Als je het mbo hebt gehaald, dan weet je dat je alles kan halen

Soraib uit Amsterdam is twintig jaar oud, en net klaar met zijn mbo-opleiding Cultureel Organiseren bij PACT. Met zijn eigen bedrijf Soraibel organiseert hij elke twee maanden een clubavond in de Bitterzoet. Daarnaast werkt hij bij Mo Manager, dat het artiestenmanagement doet van onder andere Vic Crezée en Beesmunt Soundsystem, en elk jaar op Koningsdag met Appelsap en Patta een feest geeft in Amsterdam.

Soraib is een van de acht mbo-leerlingen die door Studers zijn geportretteerd in hun nieuwe video. We vroegen hem wat hij van zijn opleiding vond, wat hij heeft geleerd, en hoe hij omgaat met de slechte reputatie van het mbo.

Hoi, Soraib. Je hebt net je diploma gehaald. Hoe beviel de opleiding?

Soraib: In het begin had ik moeite met de overgang van het vmbo naar het mbo – je werd meteen in het diepe gegooid. Ik had geluk dat Cultureel Organiseren een kleine opleiding is. Vooraf hoorde ik dat je op het mbo slechts een nummertje zou zijn, maar dat was bij mij niet het geval. Bij ons op school kregen de leerlingen veel aandacht, en ik heb bijvoorbeeld les gehad van alle docenten. Al met al heb ik drie hele leuke jaren gehad. Je hoort af en toe dat het slecht zou gaan op het mbo, maar het is mij erg goed bevallen.

Wat voor vakken kreeg je bij je opleiding?

Dat verschilde per jaar. In het eerste jaar kreeg ik van alles en nog wat, in het tweede jaar werd het serieuzer, en tijdens het derde jaar was het vooral theoretisch. Naast de vakken die hoorden bij mijn opleiding, zoals Cultureel Organiseren en Cultureel Ondernemen, had ik ook Spaans, Engels, Nederlands en Rekenen.

Wat vind jij het voordeel van een mbo-opleiding?

Het is meer praktijkgericht. Naast de theorie leer je de stof meteen toe te passen in de praktijk. In het laatste jaar loop je drie dagen in de week stage en ga je twee dagen naar school. Daar leer je veel van. Ik hoor vaak van vrienden op het hbo dat ze moeite hebben om datgene wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen. Ik denk dat je leert door te doen. Je wordt er heel zelfstandig van, en ziet ook dat er niemand anders is die het voor je doet. Als mbo’er heb je vaak het gevoel dat je 2-0 achterstaat. Je bent extra gedreven en moet extra je best doen.

Waarom denk je dat zoveel mensen neerkijken op het mbo?

Waarschijnlijk omdat het mbo het laagst op de maatschappelijke ladder staat. Ik denk dat mensen er daarom op een slechte manier naar kijken, maar mbo’ers zijn vakspecialisten. Wij vervullen essentiële banen in de samenleving, terwijl er veel mensen zijn die dat niet doorhebben. Op school werd vaak verteld over onderzoeken die zijn gedaan naar mbo’ers die doorstromen naar het hbo, en de havisten die in een keer naar het hbo gaan. Daaruit bleek dat mbo’ers het niet minder, en soms zelfs beter doen dan havisten. Wij zijn heel zelfstandig en bijna de helft van Nederland is mbo geschoold, dus eigenlijk is het bullshit dat er op ons wordt neergekeken.

Hoe ga je wat je hebt geleerd nu in de praktijk brengen?

De feesten die ik organiseer en het werk bij Mo Manager sluiten al heel goed aan bij mijn opleiding. Sterker nog, dat is de reden dat ik voor deze opleiding heb gekozen. Ik doe dit werk al sinds ik dertien jaar oud was. Toen ik moest beslissen welke opleiding ik wilde gaan volgen, heb ik het er met het thuisfront over gehad. Ik zag mezelf geen automonteur worden.

Cultureel organiseren heb ik in de praktijk geleerd, maar ik wilde ook de theorie kennen en weten hoe alles volgens het boekje moet. Met een opleiding krijg je ook makkelijker opdrachten binnen en tegelijkertijd heeft het mijn netwerk verbreed.

Heb je nog tips voor mensen die nu aan hun mbo-opleiding gaan beginnen?

Loop niet achter de feiten aan. Reken niet op andere mensen en ga uit van jezelf. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Het worden de zwaarste drie jaar van je leven, maar als je je mbo hebt gehaald dan weet je dat je alles kan halen.

Bedankt!

