderscheid van de meer dan 200 andere werken van de Pace Gallery in New York, waar het werk nu te zien is.

Gif door de auteur

“We wilden iets maken waarvan iedereen denkt dat het onmogelijk is,” vertelt Lonneke Gordijn van Studio Drift. Ralph Nauta, de andere helft van Studio Drift, springt haar bij en zegt: “Als we iets bedenken, kan het soms tien tot twintig jaar duren om iets af te werken. Maar dat doet er helemaal niet toe.”

Het idee van de installatie is gebaseerd op het boek Utopia van Thomas Moore, waar een theoretische substantie het alternatief is voor de brakke huizen gemaakt van zware stenen. Honderd jaar later is beton geen utopie meer, maar zelfs een van de meest gebruikte bouwmaterialen. “Iets wat ooit sciencefiction was, is normaal geworden en wordt zelfs als iets saais gezien,” vertelt Gordijn. “In Drifter dwaalt het systeem waarop onze wereld is gebouwd letterlijk rond.”

Op het eerste zicht, lijkt de grote blok door magneten of magie te zweven in de lucht. Net zoals het feit dat een goochelaar zijn trucjes niet verklapt, is het duo is onvermurwbaar als we vragen naar details van hoe Drifter nu precies werkt. “De grootste uitdaging is om alles naadloos te maken,” vertelt Gordijn. Nauta: “Hoe simpeler iets lijkt, hoe ingewikkelder het meestal is. Net zoals met je mobiele telefoon. Je duwt op een knopje en er gebeurt iets, maar meestal heb je geen idee wat er gaande is.”

Wat ze wél willen verklappen is het feit dat ze hulp van buitenaf hebben gehad. “Er waren veel verschillende mensen bij betrokken en we moesten een specifiek soort technologie uitvinden om alles te laten werken.” Dat is alles wat we mogen weten. “Ik denk dat het goed is om nog mysteries te hebben, want dat is de enige manier waarop onmogelijke dingen mogelijk worden. Dat is wat ons innovatief maakt, ons voortstuwt.”

Bij Drifter hoort ook een ervaring met de Hololens van Microsoft. Door deze augmented reality-bril zie je allemaal digitale brokken steen die rond de installatie zweven. Het groene en grijze patroon op de achtergrond geeft je het gevoel alsof je wakker bent geworden in The Matrix, al kun je niet even een programma inladen waardoor je binnen een paar seconden een pro in kungfu bent.





Vertegenwoordigers van de Pace Gallery poseren met Ralph Nauta en Lonneke Gordijn van Studio Drift, Armory Show directeur Benjamin Genocchio en Platform curator Eric Shiner

The Armory Show is nog tot 5 maart te bezoeken. Ontdek meer over Studio Drift op hun website.