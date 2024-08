Als je het écht nodig hebt mag je best meer dan vijf wietplanten hebben

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Afgelopen februari werden in het Zeeuwse Terneuzen veertig wietplanten aangetroffen op de zolder van een huis. Burgemeester Jan Lonink besloot de woning te sluiten, omdat hij vermoedde dat de wiet bestemd was voor de verkoop – iets wat op zich al een beetje gek was, aangezien de politie geen verpakkingsmateriaal, weegschalen of gripzakjes aantrof.



De bewoner was het er niet mee eens dat-ie z’n huis uit moest, en stapte naar de rechtbank om het besluit aan te vechten. In zijn betoog legde hij uit dat hij door een verkeersongeluk in de jaren negentig aanhoudende zenuwpijn had opgelopen. In overleg met zijn huisarts, die hem ook bijstond tijdens de rechtszaak, had hij alle mogelijke pijnbestrijding uitgeprobeerd, maar niets leek te werken. Het kweken van zijn eigen speciale cannabis, die hij gebruikte om CBD-olie mee te maken, bleek de enige oplossing, iets wat zijn huisarts ook bevestigde tijdens de behandeling van de zaak.

De rechtbank geloofde het verhaal en bevestigde dat de CBD-olie die de bewoner uit de henneptoppen haalde noodzakelijk was voor zijn medische toestand. Kortom, het telen van de veertig planten was in zijn situatie inderdaad onvermijdelijk en daarom werd het sluiten van zijn huis teruggedraaid en werd de man niet vervolgd. Dat is opmerkelijk, omdat je in principe niet meer dan vijf wietplanten voor eigen gebruik mag hebben. Maar wat betekent deze uitspraak voor de algemene thuisteler? Kan iedereen die gegronde medische redenen heeft nu veertig wietplanten op zijn zoldertje verbouwen? We vroegen het aan advocaat Maurice Veldman, expert op het gebied van het gedoogbeleid van cannabis.

VICE: Hallo Maurice, wat vind je van de uitspraak?

Maurice Veldman : Het gaat hier natuurlijk om een goede presentatie, en een heel helder medisch dossier. Dat is essentieel. Een dossier waaruit blijkt dat er eigenlijk een soort situatie van overmacht is ontstaan, en dat er niets anders opzat voor die man dan zijn eigen wiet te kweken. Je zit met die grens van vijf planten en wanneer je er meer hebt, moet jij aannemelijk kunnen maken dat dat voor eigen gebruik is, en niet voor commercieel gewin. Dat heeft-ie kunnen doen. Hij heeft een duidelijke berekening gemaakt van het aantal benodigde planten en hij heeft duidelijke verklaringen van artsen dat andere pijnbestrijding niet helpt. Hij kan dus niet anders. Er zijn ook geen attributen aangetroffen die wijzen op handel. Kortom, een prachtige uitspraak.

Is deze uitspraak echt vernieuwend?

Niet echt. Ik heb zelf ook een soortgelijke zaak gedaan. Die man kon ook niet anders en had een vergelijkbaar medisch dossier. Ook zo’n sterke zaak. Hij had een acute vorm van darmkanker, en hij moest van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis worden geopereerd, anders zou hij binnen een half jaar dood zijn. Hij zei: ”Nee, dat doe ik niet.” Ze konden niets voor hem doen, dus hij werd naar huis gestuurd. Hij maakte ook zijn eigen olie, en dat bleek veel beter dan een operatie. Die oncologen waren totaal verrast omdat-ie niet dood ging. Er vond een remissie plaats van het aantal tumorcellen, en in het medisch dossier dat ik hier heb staat zelfs dat na twee jaar de patiënt door onverklaarbare oorzaak geheel tumor vrij was. Dat is een verbijsterende uitspraak, en die man die leeft nog steeds op de CBD-olie.

Wat betekent deze uitspraak voor de thuisteler? Als je gegronde medische redenen hebt, kan je dan 40 wietplanten op je zoldertje verbouwen?

Zo kort door de bocht zou ik dat niet uitleggen. Je moet elke zaak op zichzelf bekijken. Het is niet zo dat dit een vrijbrief is, en dat iedereen maar wiet kan kweken als-ie zegt dat-ie het medicinaal nodig heeft. Ten eerste heb je een glasheldere ondersteunende verklaring van je medische dossier nodig, van je artsen, die echt aangeeft dat er geen andere optie is behalve het zelf kweken van wiet omdat de andere pijnbestrijdingsmiddelen niet helpen. Als je dat niet hebt, dan gaat de vlieger natuurlijk niet op. Het moet heel duidelijk zijn, een verklaring van je huisarts is niet genoeg. En zelfs als je een waterdicht medisch dossier hebt, is het alsnog aan de rechter om te beslissen of dat voldoende is. Deze uitspraak moet dus niet gegeneraliseerd worden naar alle andere gevallen. Niet iedereen met chronische pijn kan nu dus 40 planten op zijn zolderkamer kweken. Maar deze man wel.

Zie je de uitspraak als een overwinning?

Jazeker. Dat er tijdens een bestuursrechtelijk traject als dit een rechter tegen de burgemeester zegt dat hij de woning niet mag ontruimen, is een enorme overwinning. Voor de persoon zelf, maar ook voor eventuele toekomstige zaken waar hetzelfde aan de hand is. Nogmaals: een hele mooie uitspraak.

Dankjewel!