Als je vanavond Halloween wil vieren, doe het dan niet als Bazart

Dit artikel verscheen eerder op Noisey Nederland.

De leden van de Vlaamse band Bazart vierden afgelopen weekend een Halloween-feestje. Een uitgelezen moment natuurlijk om de verkleedkoffer open te trekken. Zanger Mathieu Terryn verkleedde zich als Ninja van Die Antwoord: iets wat een compliment verdient. Vooral als je ziet hoe zijn medebandleden andere, ietwat, eh, ongelukkige keuzes maakten.

Bassist Daan Schepers leek het namelijk wel plezant om dit jaar verkleed te gaan als Kanye West. Dat hij zichzelf daar zwart voor moest schminken en daarmee een huidskleur als kostuum gebruikte, maakte hem blijkbaar niet zoveel uit. Zanger/gitarist Simon Nuytten ging samen met vriendin Olga Leyers op de Aziatische toer – inclusief shirt waar ‘Bazalt’ op stond, want die domme Aziaten kunnen de letter ‘r’ natuurlijk niet uitspreken.

We waren hier nogal verbaasd over. Daarom stuurde ik een mailtje naar het management van Bazart, om te vragen of ik misschien even kon bellen met Daan Schepers. Ik had hem graag willen vragen waarom hij het publiceerde op zijn instagrampagina, maar vervolgens weer verwijderde.

Om eerlijk te zijn, verwachtte ik een mailtje terug van zijn management met dingen als: ‘dit hadden we niet zo bedoeld’, ‘het had nooit online moeten komen’, ‘natuurlijk proberen we nooit iemand te kwetsen’, of desnoods ‘koop nu een kaartje voor onze tour’.

Maar wat blijkt? We maakten ons allemaal druk om niets! “Dit is echt een non event. Daan is grote fan van Kanye West en that’s it. De gevoeligheden zijn helaas volledig verkeerd ingeschat, maar meer zit er niet achter,” zo schreef de PR-medewerker. Later kwam er een andere PR-medewerker met de boodschap: “Het was een privé halloween feestje en ze bedoelde er niets mee met hun outfits. Niet echt stof voor een interessant verhaal dus.”

Oh joh, Daan Schepers is gewoon fan van Kanye, that’s it! Godzijdank. Hang die Bazart-posters maar weer terug aan de muur. Er is helemaal geen racisme in het spel. Ik was al ongerust. Toch blij dat we het zo konden oplossen. Veel succes met de rest van jullie dinsdag! Groetjes.