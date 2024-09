Als Steven de Pevens ode aan deze katerdrank je niet overtuigt ben je zielloos

Op Facebook was deze week een opbeurend én intrigerend bericht te zien. Steven de Peven (kunstenaar, dj Awantotree, mensch, 24-karaats wondertopper) poste een berichtje over waterkefir. “[Waterkefir] is inmiddels al een behoorlijk aantal jaren mijn levenselixer en schijnbaar niet weg te denken uit m’n onderhoudsroutine,” schreef hij. “Ik raad werkelijk iedereen aan deze micro-organismen in huis te nemen en er een relatie mee aan te gaan in plaats van je leven te vergooien aan LinkedIn, Whatsapp en/of de ANWB.”

We dachten: Holy shit, waarom is Steven hier zo lovend over? Waarom hebben wij zelf geen waterkefir? En wat de hel is waterkefir eigenlijk? Enig rondvragen leerde dat bijna niemand in onze omgeving waterkefir kende. Dus vonden we het tijd om Steven eens te bellen. En wat bleek: hij kwam ook nog eens met een van de meest lovende verhalen die we ooit over wat voor drankje dan ook hoorden. Hier is een weergave van het gesprek:

MUNCHIES: Steven, wat is waterkefir?

Steven de Peven: Waterkefir is een variant op de normale kefir, een gefermenteerde melkdrank die afkomstig is uit het Kaukasusgebergte. Je maakt het door water met kefir – een soort korrels waar bacteriën, zout, gist, eiwitten en suiker in zit – samen te voegen en dan te laten gisten en fermenteren. Het zijn eigenlijk een soort gekke kleine plantjes. Ik heb ze in 2006 van mijn zus gekregen en ben sindsdien hooked.

Maar wat is het nou?

Die korrels zijn een soort symbiose van gist en bacteriën, die groeien in de juiste omstandigheden: ze hebben in dat water licht en natuurlijke suikers nodig, dan vermenigvuldigen ze zich. Dat licht en die suikers zetten ze dan om in vitamines en mineralen. En het water waar het in zit drink je.

Dus je stopt het in potten om te bereiden en dan giet je er water bij?

Ja, weckpotten! En je voegt er ook suikers aan toe. Ik doe er altijd een schep rietsuiker bij, maar ook citroen, dadels, abrikozen, perziken. Hmmm. Heerlijk. Maar het moet onbespoten zijn, hè!. Waterkefir is een heel gevoelig goedje. Het heeft een bloedhekel aan metaal. Als je daarmee in die pot roert, gaat het dood.

Zijn er nog andere dingen waar je op moet letten?

Je moet de potten waar het in zit om de paar dagen schoonmaken. Als je dat vergeet, ben je de sjaak, dan is het afgelopen. Dat schoonmaakproces is trouwens onderdeel van waarom waterkefir zo fantastisch is. Het is namelijk meditatief. Je potten kefir schoonmaken is eigenlijk hetzelfde als jezelf wassen en baden voor je aan de dag begint. Of schone luiers aandoen bij een baby waar je zielsveel van houdt. Hoe beter je ervoor zorgt, hoe meer liefde je terugkrijgt. Als je even een tijdje die kefir verwaarloost, als je even geen zin hebt ze schoon te maken, dan houdt het op en kakt het in. Dan gisten ze niet meer. Dan treden dood en verderf in. Waterkefir is daarin precies als jijzelf. Als je ophoudt met voor jezelf te zorgen, je je overgeeft aan katers, patat, dranks drugs, en uitgaansellende, dan treden ook de dood en verrotting in. Zo zie ik het dan, hè. Dus ja, zorg voor je waterkefir, zorg voor jezelf.

Dus het is gezond, zeg je?

Kijk, alle medische kanten ken ik niet, maar bij mij werkt het echt extreem goed. Ik voel me gewoon heel goed als ik het drink. Het is verfrissend en het gaat de katers tegen. Als ik een kater heb en ik drink een paar glazen kefir dan voel ik me beter. Op het internet kun je zien welke vitamines er in zitten. Er zitten vitamines bij die we niet kennen. Het is voornamelijk gezond omdat het je darmstelsel schoonmaakt. Ze vreten de suikers op die zich vastklampen in je darmen. En zo is het bijvoorbeeld een goed middel tegen candida. Als je aan de kefir gaat, kun je de wereld aan… Maar wacht!

Lekker bubbelen



Wacht?



Waterkefir is ook heel erg leuk om naar te kijken. Je zet de potten met waterkefir bij het raam. Als de zon er dan hard op schijnt, dan gaan ze extra hard borrelen. Het fermenteert namelijk. Daarom moet het in een weckpot. Dat is het dingetje dat er extra goed aan is. Gefermenteerde drank. Je ziet de suikers gisten, fermenteren. Daardoor ontploffen de korrels in de flessen. Er komen gassen vrij.

Hoe smaakt het?

Heel verschillend! De ene keer wat sterker. Over het algemeen heeft het een zuur smaakje. Dat is karakteristiek voor kefir. Heeft echt een eigen smaak. Je kan het niet vergelijken met iets. Het smaakt naar een fiets, of naar een Volvo, of naar een goede theatervoorstelling. Maar niet naar iets van eten of drinken.

Op Facebook sprak je nog over die mensen uit de Kaukasus die het dronken. Heb je daar nog iets over te vertellen?

Ze telen het, of maken het. Het was hun routine. Die kinderen drinken het als water. Ze zijn er honderden jaren mee bezig geweest. Het was een gebruikelijke drank, en het zorgde ervoor dat ze 100, 120, 130 werden/ De oudste mensen ter wereld werden het. Die mensen zijn ouder dan 120 jaar geworden. Door waarschijnlijk die routine van het drinken. Het zal ook met andere eetpatronen te maken hebben. Niet alleen door dat. Maar: het schijnt daar bekend van te zijn. Dat het veel doet met je lichaam. Het schijnt ziektes uit te bannen. Nou ja, ik zweer er al jaren bij!

Dat blijkt! Bedankt, Steven.

Nog een disclaimer: neem je gezondheidstips nooit over van een historicus die een kunstenaar interviewt voor een website over eten. Ergens last van? Ga in godsnaam naar je dokter! Zin om kefir te proberen? Het internet is inderdaad je vriend.

Volg de auteur op Twitter: @jvt