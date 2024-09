Alsjeblieft: een lekker groot glas limonade

Ruik je dat? Die zoete, zoete geur? Dat is de lente. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, nergens chemtrails te bekennen, het wordt een mooie dag. Misschien zit je (net als ik) nu op een kantoor of in een collegezaal te jammeren. Het is ook niet eerlijk. Maar wat doe je eraan? In het Engels is daar een mooi spreekwoord voor: if life gives you lemons, make lemonade. Dat doen we dan maar, en deze track van Cody Currie gaat je daarbij helpen. Currie komt uit Londen, studeert muziekproductie en maakt hemels mooie en zeer jazzy house. Neem bijvoorbeeld deze remix van MF Doom die hij maakte, en die in een paar maanden bijna 100.000 keer werd geluisterd.



Vandaag hebben we een exclusieve première van Currie: de track Aqua 1974. Die komt uit op een sampler van twee Belgische labels: Lemonade en Cup of Tea. De A-kant staat bomvol funky house en de B-kant draait helemaal om wonky hiphop-beats.



Enfin: geniet van je lekkere limonade gemaakt van de zoete tranen van alle mensen die vandaag binnen zitten op een stoffig kantoor. Groetjes!