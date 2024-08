Als je ouder wordt krimpt je penis

Is penislengte nou echt belangrijk, of wordt er te veel nadruk op gelegd? Het antwoord op beide vragen is ja. De resultaten van het onderzoek die in dit artikel onder de loep worden genomen spreken elkaar niet zozeer tegen, maar laten vooral zien dat de relatie tussen mens en penis vaak ingewikkeld is. Foutieve pik-data en de alomtegenwoordigheid van porno dragen ook bij aan onzekerheden en stigma’s rondom penislengte. Laten we de waarheden en halve waarheden rondom de grootte van het mannelijke geslachtsdeel ontrafelen (of uitrollen), en uitzoeken in hoeverre deze er toe doet.



Penissen in 2015 zijn 2,5 centimeter korter dan in 1948



Waarschijnlijk zijn penissen niet echt zo veel gekrompen sinds de Tweede Wereldoorlog, maar is de manier waarop we data verzamelen stukken beter geworden — met als gevolg dat het gemiddelde is gekelderd.

Alfred Kinsey was de eerste die hier ooit serieus onderzoek naar heeft gedaan. Hij vroeg de deelnemers aan z’n onderzoek, zo’n 3500 studenten, om hun eigen zaakje te meten. Niet alleen was deze groep bij lange na niet niet representatief voor de hele samenleving, je kan je ook goed voorstellen dat er hier en daar wat centimeters bij zijn gesmokkeld. Kinsey constateerde in 1948 dat de gemiddelde lengte van de mannelijke erectie 15,77 centimeter was, en gemiddelde omtrek 12,31 centimeter.

Sindsdien zijn er wat professionelere onderzoeken gedaan naar de gemiddelde penislengte. Waarschijnlijk werden deze metingen uitgevoerd door zwijgzame urologen met koude, metalen meetlatten in het kille licht van TL-buizen. Die omstandigheden alleen zouden al genoeg verklaring kunnen zijn voor de nieuwe metingen, die een stuk lager uitpakten: de erecte penislengte was 13,10 centimeter en de omtrek 11,66. (De echte reden ligt hoogstwaarschijnlijk aan de grotere en meer diverse testgroep.)

Zorgen om piklengte houden lang niet altijd verband met daadwerkelijke lengte

Uit een onderzoek van David Veale in 2013 kwam naar voren dat zelfs mannen met een gemiddelde of bovengemiddelde penislengte zelfbewust en onzeker waren over hun jongeheer. “Veel van de onzekere mannen die naar mij toekomen hebben een gemiddelde penis of groter,” zegt James Elist, uroloog uit de Beverly Hills. Veale en zijn team constateerden dat homoseksuele, biseksuele en mannen van latere leeftijd de meeste penis-stress ondervonden. Dat homo- en biseksuele mannen hier vaak last van hebben, heeft wellicht te maken met het feit dat zij genoeg mogelijkheden hebben om hun privédelen met die van een ander te vergelijken. Bij oudere mannen kan de oorzaak zijn dat…

Penissen krimpen naarmate je ouder wordt

De penis en testikels kunnen licht krimpen naarmate je ouder wordt. “Als de penis op je dertigste vijftien centimeter lang is, dan kan deze krimpen naar zo’n twaalf centimeter op je zestigste of zeventigste,” zegt uroloog Irwin Goldstein uit Philadelphia. Op die leeftijd begint vet zich op te hopen in de slagaders, waardoor er minder bloed naar de penis gaat. Hij vertelt mij dat dit ertoe kan leiden dat de spiercellen in de penis verschrompelen.

Maar ook kun je met de tijd littekenweefsel op de penis oplopen. Dit is het gevolg van kleine blessures door seks en sport. Dit littekenweefsel hoopt zich op rondom het zwellichaam van de penis en kan de totale lengte van de penis tijdens erecties limiteren.

De penissen van homoseksuele mannen zijn naar verluidt groter

Uit een onderzoek, gepubliceerd in 1999 in het tijdschrift Archives of Sexual Behavior, kwam naar voren dat penissen van homoseksuele mannen in erectie bijna een centimeter langer waren dan die van hetero’s. Hier moet wel bij worden vermeld dat, zelfs 51 jaar na Kinsey’s onderzoek, deze mannen alsnog zelf hun penis mochten meten.

