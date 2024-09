Als je niet kunt kiezen tussen Vietnamees en Mexicaans, neem dan een phorrito

Erwin Tjahyadi is chef bij Komodo in Los Angeles en de bedenker van de phorrito: een burrito met een vulling van pho. Ja, je leest het goed: rijstnoedels, hoisinsaus, sriracha, ui, jalapeño’s en rundvlees doordrenkt met pho-bouillon in een tortilla.

Dit is het derde jaar dat de phorrito in zijn restaurant op de kaart staat. Het is een ‘seizoensproduct’ dat enkel verkrijgbaar is vanaf 1 oktober tot en met 31 december, en als het er is, loopt het storm.

Chef-kok Tjahyadi.

Tjahyadi is Indonesisch-Amerikaans en groeide op in het Aziatische gedeelte van Los Angeles: San Gabriel Valley. Hij ontbeet toen hij klein was iedere ochtend met pho. Volgens hem is zijn phorrito het resultaat van aanhoudend gezeur van zijn compagnons omdat ze een speciale soep op het menu wilden.

“Het duurde wel eventjes voordat ik het recept eindelijk goed had. Het geheim is dat alles zo sappig mogelijk moet zijn. Veel mensen dachten dat ik het zou serveren met een bouillon ernaast, om te dippen, maar ik wilde dat het vlees zo sappig zou zijn, dat er pho-bouillon uitkomt als je erin bijt.”

De kruiden die hij in zijn rundvleesbouillon gebruikt, zijn geïnspireerd op zijn favoriete pho-restaurant, Noodle City. Dat hij voor een burrito koos, is een reactie op de California-style burrito’s, die helemaal vol zitten met dingen als frietjes en kaas. Dan klinkt een burrito met pho toch wel een stuk smakelijker.