Als Gorillaz vandaag niet met iets nieuws komt, vreet ik mijn laptop op

De band had er al naar gehint in interviews eerder dit jaar: er komt een nieuw album van Gorillaz in 2017. Maar wanneer precies? Dat werd niet duidelijk. Het is alweer zes jaar geleden dat hun laatste album, The Fall, uitkwam. Af en toe lieten ze nog van zich horen, en ze traden sporadisch op, dus je wist dat ze hun woord zouden houden. Sinds dinsdag word je doodgegooid met posts op hun facebookpagina en ze maakten een instagramaccount. De posts vormden een soort tijdlijn: de eerste was een foto van hun debuut-EP Tomorrow Comes Today, waarna er een stuk of zeven berichten per dag volgden. Tien uur geleden plaatsten ze als laatste een linkje naar The Fall op Spotify.

Van de stortvloed aan berichtjes waar Gorillaz me lastig mee valt, word ik zielsgelukkig, ook al is het allemaal oud nieuws wat ze online zetten – van oude clips tot aan afgestofte plaatjes. Al die oude meuk zou moeten leiden tot aan iets nieuws dat vandaag online komt. Een album zal het niet zijn, maar ze zullen zeker met iets komen waar ik nog zielsgelukkiger van word dan ik nu al ben. Ik ben niet de enige die dat gelooft, er is een grote groep mensen op het internet heilig van overtuigd (voornamelijk Reddit-gebruikers​, maar goed). De theorie is dat ze sinds dinsdag hun discografie chronologisch posten, en na The Fall is er nooit meer iets uitgebracht.

Het kan zijn dat ze vandaag hun tourdata bekendmaken. Al is daar weinig nieuws meer aan, want slimme mensen ontdekten een verstopt tourschema​ op de website van de band. Ik hoop heel erg op een nieuwe clip, zodat ik eindelijk weet hoe het nu gaat met 2D, Noodle, Murdoc en Russel. Het verhaal dat Gorillaz sinds hun eerste release met hun clips vertelt over de fictieve band is retespannend en onvoorspelbaar, met een plot dat beter is dan Game of Thrones. In de laatste clip kreeg de band een uitzettingsbevel. Moeten ze echt Engeland uit? Verdomme Gorillaz, vertel het me.

