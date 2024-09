Als Studio Ghibli een ruimtefilm zou maken

Twee bemanningsleden van het ruimteschip VESTA-1 stranden op een gekke planeet, waar zij moeten zien te overleven. Zonder een woord te wisselen, maar wel met geluidjes waar je oren van gaan tintelen, gaan ze op pad om iets te doen. Iets, maar het wordt nooit echt duidelijk wat precies.

Scavengers is een korte film van animators Joseph Bennett en Charles Huettner. De ruimtelandschappen lijken ergens op die uit Rick and Morty, al heeft de stijl ook veel weg van een film van Hayao Miyazaki of een stripboek van Moebius. Terwijl de twee schipbreukelingen buitenaardse planten openbreken, lichaamssappen van aliens opharken en mysterieuze bedieningspanelen in planten gebruiken, blijf je constant in verwarring. Wat zijn ze aan het doen? Hoe weten ze hoe alles werkt? Weten ze überhaupt wel waar ze mee bezig zijn?

Die verwarring is wat de korte film zo leuk maakt. Zo leuk dat je hem wel vier of vijf keer moet kijken voordat je alle hints opvangt. Bekijk de korte film hieronder.