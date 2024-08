Als man betaal je in dit café 18% meer

Handsome Her, een veganistisch café in Melbourne, is nog maar net een week open, maar het heeft nu al veel verontwaardigde reacties gekregen. Niet vanwege de stenen vulva’s naast de kassa of het voorraadje ongesteldheidstickers, maar vanwege een paar woorden die op een schoolbord voor het restaurant zijn gekalkt.

De eigenaren van Handsome Her hanteren drie huisregels: ten eerste, vrouwen krijgen voorrang op een plek; ten tweede, het café brengt mannen 18% meer in rekening voor hun bestelling “om aandacht te vragen voor inkomensongelijkheid” – dit geld wordt gedoneerd aan organisaties die opkomen voor vrouwenrechten; en tot slot, “respect komt van twee kanten.”

Het is niet heel verrassend dat die tweede regel voor veel ophef zorgt, ook al is het geheel vrijwillig en word er niemand gedwongen.”Ik wil dat mensen beter nadenken over de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen omdat het al decennia hetzelfde is,” vertelde eigenaar Alex O’Brien aan Broadsheet. “Ik vind het leuk dat mannen even stilstaan bij hun privileges.”

O’Brien vertelde dat, tot dusver, alle mannen hebben gedaan aan de actie. Eén man doneerde zelfs $50 aan het goede doel. Deze maand komen de donaties ten goede aan het Elizabeth Morgan House. Deze organisatie steunt Aboriginalvrouw en -kinderen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. We vragen mannen altijd of ze mee willen doen. “Het is niet alsof we ze dwingen om te betalen. Als ze niet mee willen doen, schoppen we ze heus niet de deur uit,” vertelde ze aan News.com.au. “Het is gewoon een mooie manier om iets goeds te doen.”

Ondanks de goede bedoelingen en de bereidheid om te praten over ongelijkheid, is alsnog

minstens 18% van de mannen op hun pik getrapt door het idee. En de meesten wonen ook nog eens duizenden kilometers van Handsome Her vandaan. Een Nederlandse man mopperde op Twitter: “Vertel eens, wie heeft het restaurant gebouwd, wie zorgt voor stroom, water, gas, je ingrediënten? Allemaal vrouwen?” Een vent uit Oregon schreef: “Als je wordt aangeklaagd en er vanaf komt met een waarschuwing, zul je leren over de veroordelingskloof.” Iemand met de naam MattDogg maakte een melding bij Consumer Affairs Victoria. Hij beweert dat het café mannen discrimineert. (Gasten, dit is niet hoe het werkt. Dit is helemaal niet hoe het werkt.)

Veel mensen staan wel achter de hogere prijs die mannen moeten betalen. En dat zijn ook de mensen die een kopje koffie komen drinken bij Handsome Her. “Er zijn zelfs mannen die het hele land doorreizen om de ‘mannenbelasting’ te kunnen betalen. Jongens, jullie zijn tof,” schreef het café op Facebook. “In de drie dagen dat we geopend zijn hebben we de socialmedia-storm overleefd en hebben we Australië opnieuw laten praten over inkomensongelijkheid.”

Dat klinkt als een prima eerste week.