Vrouwen geven de voorkeur aan penissen die groter dan gemiddeld zijn

De harde waarheid kwam in dit onderzoek naar boven. Onderzoekers van de Universiteit van Californië en de Universiteit van New Mexico gaven vrouwen een selectie van 33 plastic penissen in verschillende vormen en maten. Hierna werden de 75 vrouwen, leeftijd 18-65, gevraagd er een te kiezen die voor hun perfect zou zijn voor een langdurige relatie. Het gemiddelde van deze penissen was 16 centimeter in lengte en 12,2 centimeter in omtrek. Het gemiddelde voor one night stands was wat hoger; hier kozen de vrouwen voor een gemiddelde lengte van 16,3 centimeter in lengte en 12,7 centimeter rondom.

Dit verschil zou volgens de onderzoekers wellicht kunnen komen doordat: “Vrouwen misschien voor een one-night-stand de voorkeur hebben voor een grotere penis om op fysiek gebied te compenseren voor de mindere pyschologische connectie.”

Op langer termijn is groter niet altijd beter, voegden zij toe. Omdat “penetratie scheurtjes kan veroorzaken in het slijmvlies van de vagina. Sommige vrouwen hebben liever een man met een wat kleinere penis, om dit te voorkomen.”

Penislengte kan zonder chirurgie worden vergroot…

Als je een langere penis wil en het niet erg vindt dat er uren per dag als trekdrop aan wordt getrokken, dan heb je geluk. Je kunt de ‘tractie-methode’ hanteren door een penisvergroter te gebruiken. Als je dit lang genoeg doet, zou de penis langer moeten worden. Uit een Italiaans onderzoek kwam naar voren dat deze ietwat middeleeuwse methode daadwerkelijk tot een toename leidde, namelijk maar liefst 2,3 centimeter slap en 1,7 centimeter stijf.

…maar ook chirurgisch

De Penuma is een penisimplantaat ontworpen door de eerder genoemde uroloog James Elist, en kan de omtrek van de pik met maar liefst vijf centimeter vergroten. Dat was ook de bedoeling, maar wat Elist niet had verwacht was dat het inwendige deel van de penis verder naar buiten zou brengen door het gewicht van de implantaten. Elist kan niet garanderen dat de penis ook langer wordt met zijn behandeling, maar hij zegt dat dit in de meeste gevallen wel gebeurt.

Orale seks maakt de penis langer

Als je een langere pik wilt maar geen zin hebt in operaties of plastic apparaten tussen je benen, dan kun je misschien dit onderzoek bekijken dat werd gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine. Hier werd namelijk vastgesteld dat mannen tijdens orale seks grotere penismetingen hadden dan tijdens andere seksuele situaties. Seksonderzoeker en co-auteur (ik was de ander) van het boek Great in Bed, Debby Herbenick, vertelde Live Science dat: “We niet weten of dat betekent dat mannen grotere erecties krijgen door orale seks, of dat mannen met grotere penissen vaker orale seks krijgen.”

De penissen in porno zijn uitschieters

Porno en grote pikken gaan hand in hand. Het gevolg hiervan is dat ons concept van ‘normale’ penissen compleet is vervormd, zeker voor heteromannen die zelden of nooit een erectie in het echt zien. Pornosterren zijn een bijzonder groep mensen; hun groter-dan-gemiddelde proporties en hun vermogen om erecties vast te houden voor een groep mensen met camera’s is bewonderenswaardig. Vergeet de welbekende quote van Teddy Roosevelt, “Speak softly and carry a big stick,” en focus je op zijn andere uitspraak: “Comparison is the thief of joy.”

…en ze kunnen morfodysforie (body dysmorphic disorder) veroorzaken

De meeste mannen die op zoek gaan naar een behandeling voor hun micropenis (kleiner dan vier centimeter slap en zeven centimeter stijf) bleken een normale penisgrootte te hebben, volgens onderzoek uit 2005. Van de 92 mannen die meededen aan dit onderzoek, bleek niemand daadwerkelijk deze aandoening te hebben. Onderzoekers keken naar de vijftig onderzoeken die de laatste zestig jaar waren uitgevoerd, en kwamen tot de conclusie dat 85 procent van de vrouwen tevreden waren met de penis van hun partner, maar slechts 55 procent van de mannen tevreden waren met hun eigen penis.